Банкнота от 250 долара с лика на Доналд Тръмп

Служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп настояват за разработването на нова банкнота от 250 USD с лика на американския лидер. Ако бъде успешна, Тръмп ще бъде първият човек от 150 години насам, появил се на банкнота, докато е още жив. Това съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на източници.
Инициативата се ръководи от финансовия министър Брандън Бийч и неговия съветник Майк Браун, които оказват натиск върху Бюрото за гравиране и печат (BEP) да издаде банкнотата своевременно. Съобщава се дори, че служителите са представили макети, един от които изобразява лицето на Тръмп в центъра на банкнотата от 250 USD до подписите на президента на САЩ и министъра на финансите Скот Бесент. Дизайнерът, британският художник Иън Александър, потвърди съществуването му пред WP и заяви, че дори е разговарял с Тръмп за промяна на дизайна на банкнотата, добавяйки цветовете на американското знаме и логото за 250-годишнината от основаването на Съединените щати.
Отбелязва се, че от 1866 г. насам, когато на банкнотата от 5 цента е изобразен служител на Министерството на финансите, не се е появявала съвременна фигура. Законопроект, който би разрешил отпечатването на образа на Тръмп, се разглежда в Конгреса на САЩ от 2025 г. WP подчерта, че служители на Министерството на финансите многократно са заявявали, че разработването на законопроекта ще отнеме няколко години поради множество правни и процедурни подробности.
По-рано Министерството на финансите на САЩ обяви планове за поставяне на подписите на президента на САЩ Доналд Тръмп и министъра на финансите Скот Бесент върху щатски долари за 250-годишнината от основаването на САЩ, което отбелязва първия път в историята, в който подпис на действащ президент ще се появи върху валута.
Декларацията за независимост, приета през 1776 г., провъзгласява свободата на САЩ от Британската империя. Декларацията е приета от Конгреса на 2 юли 1776 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Два дни по-късно Конгресът одобрява преработена версия на документа и нарежда неговото отпечатване и разпространение сред обществеността, откъдето идва и 4 юли, считан за ден на основаването на Съединените щати.
11 китайски балон
Той БайДончо и висок, висок мавзолей си строи вътре със златната му статуя и любимия ЕърФорс 1, като някой египетски фараон🤣
17:18 28.05.2026
17 Тракторист с айфон
До коментар #10 от "Казанлъшкия":Айде да не обиждате колегите трактористи.😂😂😂😂 Този е много по-зле
17:26 28.05.2026
20 да ти счупят
До коментар #2 от "Цвете":вазата!
17:32 28.05.2026
22 Поне 250 хиляди ! Да Беше !
Така !
Сякаш Предрича !
Инфлация !
17:42 28.05.2026
27 Тъемо си сипах едно
Като го видя тоя спаражуняк и ме хваща редкото щастие!
18:08 28.05.2026
