Шарл Льоклер остава във Ферари: Нов дългосрочен договор за звездата от Монако

Шарл Льоклер официално преподписа с Ферари, като така слага край на всички спекулации относно бъдещето си във Формула 1. Макар точната продължителност на новия контракт да остава в тайна, ясно е, че сътрудничеството между монегаска звезда и „черните кончета“ ще продължи още няколко сезона.

„Изключително съм щастлив, че ще продължа да нося червените цветове на Ферари. За мен този тим винаги е бил нещо много повече от просто състезателен отбор – това е сбъдната детска мечта и втори дом. Заедно преминахме през върхове и спадове, но вярата ми в този екип е по-силна от всякога. Благодарен съм, че ще продължим да се борим рамо до рамо за върховете във Формула 1“, сподели Льоклер в специално обръщение към феновете.

Шарл Льоклер се присъедини към Ферари през 2019 година, след като впечатли с представянето си в Алфа Ромео. Само за няколко сезона той се превърна в един от водещите пилоти на Гран при, като през 2024 година постигна най-доброто си класиране – трето място в генералното подреждане. До момента талантливият състезател от Монако има осем победи и цели 52 подиума в най-престижната автомобилна надпревара.