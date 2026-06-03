Рубио: Надяваме се на пробив в преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се надява текущата среща между израелски и ливански дипломати, провеждана с посредничеството на Вашингтон, да завърши със съвместно изявление и план за действие, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Той говори за четвъртия кръг преки преговори между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения. Разговорите се провеждат във Вашингтон под егидата на САЩ и целят намаляване на сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, както и постигане на дългосрочен мир.

Преговорите се водят от посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон и включват няколкочасови заседания в Държавния департамент.

По-рано Рубио заяви в Сената, че мирно споразумение между Израел и Ливан би било възможно „още утре“, ако не съществува влиянието на „Хизбула“.

Междувременно на терен продължават военните действия. Израелски удар е поразил район в околностите на Бейрут, а операции в Южен Ливан са довели до смъртта на най-малко девет души, сред които войник и двама служители на спешните служби.

От своя страна „Хизбула“ съобщи, че е атакувала израелски военни цели в северната част на Израел.