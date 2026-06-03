Lockheed Martin за първи път прехвана дрон Shahed, използвайки ракета Grizzly

Американската отбранителна корпорация Lockheed Martin за първи път прехвана атакуващ дрон клас Shahed, използвайки ракета, изстреляна от новата контейнерна установка Grizzly на полигона в Юма в Аризона, съобщи Axios, позовавайки се на представител на компанията.

Системата за борба с дронове Sanctum, задвижвана от изкуствен интелект, е използвана като система за управление на битката, според представителя. За откриване и проследяване на цели са използвани радари Fortem Technologies R40. Според компанията ракетата Grizzly, разработена за шест месеца, може да се използва както на сушата, така и по море. Всяка ракета струва няколкостотин хиляди долара.

Иновативната система за изстрелване е маскирана като стандартен триметров товарен контейнер, което ѝ осигурява висока мобилност и позволява скрита доставка на оръжия до почти всяко място чрез товарен транспорт.

Според представител на компанията, използването на такава ракета значително намалява разходите за унищожаване на цели и позволява по-скъпи ударни средства да бъдат запазени за „по-големи и по-мощни заплахи“.