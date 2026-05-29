БАСКОМ очерта новите приоритети: инвестиция в хора, AI, образование и конкурентоспособна България

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) проведе своето отчетно-изборно общо събрание, на което членовете на организацията преизбраха Крум Хаджигеоргиев за председател на Управителния съвет.

В рамките на събранието асоциацията направи преглед на постигнатото през последния мандат и очерта следващите стратегически приоритети пред българската технологична индустрия. Специален акцент беше поставен върху 25-годишнината на БАСКОМ и ролята на организацията като активен глас на софтуерния сектор в България и Европа.

През последните месеци БАСКОМ активно работи по ключови теми за развитието на екосистемата – внедряването на изкуствен интелект в образованието и публичния сектор, позиционирането на България като технологичен бранд, развитието на технологичните училища, организирането на международната BASSCOM AI Conference, както и участието на асоциацията в рамките на БРАИТ и общите усилия за по-силен глас на иновативната индустрия в обществения дебат за развитието на българската икономика.

По време на събранието беше отчетено, че българският софтуерен сектор продължава да бъде сред най-адаптивните и устойчиви индустрии в страната, като запазва високата си добавена стойност, експортна ориентация и ключова роля за конкурентоспособността на икономиката.

Сред основните приоритети на БАСКОМ за следващия период бяха откроени:

· още по-силен фокус върху образованието и подготовката на кадри;

· ускорено внедряване на AI във всички обществени и икономически сектори;

· активен диалог с институциите за подобряване на средата за бизнес и предприемачество;

· по-добро международно позициониране на българската технологична индустрия;

· развитие на общността и насърчаване на партньорствата в сектора;

· теми като квантови технологии, високотехнологична отбрана и deep tech иновации.

„България има реален шанс да бъде не просто последовател, а активен участник в следващата технологична трансформация на Европа. За да се случи това, са нужни общност, дългосрочна визия и инвестиции в хора, образование и иновации“, каза председателят Крум Хаджигеоргиев.

Общото събрание избра и нов състав на Управителния съвет на БАСКОМ, в който влизат лидерите на ключови софтуерни компании в България:

Александър Ангелов (Ерида ЕМЕА ЕАД), Георги Янчев (ЕндуроСат ЕАД), Димитър Димитров (Уайзър Технолоджи Сълюшънс ЕООД), Марина Шидерова (Фрам Криейтив Солюшънс ЕООД), Мони Дочев (Менторано ООД), Павлин Добрев (Бош Диджитал ЕООД), Тихомир Томов (Райзен Технолоджи АД), Цветан Алексиев (Сирма Груп Холдинг АД), както и Петър Митев (Голямата оранжева фондация) от квотата на асоциираните членове. Изпълнителен директор е Мая Маринова.

Консултативният съвет на БАСКОМ, който включва бившите председатели на асоциацията, остава в същия състав: Георги Шарков (Европейски софтуерен институт, Лаборатория по киберсигурност в София Тех Парк), Георги Брашнаров (Немечек ООД), Стамен Кочков (IBM), Доброслав Димитров (Райзен Технолоджи АД).

БАСКОМ отбелязва своята 25-годишнина в момент, в който технологичната индустрия е изправена пред ускорени глобални промени, но и пред безпрецедентни възможности България да бъде сред лидерите в следващата вълна на иновации и дигитална трансформация.