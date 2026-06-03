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Поскъпването на парното и тока било неизбежно. Новите цени на КЕВР имало логика

Поскъпването на парното и тока било неизбежно. Новите цени на КЕВР имало логика

3 Юни, 2026 19:12 660 21

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Внасяме ток не заради мембраната на блок в АЕЦ „Козлодуй“, а заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона стана много обвързан и конкурентен

Поскъпването на парното и тока било неизбежно. Новите цени на КЕВР имало логика - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Увеличението на цената на парното и тока, което предлага работната група към КЕВР, е добре балансирано и има своята логика. Това заяви в предаването „Лице в лице“ Антон Иванов, енергиен експерт от Български енергиен и минен форум.

„Смятам, че е неизбежно. Вероятно може да мръдне с малко, но инфлацията поражда необходимостта от повишаване на цените, а не обратното. Производството на електрическа енергия е свързано с влагане на продукти, а те вече са поели част от инфлацията. Предложеното повишение е по-ниско от средната инфлация. Затова твърдя, че има един разумен баланс“, обясни той.

По думите му предложението е по-ниско от това, което искаха всички дружества. „Най-шумно дискутираният случай беше с „Топлофикация София“ – 30% повишение. Сега виждаме 5% повишение“.

„Дружествата отварят своите баланси и дават своята картина. А КЕВР признава някои разходи или съветва те да не бъдат правени. Но това вече е въпрос на балансиране“, допълни Иванов.

Иванов посочи, че според доклада на комисията над 50% от топлофикациите завършват с финансови загуби. „Не е само софийската. Тя е много голяма, но всички топлофикации са финансово зле за миналата година. И това ясно е изразено с числа в доклада на работната група“.

Според него може да се търси решение, но то минава през тежки промени в начина на работа.

„Предложението на Българския енергиен и минен форум е, че може да се мине на концесия. Това обаче се отрича. Не мога да разбера защо. Но е вярно, че ако няма професионален мениджмънт, няма да стане“, смята той.

Според него не може да бъде назначен държавен служител. „ Най-добрият човек да сложите, пак ще бъде под натиска на Общинския съвет. Виждал съм го. Няма да стане“.

„Внасяме ток не заради мембраната на блок в АЕЦ „Козлодуй“, а заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона стана много обвързан и конкурентен. Отделно навлязоха много производители, които са силно финансово подкрепени. Те могат да си позволят по-ниски цени, за да останат на пазара“, обясни Иванов.

По думите му в този смисъл виждаме един тотално променен пазар спрямо това, което сме свикнали да виждаме назад в годините. „Твърдя, че ние много трудно можем да проследим центровете за разходи по веригата на доставки сега. Не е като едно време. Тогава много лесно се проследяваше къде има по-големи разходи по веригите и там се насочваха прожекторите“.

„Сега е невъзможно, защото фактически ние не знаем на борсата чия енергия търгуваме и нашата енергия на коя точно борса се предлага. Но това, което виждаме, е, че ние от износител постепенно се превръщаме в балансьор на регионалния пазар. Производството на нашите конвенционални централи, за съжаление, много трудно намира пазарна ниша“, посочи той.

Експертът обясни, че и в доклада на работната група се вижда едно силно понижение на производството на нашите конвенционални централи, включително на тези на АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и ТЕЦ „Марица Изток 2“.

„Добре е, че успешно се пласира тяхната енергия за бита, за да се осигури на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и тази година поддържането на един минимален състав. Иначе съвсем щяхме да бъдем зле“, коментира той.

Според него дългосрочните решения са свързани с търсенето на нови мощности, които да заменят отиващите си въглищни централи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    6 5 Отговор
    В Европа киловат ток е 50 евроцента.Трябва да настигнем и изпреварим европейците и по този показател.

    19:16 03.06.2026

  • 2 Още няколко пакета санкции

    11 1 Отговор
    върху гражданите на Европейския съюз наложени от Брюксел и си е и те ще скочат с още няколко процента нагоре. Споко европейски са граждани и ние сме в клуба на богатите но ни управляват много големи ,,умници ,, и ние го грискаме без желание и по указание на същите тези ръководни индивиди.

