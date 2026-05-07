Европа може да загуби 30% от самолетите си

7 Май, 2026 16:11 534 15

Отварянето на Ормузкия проток няма веднага да коригира сегашната ситуация

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Всеки трети граждански самолет в ЕС може да не излети заради горивната криза в авиационната индустрия, започнала поради влошаващата се ситуация в Близкия изток.

"Ако по-рано авиокомпаниите съкратиха полетите главно поради високата цена на керосина, сега съкращенията могат да възникнат поради физическия му недостиг. И говорим за много по-големи обеми. Ако Европейският съюз не получи поне 30% гориво от предишното ниво на потребление, тогава всеки трети самолет всъщност няма да лети. И това е огромен удар не само за авиационния пазар", казва авиационният експерт Роман Гусаров.

Отварянето на Ормузкия пролив няма веднага да коригира сегашната ситуация. "Дори ако си представим, че Ормузкият проток се отваря днес и доставките са напълно възстановени, горивото пак няма да се появи веднага. Ще отнеме месеци, за да се компенсира вече възникналият дефицит. Следователно кризата вече е започнала. И дори при благоприятен сценарий последствията от нея ще се усетят поне до есента", подчерта експертът.

Гусаров също отбеляза, че европейският пазар, както и регионът на Югоизточна Азия, който също няма достатъчно вътрешно производство, ще пострада най-много в настоящата ситуация. В същото време, според него, кризата не трябва да засяга Русия. "Русия ще пострада много по-малко от много други страни. Най-малкото защото можем да си осигурим гориво в необходимите обеми. Въздушният трафик в страната ще продължи да работи стабилно. Но са възможни определени трудности по международните маршрути", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 4 Отговор
    На тяхно място ще дойдат S7 на другаря Филев.

    16:13 07.05.2026

  • 2 ТОВА Е

    3 0 Отговор
    ДОБРЕ !

    16:13 07.05.2026

  • 3 Наистина

    3 0 Отговор
    Европа се е увъртяла страшно !

    16:15 07.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    Санкции, санкции, още санкции ❗

    Коментиран от #6

    16:16 07.05.2026

  • 5 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Това решение е взето отдавна от хомосексуалистите на Давовския форум предвождани от Клаус Швааб.Някъде към 2030 год.личната и държавна собственост ще бъде заличена като остане само корпоративната и идва времето на либерал-фашизма.

    Коментиран от #8

    16:17 07.05.2026

  • 6 Не бре,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    не само санкции а и глоби !

    16:18 07.05.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Ако не сте чели оня виц- " пей си, пей си, остават ти още три дена!" - прочетете го ❗
    Вицът е смешен, но положението на ЕсеС е същото и никак не е смешно ❗

    16:19 07.05.2026

  • 8 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    В България от 35г властва феодал-фашизъм.

    16:19 07.05.2026

  • 9 бай Митко

    2 0 Отговор
    Що така стана? Нали ЕС налагаше някакви санкции на Русия ..., пък вместо Русия ЕС квичи!

    Коментиран от #10, #11

    16:22 07.05.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Митко":

    Ами щото санкциите действат 😉

    Коментиран от #12

    16:25 07.05.2026

  • 11 Е па

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "бай Митко":

    нали дядо Тръмпи щеше да помага и да снабдява ЕС с нефт с кораби-цистерни! Ква стана тя!

    Коментиран от #14

    16:25 07.05.2026

  • 12 бай Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    БУМЕРАНГ !

    16:27 07.05.2026

  • 13 Европа има самолети няма керосин

    1 0 Отговор
    Русия има керосин няма самолети
    Арабите ще изкупят много авиокомпании

    16:28 07.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Е па":

    Да бе. Ама то не било кораби, а самолети. И нямало да карат, а ще взимат гориво!
    Ей ги на на летището в Шопия ❗

    16:29 07.05.2026

  • 15 Европа за една нацификация на украйна

    1 0 Отговор
    Си разбишка своята Европа на нациите

    16:31 07.05.2026