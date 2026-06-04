Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим

Най-малко четирима души бяха убити при нови украински атаки с дронове в Крим, заяви днес назначеният от Москва лидер на местните власти Сергей Аксьонов, цитиран от ДПА, предаде БТА.

В своя публикация в "Телеграм" Аксьонов добави, че девет души са били ранени при атаките. Първоначално той бе съобщил за трима убити и седем ранени, но по-късно каза, че още един човек е бил убит и двама са били ранени при украински удар с дрон по местен пътнически влак.

Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.

Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА.