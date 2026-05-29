Индия планира да въведе полимерни банкноти

29 Май, 2026 12:33 770 5

Причината е, че те издържат по-дълго време в обращение и нарастващото използване на банкноти в брой

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Резервната банка на Индия (RBI) обмисля пилотен проект за въвеждане на полимерни банкноти, възобновявайки програма, отложена преди повече от десетилетие поради технологични проблеми. Това съобщи вестник „Business Standard“, позовавайки се на източници.

През 2012 г. властите на южноазиатската република решиха да въведат в обращение 1 милиард банкноти от 10 рупии в 5 града като пробен период, но по-късно се отказаха от идеята. Настоящото решение на RBI, според изданието, се дължи предимно на по-дългия живот на такива банкноти, както и на нарастващото търсене на пари в брой, въпреки нарастването на цифровите плащания.

Процентът на рециклиране на повредени банкноти остава много висок. През фискалната 2025-26 година (приключила на 31 март) са отписани 23,8 милиарда повредени банкноти, което е увеличение с 12,3% в сравнение с предходната година. Повечето от повредените банкноти са били в купюри от 500 и 100 рупии. В същото време количеството налични пари в обращение продължава да расте бързо. Количеството налични пари в брой се е увеличило с 11,5% на годишна база, достигайки рекордните 42,86 трилиона рупии към 15 май.

Според източници, през последните години е имало силно търсене на банкноти с ниски номинали - 10 и 20 рупии. Делът на тези банкноти в общото обращение обаче остава нисък. В стойностно изражение делът на банкнотите от 10 рупии се е запазил на 0,7% през последните две години, докато банкнотите от 20 рупии са само 0,8%.

Целенасочените усилия на Банката на Индия за насърчаване на използването на монети не са дали желаните резултати. Общото предлагане на метални валути се е увеличило от приблизително 1,2 милиарда през фискалната 2024-2025 година до 1,5 милиарда през 2027 г. От тях 800 милиона са монети от 5 рупии, а 400 милиона са монети от 20 рупии.

Полимерни банкноти са въведени в близо 60 страни. Австралия е първата, която ги въвежда, като емитира банкнотата от 10 долара през 1988 г., за да се предпази от фалшифициране. Русия е емитирала само една официална полимерна банкнота - възпоменателна банкнота от 100 рубли за Световното първенство по футбол през 2018 г. Общо са емитирали 20 милиона полимерни банкноти.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Дори колонии като Индия

    8 2 Отговор
    ...си имат собствени национални валути и суверинитет, а българите си го продадоха само 147 след руско- турската осбодителната война и възстановяването на българската дуржавност

    Коментиран от #4

    12:41 29.05.2026

  • 2 Тодор К

    7 1 Отговор
    Как ще ги стигнем ... Индийците?
    Че и затминем, кога?
    Уважаеми дами и господа, направо се чудя как е възможно това?

    12:46 29.05.2026

  • 3 Факт

    3 0 Отговор
    Македонските отдавна са

    12:50 29.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Оооопааа

    2 0 Отговор
    Тва ней добре, шото леля Урсула мое да се досети да направи тоалетната хартия полимерна, че да се ползва многократно некак си!

    13:25 29.05.2026