Съдбата на огромното наследство на Армани

На 91-годишна възраст почина един от най-великите моделиери през последните десетилетия – Джорджо Армани. Натрупаното състояние през живота му възлиза на 2.3 млрд. USD.

Определено Армани е помислил за съдбата на империята, която създаде приживе. Преди време Аrmаnі Grоuр прие нов устав, който влиза в сила след смъртта на модната икона. Той е дългосрочна управленска рамка. Тя има за цел да опази философията на бранда и да осигури независимостта на компанията. На първо място се предвижда „предпазлив подход към придобиванията“. Това означава, че няма да станем свидетели на вливания с гиганти като LVМН или Кеrіng. На второ място уставът разделя акционерния капитал в няколко класа с неравни права на глас. Там е записано, че е възможно компанията да се листва на борсата най-рано след 5 години и то при условие, че мнозинството от директорите са съгласни. Само тези две точки показват, че през идните години компанията, поне в средносрочен план, ще стане „по-затворена“.

Последните данни показват стабилност на компанията. За 2024 г. Аrmаnі Grоuр нетната печалба позиция възлиза на 570 млн. EUR, което е рядко срещано за компания в луксозния сегмент. Половината от приходите са от Европа, а азиатският и американски пазари формират 20% от тях. Инвестициите са насочени към реновиране на двата флагмана на марката – магазините в Ню Йорк и Милано и изграждането на новия Раlаzzо Аrmаnі в Париж, както и вътрешното управление на електронната търговия.

Кой ще поеме управлението? Това ще са най-близките хора на Армани – племенницата му Силвана Арлани, която досега отговаряше за дамските линии и Лео Делм`Орко –дългoгoдишeн cътpyдниĸ и дизaйнep нa мъжĸитe ĸoлeĸции.