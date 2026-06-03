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Рубио: Надяваме се на пробив в преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон

Рубио: Надяваме се на пробив в преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон

3 Юни, 2026 19:15 508 12

  • марко рубио-
  • преговори-
  • израел-
  • ливан

САЩ посредничат в четвърти кръг на разговори между израелски и ливански дипломати с цел намаляване на напрежението и постигане на дългосрочно споразумение.

Рубио: Надяваме се на пробив в преговорите между Израел и Ливан във Вашингтон - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че се надява текущата среща между израелски и ливански дипломати, провеждана с посредничеството на Вашингтон, да завърши със съвместно изявление и план за действие, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Той говори за четвъртия кръг преки преговори между двете страни, които не поддържат дипломатически отношения. Разговорите се провеждат във Вашингтон под егидата на САЩ и целят намаляване на сблъсъците между Израел и подкрепяната от Иран ливанска групировка „Хизбула“, както и постигане на дългосрочен мир.

Преговорите се водят от посланиците на Израел и Ливан във Вашингтон и включват няколкочасови заседания в Държавния департамент.

По-рано Рубио заяви в Сената, че мирно споразумение между Израел и Ливан би било възможно „още утре“, ако не съществува влиянието на „Хизбула“.

Междувременно на терен продължават военните действия. Израелски удар е поразил район в околностите на Бейрут, а операции в Южен Ливан са довели до смъртта на най-малко девет души, сред които войник и двама служители на спешните служби.

От своя страна „Хизбула“ съобщи, че е атакувала израелски военни цели в северната част на Израел.


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Еврейска държава извършва терористични нападения в Ливан с помощта на САШТ.

    19:18 03.06.2026

  • 2 Не пътувайте в Близкият Изток

    3 0 Отговор
    Иран удари летище в Кувейт след атаката на САЩ, много хора пострадаха (снимки, ВИДЕО)

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    Иран удари летището в Кувейт след атаката на САЩ, много хора бяха ранени.

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    Вече два дни САЩ и Иран си разменят удари, въпреки че Тръмп заяви, че преговорите продължават.

    Коментиран от #8, #10

    19:22 03.06.2026

  • 3 Никой нищо не посредничи, войната

    0 0 Отговор
    е на дневен ред.

    19:24 03.06.2026

  • 4 адолф

    1 0 Отговор
    аз умрях,но познавах евреите много добре,защото съм половин евреин,по делата им ще ги познаете,както и моите навремето!търсете истината!

    Коментиран от #6, #7

    19:25 03.06.2026

  • 5 Oil, 200 $ долара за

    0 0 Отговор
    Барел‼️🛢️200 $

    19:27 03.06.2026

  • 6 Адолф Айхман

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "адолф":

    Хер Фюрер, вие поне имахте късмета да мразите само баща си, който е бил еврейн и Ви е пребивал от бой, но аз имах честта да ви служа и да изпитвам безразличие към този около един милион евреи, които Райхът ми изпрати за Окончателно решение и сега седя до лявото коляно на Саваот и за второто пришествие ще съм пак тук, докато Той разделя праведните от грешниците, овците от козите. Синът ми е археолог и работи с евреите. Но той се отрече от мен само номинално, защото бях добър баща. Каза, че Господ е произлезнал от един почитан египетски овен. Когато дойде второто пришествие и Синът му слезе долу, аз ще му кажа пръв да ви извади от казана, където попаднахте по грешка, а Баща му да отсъди във Ваша полза, ибо светият дух е по грешка породена от еврейски лъжи изпратен в преизподнята, затова и нямат край мъките на грешниците които пъплят по зелената планета.

    19:37 03.06.2026

  • 7 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "адолф":

    Коя е истината за един толкова уважаван и дори почитан господин с малки мустачки? Искам да знам неговата, за да го питам после шо не ни върнА по-бързо Мъкедония бе!

    Коментиран от #9

    19:39 03.06.2026

  • 8 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не пътувайте в Близкият Изток":

    Важното е борсата да върви, мани го цели от свят

    19:39 03.06.2026

  • 9 Върна

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Смърфиета":

    Я ни след това я продадоха комунделите и сега берем плодовете от некадърна политика

    Коментиран от #11

    19:43 03.06.2026

  • 10 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не пътувайте в Близкият Изток":

    Напротив, еврейте да си вземат парцалките, другото се отнема в полза на държавата и се раздава на безимотни, и си хващат полета за Тел Авив, докато има примирие. Айде, че стана късно, ще изтърват последния полет!

    19:44 03.06.2026

  • 11 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Върна":

    Комунделите я върнаха, ама поне им написаха език, защото по сръбски ги нямаше никакви и ги биеха с пръчка. Френският журналист Емел Етем пише, че в Южна Сърбия изпращали главно даскали, джандари и военни съдисти, и изнъсилвачи. Ето например подвига на Аце Андонов: той застрелва в гр. Шкуп сръбски учител, който си позволил да го застави да поеме полувият си член в устата на Аце Андонов, като му казал където го прави, да го научи (Аце) да говори правилен сръбски. Аце Андонов издъхва в страшни мъки в ареста и никога не е съден, а тялото му не е намерено. Македонистите със лилаво мастило са зачеркнали дори записите, че е кръщаван, че е ходил на училище, всичко. Ние трябва да опазим паметта му, оцапана от петната лилаво-теменуженото ,като венци на смърф от ромски произход, мастило.

    19:51 03.06.2026

  • 12 Марко , не лъжи

    0 0 Отговор
    Трампа и Биби , ще бомбардират арабите и Иран толкова дълго , колкото им е необходимо за да приемат условията за мирно споразумение такова , което устройва Доналд . Това трябва да направи и Путин .
    Тръмп можеше да унищожи целият Иран за броени дни , но не го направи. И Западът трябва да бъде благодарен на Путин , за това , че все още не е употребил наличните ОМП.

    20:09 03.06.2026