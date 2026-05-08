Виена – по-евтина от България? Шокиращата истина за цените на храната и заведенията

Все повече българи, които пътуват до Виена, се връщат с едно и също учудване – как е възможно един от най-богатите европейски градове да изглежда по-достъпен от България, особено когато става дума за храна, напитки и ресторанти?

Въпросът вече не е единично впечатление, а масово усещане. Българите сравняват касовите бележки, снимат етикетите в супермаркетите и се чудят: как е възможно във Виена „Аперол“ да струва 5–6 евро, а у нас да е над 7 евро?

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Как така в австрийска „Билла“ много продукти са по-евтини от същите стоки в българските магазини? И защо вечеря или почерпка в центъра на Виена често излиза по-евтино от подобно излизане в София, Пловдив или Варна?

Да не говорим, че истинският виенски шницел се прави от телешско месо, тънко счукано и прекрасно обработено, а порцията е двойна със задължителната австрийска картофена салата за сметка на заведението.

Ябълковият виенски штрудел е безумно вкусен защото се спазва древната рецепта за обработка на ябълките и този сладкиш няма нищо общо със същия предлаган у нас - нито корите са същите, нито ябълките в него са по истинската рецепта. А да, и въввиена ябълковият штрудел струва два пъти по-евтино от този у нас, ако това изобщо може да се нарече штрудел! Така че, нито шницелът ни е шницел, нито штруделът ни е штрудел, но цените им са европейски от всякъде умножени по две! Същото е и положението с живата бира - по-вкусна и по-евтина от тази у нас! Дори сладоледът е по-евтин и то в заведение, а кафето го сервират задължително с вода!

Цените, които шокират българите

Примерите са навсякъде:

Чаша „Аперол“ във Виена – 5–6 евро

Същият продукт в България – около 7.11 евро

Почерпка в сладкарница за четирима с вино във Виена – около 35 евро

Подобна сметка у нас – поне 50 евро

Вечеря за трима във Виена – около 75 евро

В България – между 100 и 120 евро

И тук идва големият парадокс: средната заплата в Австрия е в пъти по-висока от българската. Тоест австриецът не само плаща по-малко за определени стоки и услуги, но и разполага с далеч по-голям доход.

Как е възможно това?

1. Огромният пазар и силната конкуренция

Австрия е част от силна европейска икономика с огромна покупателна способност. Големите търговски вериги продават огромни количества стоки ежедневно. Това им позволява да договарят много по-ниски цени от производителите.

В България пазарът е малък, а реалната конкуренция често е ограничена. Така цените остават по-високи, въпреки по-ниските доходи.

2. Българите плащат „премия бедност“

Това е икономически парадокс, характерен за по-бедните държави – хората плащат по-висок процент от доходите си за основни нужди.

Докато във Виена храната е относително достъпна спрямо заплатите, в България много семейства отделят огромна част от месечния си бюджет за супермаркет, ток и заведения.

На практика:

Австриецът купува евтино спрямо дохода си.

Българинът купува скъпо спрямо дохода си.

Именно затова усещането за „скъп живот“ у нас е толкова силно. Вероятно това е и една от причините във Виена на всяка крачка да се чува българска реч – по пейките, в метрото, в ресторантите, по улиците. Много българи са се преселили във Виена, като намират австрийската столица много по-привлекателна и достъпна от гледна точка на работа, доходи, разходи и всичко най-необходимо за един нормален, спокоен и пълноценен живот.

3. Надценките в заведенията у нас станаха абсурдни

През последните години цените в българските ресторанти скочиха драматично. На много места:

салата струва 10–15 евро,

основно ястие достига 20–30 евро,

чаша вино струва колкото бутилка в супермаркета.

В същото време във Виена често можеш да намериш:

качествена храна,

нормални, дори огромни порции,

отлично обслужване,

и крайна сметка, която е в пъти по-ниска от тази в България.

За много туристи това вече е културен шок.

4. Данъчна и икономическа ефективност

В държави като Австрия логистиката, доставките и организацията на пазара работят много по-ефективно. Големият оборот компенсира по-ниските надценки.

В България често:

транспортните разходи са високи,

пазарът е малък,

има повече посредници,

а някои търговци просто използват инфлацията като оправдание за по-големи печалби.

България постепенно губи едно от последните си предимства

Дълги години чужденците идваха в България, защото беше евтина дестинация. Днес обаче все повече туристи коментират, че цените у нас вече се доближават до западноевропейските, без качеството и доходите да са на същото ниво.

И ако преди сравнявахме България с Германия или Австрия и казвахме: „Да, там е по-скъпо, но и заплатите са по-високи“, днес все повече хора задават обратния въпрос:

„Как е възможно във Виена да излиза по-евтино?“

Това вече не е просто усещане. За много българи то е ежедневна реалност, която се вижда ясно на всяка касова бележка.

Оля АЛ-АХМЕД

Виена, Австрия

