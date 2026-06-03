Поскъпването на парното и тока било неизбежно. Новите цени на КЕВР имало логика

Увеличението на цената на парното и тока, което предлага работната група към КЕВР, е добре балансирано и има своята логика. Това заяви в предаването „Лице в лице“ Антон Иванов, енергиен експерт от Български енергиен и минен форум.
„Смятам, че е неизбежно. Вероятно може да мръдне с малко, но инфлацията поражда необходимостта от повишаване на цените, а не обратното. Производството на електрическа енергия е свързано с влагане на продукти, а те вече са поели част от инфлацията. Предложеното повишение е по-ниско от средната инфлация. Затова твърдя, че има един разумен баланс“, обясни той.
По думите му предложението е по-ниско от това, което искаха всички дружества. „Най-шумно дискутираният случай беше с „Топлофикация София“ – 30% повишение. Сега виждаме 5% повишение“.
„Дружествата отварят своите баланси и дават своята картина. А КЕВР признава някои разходи или съветва те да не бъдат правени. Но това вече е въпрос на балансиране“, допълни Иванов.
Иванов посочи, че според доклада на комисията над 50% от топлофикациите завършват с финансови загуби. „Не е само софийската. Тя е много голяма, но всички топлофикации са финансово зле за миналата година. И това ясно е изразено с числа в доклада на работната група“.
Според него може да се търси решение, но то минава през тежки промени в начина на работа.
„Предложението на Българския енергиен и минен форум е, че може да се мине на концесия. Това обаче се отрича. Не мога да разбера защо. Но е вярно, че ако няма професионален мениджмънт, няма да стане“, смята той.
Според него не може да бъде назначен държавен служител. „ Най-добрият човек да сложите, пак ще бъде под натиска на Общинския съвет. Виждал съм го. Няма да стане“.
„Внасяме ток не заради мембраната на блок в АЕЦ „Козлодуй“, а заради това, че пазарът на електрическа енергия в региона стана много обвързан и конкурентен. Отделно навлязоха много производители, които са силно финансово подкрепени. Те могат да си позволят по-ниски цени, за да останат на пазара“, обясни Иванов.
По думите му в този смисъл виждаме един тотално променен пазар спрямо това, което сме свикнали да виждаме назад в годините. „Твърдя, че ние много трудно можем да проследим центровете за разходи по веригата на доставки сега. Не е като едно време. Тогава много лесно се проследяваше къде има по-големи разходи по веригите и там се насочваха прожекторите“.
„Сега е невъзможно, защото фактически ние не знаем на борсата чия енергия търгуваме и нашата енергия на коя точно борса се предлага. Но това, което виждаме, е, че ние от износител постепенно се превръщаме в балансьор на регионалния пазар. Производството на нашите конвенционални централи, за съжаление, много трудно намира пазарна ниша“, посочи той.
Експертът обясни, че и в доклада на работната група се вижда едно силно понижение на производството на нашите конвенционални централи, включително на тези на АЕЦ „Козлодуй“, НЕК и ТЕЦ „Марица Изток 2“.
„Добре е, че успешно се пласира тяхната енергия за бита, за да се осигури на ТЕЦ „Марица Изток 2“ и тази година поддържането на един минимален състав. Иначе съвсем щяхме да бъдем зле“, коментира той.
Според него дългосрочните решения са свързани с търсенето на нови мощности, които да заменят отиващите си въглищни централи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
19:16 03.06.2026
2 Още няколко пакета санкции
19:17 03.06.2026
3 Милен
19:22 03.06.2026
4 фен на ПП
Коментиран от #19
19:23 03.06.2026
5 кой мy дpeмe
19:23 03.06.2026
6 Последния Софиянец
19:24 03.06.2026
7 Дориана
19:25 03.06.2026
8 Интересна
19:29 03.06.2026
9 оня с коня
айде молим какво им се обаснявате защо поскъпва парното , селянина няма да ви разбере
19:32 03.06.2026
10 много селяни в тая софия
19:32 03.06.2026
11 един простак
Коментиран от #14
19:33 03.06.2026
12 оня с коня
нали скачахте за банани по площадите? сега нека ви е скъп тока
дано още поскъпне, всичко е заради бананите
така е в клуба на богатите
стойте на свещи и няма да ви е скъп тока
19:33 03.06.2026
13 Радев да обяви военно положение!
Мръсната кръв трябва да се източи преди оздравяването!
19:38 03.06.2026
14 Без име
До коментар #11 от "един простак":Наистина ли мислиш, че ние ги избираме? :-)
Коментиран от #16
19:38 03.06.2026
15 Карай
Коментиран от #17, #21
19:41 03.06.2026
16 един простак
До коментар #14 от "Без име":гледай филма шменти капели,който не случайно не излъчват по телевизиите!!!
19:43 03.06.2026
17 Милен
До коментар #15 от "Карай":Аз па не мога да разбера що на Урсула и викаш Мунчо, да не би туй да и е сценичният псевдоним?
19:44 03.06.2026
18 Точен
20:02 03.06.2026
19 така, така
До коментар #4 от "фен на ПП":Напълно съгласен! Тоягите трябва да са за ОНЯ от банкя, който ни докара до тук!
20:06 03.06.2026
20 Иван 1
20:06 03.06.2026
21 съгласен
До коментар #15 от "Карай":Ясно! За мен мунчо е оная мутра от банкя, която ни докара до тук и сега се прави на божа кравичка!
20:10 03.06.2026