Lockheed Martin за първи път прехвана дрон Shahed, използвайки ракета Grizzly

Американската отбранителна корпорация Lockheed Martin за първи път прехвана атакуващ дрон клас Shahed, използвайки ракета, изстреляна от новата контейнерна установка Grizzly на полигона в Юма в Аризона, съобщи Axios, позовавайки се на представител на компанията.
Системата за борба с дронове Sanctum, задвижвана от изкуствен интелект, е използвана като система за управление на битката, според представителя. За откриване и проследяване на цели са използвани радари Fortem Technologies R40. Според компанията ракетата Grizzly, разработена за шест месеца, може да се използва както на сушата, така и по море. Всяка ракета струва няколкостотин хиляди долара.
Иновативната система за изстрелване е маскирана като стандартен триметров товарен контейнер, което ѝ осигурява висока мобилност и позволява скрита доставка на оръжия до почти всяко място чрез товарен транспорт.
Според представител на компанията, използването на такава ракета значително намалява разходите за унищожаване на цели и позволява по-скъпи ударни средства да бъдат запазени за „по-големи и по-мощни заплахи“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
"Всяка ракета струва няколкостотин хиляди долара" !!!
20:55 03.06.2026
2 Васил
20:58 03.06.2026
3 ДрайвингПлежър
за дрон струваш 10-15 далавера си е
Коментиран от #7
21:03 03.06.2026
4 Докато Путин
Доналд Тръмп is resurrecting dead people.🤣😝🤣
21:04 03.06.2026
5 Сатана Z
21:04 03.06.2026
6 Последния Софиянец
21:05 03.06.2026
7 Сатана Z
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Истината е още по-зловеща.Оказва се,че Краварите са копирали Руската мобилна ракетна система земя-въздух БУК-М2 подвизаваща се под
името „Grizzly“
Коментиран от #10, #11
21:09 03.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
Ако изстреляме пет такива ракети ще трябва да теглим нов заем от световната банка.
21:33 03.06.2026
10 хахахаха
До коментар #7 от "Сатана Z":по-голяма тъпотия не бях чел. браво сатана, хич те няма в прокремъслката пропаганда и фейкове. системата гризли няма нищо общо с руския БУК, ама нищо общо.
Коментиран от #15
21:44 03.06.2026
11 мале, какви глупости говориш
До коментар #7 от "Сатана Z":Гризлито въобще не може да се сравнява с бук. двете са различна концепция и с различно предназначение. Да не говорим за целите за които са създадени и размерите. Просто спри да разсъждаваш, не ти се отдава
21:47 03.06.2026
12 Дзак
21:58 03.06.2026
13 факт
22:01 03.06.2026
14 Гориил
22:21 03.06.2026
15 тъй ли...
До коментар #10 от "хахахаха":Бук-М1-2 (Индекс ГРАУ – 9K37M1-2, според класификацията на НАТО SA-17 Grizzly („Гризли“)).
Има различни системи БУК.
Явно човекът е объркал класифицираният като ГРИЗЛИ от НАТО БУК, с ракетната система ГРИЗЛИ на НАТО.
22:31 03.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кило
Коментиран от #20
23:18 03.06.2026
20 оня с коня
До коментар #19 от "Кило":Дронът "Шахед 136" струва между 30 и 50000 Долара,Русия обаче ко е закупила за 370000 Долара Бройката през 2022г..Видно от статията,ракетата струва няколкостотин хил. Долара.
01:32 04.06.2026