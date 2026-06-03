Rheinmetall продава гражданския си бизнес

Германската отбранителна компания Rheinmetall обяви продажбата на бизнеса си с автомобилни компоненти, Rheinmetall Power Systems, на базираната в Мюнхен индустриална група AEQUITA, за да се фокусира върху военни договори.

„Днес Rheinmetall и базираната в Мюнхен индустриална група AEQUITA подписаха споразумение за покупка, което проправи пътя за бившето подразделение Rheinmetall Power Systems да продължи напред под ново ръководство. Rheinmetall отдавна се фокусира върху бързо развиващия се бизнес с военни клиенти и агенции за сигурност, като едновременно с това разширява технологичното си портфолио в аерокосмическия, морския и космическия сектор. От миналата година компанията води преговори с потенциални купувачи на гражданския си бизнес, които вече са успешно приключени с подписването на споразумението за продажба на групата AEQUITA“, се казва в изявление на компанията.

Сделката, както обяснява групата, е планирана да приключи през четвъртото тримесечие на 2026 г. Тя подлежи на одобрение от компетентните регулаторни органи. „Предварителната покупна цена за 100% от акциите е 350 млн. EUR и подлежи на обичайни пазарни корекции преди приключване на сделката. Следователно, действителната крайна покупна цена може да се различава от заявената цена“, подчерта Rheinmetall.

Приходите на Rheinmetall Power Systems за 2025 г. ще бъдат 2 млрд. EUR. Rheinmetall увери, че AEQUITA възнамерява да продължи сътрудничеството си с всички приблизително 6250 служители, работещи в нейните подразделения „Енергийни системи“ по целия свят. AEQUITA ще управлява бившето подразделение Rheinmetall Power Systems като независимо юридическо лице, докато всички права върху марките ще останат в компанията.

Rheinmetall е най-голямата отбранителна компания в Германия. Тя се възползва значително от конфликта в Украйна. Концернът също така доставя военно оборудване, включително танкове и боеприпаси, на Киев и изгражда завод за производство на боеприпаси в Украйна.