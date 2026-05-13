Milka мами потребителите с по-малки блокчета шоколад

13 Май, 2026 21:51 2 940 18

Германски съд постанови, че Mondelez Deutschland е трябвало да включи „ясно, разбираемо и видимо“ известие за промяната в съдържанието върху опаковката

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Окръжният съд в Бремен постанови, че Mondelez Deutschland е подвела потребителите, като е намалила размера на шоколадовите блокчета Milka предвид покачващите се цени на какаовите зърна. Това се посочва в решението на съда.

Центърът за защита на потребителите в Хамбург заведе дело срещу компанията през есента на 2025 г. Основанието за делото е фактът, че производителят, в отговор на покачващите се цени на какаовите зърна, е започнал да произвежда 90-грамови блокчета вместо обичайните 100-грамови. Опаковката на шоколада е останала непроменена, само че е по-тънка с 1 мм. Въпреки че новото тегло е посочено върху продукта, агенцията е установила, че производителят не е предприел достатъчно мерки, за да информира потребителите за промяната.

„Апелативният съд постанови, че намаляването на съдържанието на опаковката, оспорено от ищците, представлява случай на така наречена фиктивна опаковка и следователно представлява заблуда на потребителите“, постанови съдът. Съдиите подчертаха, че намаляването на размера на шоколадовите блокчета само по себе си е законно, но тъй като преди това са тежали постоянно 100 грама, промяната в теглото е създала „разлика между действителното съдържание и визуалното очакване, създадено от потребителя“.

Съдът установи, че Mondelez Deutschland е трябвало да включи „ясно, разбираемо и забележимо“ обозначение за промяната в съдържанието върху опаковката. Как това трябва да се направи на практика, производителят трябва да реши за всеки случай поотделно, се казва в решението. Mondelez Deutschland преди това не е била съгласна с критиките и е отбелязала, че е съобщила предварително за предстоящите промени в социалните медии. Според информационната агенция DPA производителят вече е обжалвал решението на съда в Бремен пред по-висша инстанция. Според него компанията няма да бъде наказана дори след влизането в сила на решението на съда, но това ще създаде прецедент за в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кръгъл като топка

    16 15 Отговор
    "Кьорав на карти не играе"

    21:55 13.05.2026

  • 2 Ma наф

    24 4 Отговор
    "Не е луд този който яде баницата, а който му я дава".

    21:56 13.05.2026

  • 3 ГОЛАТА ИСТИНА

    54 2 Отговор
    Те да са само Милка...с мед да ги намажеш. Вече е обичайна практика за всички продукти.

    21:57 13.05.2026

  • 4 Сорос

    7 10 Отговор
    Не отаряйте очите на слепите защото:
    "Пази боже сляпо да прогледа".

    21:57 13.05.2026

  • 5 Нали

    38 0 Отговор
    Нали имаше журналистическо разследване, на един и същи шоколад, като този в България имаше наполовина цели лешници, от този в Германия. Тук никой не ги съди, за милиони, а в другите държави не минава номера.

    21:59 13.05.2026

  • 6 Наблюдател

    36 9 Отговор
    На германците им откраднаха парите и ги подариха на Клоуна, те за шоколада се закъхарили.

    21:59 13.05.2026

  • 7 Цвете

    13 3 Отговор
    ТРЯБВА ДА БЪДАТ СЪДЕНИ.ТУК КЪДЕТО СЪМ ГЕРМАНИЯ, ПРАВИ СИЛНО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ САМО " ТЕГЛОТО " ,НО И ЦЕНАТА.250 ГРАМА Е С ЦЕНА 4.49 ЕВРО. НОРМАЛНО ЛИ Е? 😉

    22:07 13.05.2026

  • 8 Лост

    11 5 Отговор
    И какво мами.Никъде не е казано,че трябва да бъдат 100 грама .В България шоколад Своге беше 100 грама, после 90,85,а сега 80 грама.

    Коментиран от #14, #15

    22:13 13.05.2026

  • 9 Мдааа

    3 0 Отговор
    Шрингфлация, повсеместно следковидно явление!

    22:28 13.05.2026

  • 10 Еее за.тях може

    11 0 Отговор
    Като цякяш немците се съдят, а у.нас правят пари така!

    22:51 13.05.2026

  • 11 ОХООООО ТУКА ТОЯ ФИЛМ Е ОТ

    15 0 Отговор
    Над 15 ГОДИНИ. ПОЧНАХА ГО С СИНИЯ МЛЕЧЕН ШОКОЛАД.....

    23:00 13.05.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    Ми то и Монделез българия продава на 80 грама шоколадите вместо 100 ама карай при нас може

    23:02 13.05.2026

  • 13 ООрана държава

    5 2 Отговор
    Има грамаж бе, какви блокчета броите

    23:35 13.05.2026

  • 14 Коста

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    Животът в България става все по-сладък. Намалят грамажа на шоколада да не накърнява комбиниран с живота.

    00:08 14.05.2026

  • 15 На опаковката

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    на шоколада Своге пишеше 100 грама. БДС тогава допускаше +/- 5 грама отклонение от обявеното тегло. Машините Аастед даваха много точен грамаж и бяха настроени на 95 грама. Своге лъжеха цяла България.

    11:22 14.05.2026

  • 16 "Милка" в момента

    6 1 Отговор
    се прави неизвестно от какво и има много тежък вкус. Това, което ядем ние, е много специален вид шоколад, предназначен за източноевропейски балъци. Спрях да го купувам. За съжаление рецептата за истинския шоколад струва скъпо: какаово масло, чисто какао и захар. Стопява се на водна баня и има превъзходен вкус. Но струва безбожно. Затова пък може да се сетите какво има в онова, което струва едно евро и нещо - специален състав за бели роби. По-добре се откажете от шоколад изобщо. Аз се отказах - човек наяждане няма.

    Коментиран от #18

    15:35 14.05.2026

  • 17 Продуктите

    1 0 Отговор
    На милка може да са всичко НО не и шоколад

    19:17 14.05.2026

  • 18 НАТРЯСКАН Е С ПАЛМА, ПЪЛНЕЖИ ОТ

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от ""Милка" в момента":

    БРАШНО НА СКАКАЛЦИ И ЧЕРВЕИ......ИХИМИКАЛ ИМИТИРАЩ ВКУСА ЗАБЕЛЕЖЕТЕ НА МЛЯКО.......

    23:02 14.05.2026