Основателят на Global Crossing оставя 150 милиона долара дълг

11 Май, 2026 18:45 531 1

Когато компанията обявява фалит в началото на 2002 г., много служители съдят Гари Уиник за това, че ги е подвел

Милена Богданова

Американският предприемач Гари Уиник, който основава телекомуникационната компания Global Crossing, оставя на семейството си милиони дългове след смъртта си, съобщава The Wall Street Journal (WSJ). Според вестника милиардерът е оставил на семейството си над 150 млн. USD дългове.

Уиник основава Global Crossing през 1997 г. Когато компанията обявява фалит в началото на 2002 г., много служители съдят Уиник за това, че ги е подвел относно финансовото състояние на компанията. Предприемачът се съгласява да плати приблизително 55 млн. USD. С нарастването на съдебните разходи за другите му компании, той предприема стъпки за набиране на допълнителни средства.

Въпреки тежкото си финансово положение, предприемачът продължава да води разточителен начин на живот. WSJ твърди, че неговите бизнес партньори и семейство не са били наясно с истинския размер на дълга на Уиник.

„Гари управляваше семейните ни финанси. Не знаех, че в годините преди смъртта му той изпитваше значителни финансови затруднения Не знаех, докато Гари не почина, че сме задлъжнели и че Гари се нуждае от пари, за да изплати дълговете и да поддържа начина си на живот“, вестникът цитира думите на съпругата на предприемача в съдебни документи.

Уиник притежаваше имението Casa Encantada, оценено на 94 милиона долара, апартамент с две спални в емблематичния хотел Sherry-Netherland в Ню Йорк, къща на плажа от 30-те години на миналия век със седем спални и колекция от произведения на изкуството, включваща произведения на Едуард Хопър и Сай Туомбли.


