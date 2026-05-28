Банкнота от 250 долара с лика на Доналд Тръмп

28 Май, 2026 16:47 1 089 28

Вече има и макет

Банкнота от 250 долара с лика на Доналд Тръмп - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Служители на администрацията на американския президент Доналд Тръмп настояват за разработването на нова банкнота от 250 USD с лика на американския лидер. Ако бъде успешна, Тръмп ще бъде първият човек от 150 години насам, появил се на банкнота, докато е още жив. Това съобщи The Washington Post (WP), позовавайки се на източници.

Инициативата се ръководи от финансовия министър Брандън Бийч и неговия съветник Майк Браун, които оказват натиск върху Бюрото за гравиране и печат (BEP) да издаде банкнотата своевременно. Съобщава се дори, че служителите са представили макети, един от които изобразява лицето на Тръмп в центъра на банкнотата от 250 USD до подписите на президента на САЩ и министъра на финансите Скот Бесент. Дизайнерът, британският художник Иън Александър, потвърди съществуването му пред WP и заяви, че дори е разговарял с Тръмп за промяна на дизайна на банкнотата, добавяйки цветовете на американското знаме и логото за 250-годишнината от основаването на Съединените щати.

Отбелязва се, че от 1866 г. насам, когато на банкнотата от 5 цента е изобразен служител на Министерството на финансите, не се е появявала съвременна фигура. Законопроект, който би разрешил отпечатването на образа на Тръмп, се разглежда в Конгреса на САЩ от 2025 г. WP подчерта, че служители на Министерството на финансите многократно са заявявали, че разработването на законопроекта ще отнеме няколко години поради множество правни и процедурни подробности.

По-рано Министерството на финансите на САЩ обяви планове за поставяне на подписите на президента на САЩ Доналд Тръмп и министъра на финансите Скот Бесент върху щатски долари за 250-годишнината от основаването на САЩ, което отбелязва първия път в историята, в който подпис на действащ президент ще се появи върху валута.

Декларацията за независимост, приета през 1776 г., провъзгласява свободата на САЩ от Британската империя. Декларацията е приета от Конгреса на 2 юли 1776 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Два дни по-късно Конгресът одобрява преработена версия на документа и нарежда неговото отпечатване и разпространение сред обществеността, откъдето идва и 4 юли, считан за ден на основаването на Съединените щати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони

    23 3 Отговор
    е психопат тежка форма

    16:49 28.05.2026

  • 2 Цвете

    8 4 Отговор
    ТОЛКОВА ХАРИЗМАТИЧЕН И ЧЕСТЕН ПРЕЗИДЕНТ, ДОБРЕ ЩЕ ИЗГЛЕЖДА .😋🍷😋

    Коментиран от #20

    16:50 28.05.2026

  • 3 Дончо Деменцията

    15 1 Отговор
    Луд умора няма. Днес на 250, утре на 300 после на 350

    16:52 28.05.2026

  • 4 морския

    6 0 Отговор
    ами ...... Инфлация !

    16:54 28.05.2026

  • 5 британец

    13 0 Отговор
    тоя ще ви докара петрола до 250 долара за барел,издигнете му даже мавзолей!

    16:55 28.05.2026

  • 6 Анджо

    14 1 Отговор
    И друг път съм писал ,че тоя е комплексар и въобще не е добре човека.

    17:02 28.05.2026

  • 7 Министъро

    10 0 Отговор
    - Предлагам на банкнотата г-н Тръмп да е гол, с осемдесет и пет сантима навирен Хор, препратка към могъщите и сърашни ракети на САЩ! А не заден фон госпожата да е ококорена, и да казва - Аууу..... Препратка към това, как този Хор ще сполети партньорите на САЩ!!!

    17:03 28.05.2026

  • 8 Браво

    5 1 Отговор
    А в България, 1000 евро с лика на генерал Наско.

    17:05 28.05.2026

  • 9 Иван

    9 0 Отговор
    Много е зле медицината в САЩ, много

    17:12 28.05.2026

  • 10 Казанлъшкия

    5 0 Отговор
    Рядко п.роста физиономия. Като тракторист от ТКЗС.

    Коментиран от #17

    17:15 28.05.2026

  • 11 китайски балон

    2 0 Отговор
    Ленин и Сталин "пасти да ядат"!
    Той БайДончо и висок, висок мавзолей си строи вътре със златната му статуя и любимия ЕърФорс 1, като някой египетски фараон🤣

    17:18 28.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нннн

    4 0 Отговор
    По- добре тоалетна хартия да направят с лика на Доналд Тръмп.

    17:19 28.05.2026

  • 14 Баба Гошка

    4 0 Отговор
    Тъкмо кат влезе в употреба, ще могат с нея да си купят един хляб. Ха честитУ! Кат При нас 1997 год

    17:22 28.05.2026

  • 15 а върху

    1 0 Отговор
    тойлет папир-кога?подписите ще ги сложат обилно самите цитизени!

    17:24 28.05.2026

  • 16 250......

    1 0 Отговор
    По добре тоалетна хартия

    17:26 28.05.2026

  • 17 Тракторист с айфон

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Казанлъшкия":

    Айде да не обиждате колегите трактористи.😂😂😂😂 Този е много по-зле

    17:26 28.05.2026

  • 18 Това със сигурност

    2 0 Отговор
    Мяза на социализъм. Какви ли не лидери имаше на банкнотите, но жив такъв май не са слагали. То бива блюдолизци, но американците забиха всички в земята. Подмазвачите на бай Тошо част да ядат. С какво точно Тръмп е заслужил тази чест не мога да разбера.

    17:30 28.05.2026

  • 19 наш ответ

    1 1 Отговор
    путтин на копюр от 1 декалеон рубли!

    17:31 28.05.2026

  • 20 да ти счупят

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цвете":

    вазата!

    17:32 28.05.2026

  • 21 Д-р Ментал

    0 0 Отговор
    Не отиват на добре нещата в САЩ….

    17:33 28.05.2026

  • 22 Поне 250 хиляди ! Да Беше !

    1 0 Отговор
    Да Беше !

    Така !

    Сякаш Предрича !

    Инфлация !

    17:42 28.05.2026

  • 23 Човека е болен!

    0 0 Отговор
    Мнооого болен!

    17:59 28.05.2026

  • 24 Колко венерисески болести са го е удряли

    1 0 Отговор
    В мозъка изпържен?

    18:00 28.05.2026

  • 25 Стенли

    0 0 Отговор
    Каква е тази банкнота от пет цента🤔🤑

    18:01 28.05.2026

  • 26 Историк

    1 0 Отговор
    Падението в Тръмпландия е огромно. Този развилнял се самовлюбен кратен няма ли кой да го окове и да ме сложи лепенка на устата? Всички умират от страх, ами той може само от тези всички да бъде озъптен и изхвърлен от Белия дом със златната табелка на овалния кабинет- четиво за малоумници. Значи тези в Белия дом не знаят къде е овалния кабинет. Ужасен позор.

    18:03 28.05.2026

  • 27 Тъемо си сипах едно

    1 0 Отговор
    И беж в кенефа.
    Като го видя тоя спаражуняк и ме хваща редкото щастие!

    18:08 28.05.2026

  • 28 Ъхъ

    1 0 Отговор
    И лик на тоалетна хартия.

    18:12 28.05.2026