    19:17 03.06.2026

  • 3 Милен

    16 0 Отговор
    Е па няма как да не се вдига цената, нали засадихме хиляди декари фотоволтаици, а те си имат разходи за поддръжка и кредити за изплащане, кой друг а не потребителя трябва да поеме тези разходи?

    19:22 03.06.2026

  • 4 фен на ПП

    17 2 Отговор
    Братя българи, време е, да грабваме тоягите !

    Коментиран от #19

    19:23 03.06.2026

  • 5 кой мy дpeмe

    13 2 Отговор
    парно посред лято било логично ???

    19:23 03.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    13 1 Отговор
    Неизбежни са само смъртта и данъците.

    19:24 03.06.2026

  • 7 Дориана

    5 4 Отговор
    Това е вярно , няма начин цените на тока и парното да не се увеличат заради сложната международна обстановка на войни. Европа вече е в икономическа криза и това не може да се скрие.

    19:25 03.06.2026

  • 8 Интересна

    9 0 Отговор
    пазарна логика. Когато ще се инвестира в нови мощности, това ще е през какви ли не финансови схеми НО накрая чрез цените тук в България ще плащаме. Когато обаче тези мощности започнат да произвеждат и на теория поне да облекчат пазара.......тагава всъщност видиш ли не знаем кой потребява и отново цената ти рипа нагоре. Мафия - по врат, по шия но винаги в ущърб на потребителя.

    19:29 03.06.2026

  • 9 оня с коня

    1 8 Отговор
    ама нормално е парното да поскъпне, селяните които не могат да си плащат парното да се връщат насело откъдето са дошли

    айде молим какво им се обаснявате защо поскъпва парното , селянина няма да ви разбере

    19:32 03.06.2026

  • 10 много селяни в тая софия

    1 9 Отговор
    които няма пари да си плати парното да отива да пасе офцете насело

    19:32 03.06.2026

  • 11 един простак

    12 1 Отговор
    народ,който си избира последните 30г тарикати да го управляват,заслужава да бъде затрит!

    Коментиран от #14

    19:33 03.06.2026

  • 12 оня с коня

    10 1 Отговор
    ама хем ядете бананите хем ревете че било скъпо?

    нали скачахте за банани по площадите? сега нека ви е скъп тока

    дано още поскъпне, всичко е заради бананите

    така е в клуба на богатите

    стойте на свещи и няма да ви е скъп тока

    19:33 03.06.2026

  • 13 Радев да обяви военно положение!

    8 0 Отговор
    Няма друго спасение!
    Мръсната кръв трябва да се източи преди оздравяването!

    19:38 03.06.2026

  • 14 Без име

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "един простак":

    Наистина ли мислиш, че ние ги избираме? :-)

    Коментиран от #16

    19:38 03.06.2026

  • 15 Карай

    1 8 Отговор
    За последните 5 години Мунчо и пуделите му ни разказаха играта

    Коментиран от #17, #21

    19:41 03.06.2026

  • 16 един простак

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Без име":

    гледай филма шменти капели,който не случайно не излъчват по телевизиите!!!

    19:43 03.06.2026

  • 17 Милен

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карай":

    Аз па не мога да разбера що на Урсула и викаш Мунчо, да не би туй да и е сценичният псевдоним?

    19:44 03.06.2026

  • 18 Точен

    7 0 Отговор
    Ако послушате ВЪЗРАЖДАНЕ да премахнем въглеродните такси, България ще бъде с евтин ток и гъвкав режим...

    20:02 03.06.2026

  • 19 така, така

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "фен на ПП":

    Напълно съгласен! Тоягите трябва да са за ОНЯ от банкя, който ни докара до тук!

    20:06 03.06.2026

  • 20 Иван 1

    3 0 Отговор
    Неизбежно е изправянето до стената на говедата приели тази цена .

    20:06 03.06.2026

  • 21 съгласен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Карай":

    Ясно! За мен мунчо е оная мутра от банкя, която ни докара до тук и сега се прави на божа кравичка!

    20:10 03.06.2026

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