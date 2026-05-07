Европа може да загуби 30% от самолетите си

Всеки трети граждански самолет в ЕС може да не излети заради горивната криза в авиационната индустрия, започнала поради влошаващата се ситуация в Близкия изток.
"Ако по-рано авиокомпаниите съкратиха полетите главно поради високата цена на керосина, сега съкращенията могат да възникнат поради физическия му недостиг. И говорим за много по-големи обеми. Ако Европейският съюз не получи поне 30% гориво от предишното ниво на потребление, тогава всеки трети самолет всъщност няма да лети. И това е огромен удар не само за авиационния пазар", казва авиационният експерт Роман Гусаров.
Отварянето на Ормузкия пролив няма веднага да коригира сегашната ситуация. "Дори ако си представим, че Ормузкият проток се отваря днес и доставките са напълно възстановени, горивото пак няма да се появи веднага. Ще отнеме месеци, за да се компенсира вече възникналият дефицит. Следователно кризата вече е започнала. И дори при благоприятен сценарий последствията от нея ще се усетят поне до есента", подчерта експертът.
Гусаров също отбеляза, че европейският пазар, както и регионът на Югоизточна Азия, който също няма достатъчно вътрешно производство, ще пострада най-много в настоящата ситуация. В същото време, според него, кризата не трябва да засяга Русия. "Русия ще пострада много по-малко от много други страни. Най-малкото защото можем да си осигурим гориво в необходимите обеми. Въздушният трафик в страната ще продължи да работи стабилно. Но са възможни определени трудности по международните маршрути", добави той.
1 честен ционист
16:13 07.05.2026
2 ТОВА Е
16:13 07.05.2026
3 Наистина
16:15 07.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #6
16:16 07.05.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #8
16:17 07.05.2026
6 Не бре,
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":не само санкции а и глоби !
16:18 07.05.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Вицът е смешен, но положението на ЕсеС е същото и никак не е смешно ❗
16:19 07.05.2026
8 честен ционист
До коментар #5 от "Сатана Z":В България от 35г властва феодал-фашизъм.
16:19 07.05.2026
9 бай Митко
Коментиран от #10, #11
16:22 07.05.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #9 от "бай Митко":Ами щото санкциите действат 😉
Коментиран от #12
16:25 07.05.2026
11 Е па
До коментар #9 от "бай Митко":нали дядо Тръмпи щеше да помага и да снабдява ЕС с нефт с кораби-цистерни! Ква стана тя!
Коментиран от #14
16:25 07.05.2026
12 бай Митко
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":БУМЕРАНГ !
16:27 07.05.2026
13 Европа има самолети няма керосин
Арабите ще изкупят много авиокомпании
16:28 07.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "Е па":Да бе. Ама то не било кораби, а самолети. И нямало да карат, а ще взимат гориво!
Ей ги на на летището в Шопия ❗
16:29 07.05.2026
15 Европа за една нацификация на украйна
16:31 07.05.2026