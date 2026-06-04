Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим

Най-малко четирима души бяха убити при нови украински атаки с дронове в Крим, заяви днес назначеният от Москва лидер на местните власти Сергей Аксьонов, цитиран от ДПА, предаде БТА.
В своя публикация в "Телеграм" Аксьонов добави, че девет души са били ранени при атаките. Първоначално той бе съобщил за трима убити и седем ранени, но по-късно каза, че още един човек е бил убит и двама са били ранени при украински удар с дрон по местен пътнически влак.
Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.
Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
Коментиран от #19
12:45 04.06.2026
2 Идеално, pinpricks за Путин,🤣❤️🇷🇺
12:46 04.06.2026
3 Четох че,
Коментиран от #12, #13
12:48 04.06.2026
4 Смешник
12:50 04.06.2026
5 Григор
12:53 04.06.2026
6 Евроатлантик
Това не е ли двоен стандарт на фашистите в Кремъл ?
12:53 04.06.2026
7 Я не вервам
Или от... Отломките?!?
Хехехехехехе
12:54 04.06.2026
8 И Киев е Руски
12:54 04.06.2026
9 И Киев е Руски
Коментиран от #22
12:56 04.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Анексирани, но доволни и развиващи се
Коментиран от #15
12:58 04.06.2026
12 Факти
До коментар #3 от "Четох че,":Идеята за политиката на едно дете в Китай е на дъртия евреин Хенри Кисинджър, който тогава е бил съветник на китайската компартия!
Коментиран от #17
12:58 04.06.2026
13 Факти
До коментар #3 от "Четох че,":Разликата между Запада и Китай е, че на Запад всички проблеми не само са ясни, но дори са преувеличени, докато в Китай всички проблеми са скрити от държавната цензура. На Запад от сутрин до вечер се тръби за всякакви проблеми. Всеки е свободен да си говори каквото си иска. Хора, които до вчера са били никои, днес имат безброй последователи и заливат народа с песимизъм и апокалиптични сценарии. В Китай такова нещо няма. Там в медиите всичко е цветя и рози. Няма сайтове, ютюбъри, блогъри, млогъри и тем подобни, които говорят за проблемите и критикуват правителството. Там всичко е цветя и рози. Така беше и по комунизма и накрая балонът гръмна. Не казвам, че Китай ще гръмне. Само казвам, че никой от нас не знае какви са им проблемите там, а те със сигурност имат много такива. Всъщност има няколко ютюбъра, които чрез свои връзки в Китай разкриват вътрешния им гнилоч и качват видеа, но това буквално са няколко човека. На Запад буквално всеки човек може да качи видео с някакъв проблем, затова и такива видеа има милиони.
Коментиран от #23
13:00 04.06.2026
14 В действителност,
13:01 04.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 АБВ
"Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.
Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА."
е пълна с неверни неща. Първо, Крим бе присъединен към Русия на база резултатите от проведен референдум, сигуността на провеждането на който бе гарантиран от руската армия без да бъде даден и един изстрел. Второ, Украйна може да твърди каквото си иска и да лъже най-безогледно, но логистиката на руската армия не се осъществява от пътнически автобуси, обслужващи редовни линии от Крим до Москва. Трето, клишето "пълномащабна война" е продукт на евроатлантическата пропаганда. Русия влезе в Украйна със 150 000 души срещу 280 000 украинска армия. Това поне може да се провери в публикациите от февруари 2022 г., цитиращи ЦРУ, МИ 6 и др.
Коментиран от #20
13:02 04.06.2026
17 Факти
До коментар #12 от "Факти":Идеята за комунизма е на немския евреин Маркс, ама само mъnume руснаци тръгнаха да я изпълняват.
13:03 04.06.2026
18 Ако по това време СССР
Гражданска война, която щеше да превърне войната в днешна Украйна в шега, най-вероятно щяхме да видим още по-лошо, ако някой като Путин по това време беше на власт.
13:04 04.06.2026
19 Чак пък
До коментар #1 от "Факти":Милион…. Айде свАли малко
13:04 04.06.2026
20 Факти
До коментар #16 от "АБВ":Русия първо окупира Крим и чак след това имаше референдум. Видяхме как руски войници с автомати охраняват изборния процес. То така и аз мога да проведа референдум и да анексирам каквото си искам.
Коментиран от #26
13:06 04.06.2026
21 Това, което казвам тук е,
13:07 04.06.2026
22 Верно си К ух като..тарамбука
До коментар #9 от "И Киев е Руски":АааааааХахахаха
Че то Киев е създаден ...500 г преди Монголо- Татарското село московия, бре! АааааааХахахаха
А за Фашаги,.. пущай кремля ТВ! АааааааХахахаха
Тамука.. фашагата Соло ВЬЕВ, Симо Нян, ска Беева ДУМАТ кой требе а живее и кой...НЕ! Там фъргат АТОМА ежедневно по целиот свет!
И те така, ху... Есось
АааааааХахахаха
Коментиран от #25
13:07 04.06.2026
23 АБВ
До коментар #13 от "Факти":Само едно единствено име - Емануел Тод /ако знаеш кой е/ прави написаното от теб пълен боклук.
Чети повече и не се занимавай с лозунги, дори и това не ти се отдава.
Коментиран от #30
13:09 04.06.2026
24 Светът е готов за война,
13:11 04.06.2026
25 И Киев е Руски
До коментар #22 от "Верно си К ух като..тарамбука":Лекувай си синузита
Коментиран от #27
13:12 04.06.2026
26 АБВ
До коментар #20 от "Факти":"Русия първо окупира Крим и чак след това имаше референдум. Видяхме как руски войници с автомати охраняват изборния процес. То така и аз мога да проведа референдум и да анексирам каквото си искам."
Окупация ли ? А нещо за съпротивата на окупираните ? Посрещането с карамфили може би е било форма на съпротива ? Ще кажеш, че било постановка, или ония са били въоръжени. Но в Крим е имало части на украинската армия и полиция. Защо не се съпротивляваха ?
13:14 04.06.2026
27 Думай ...пен ДЕЛ
До коментар #25 от "И Киев е Руски":Нема се...отмазваш кат... деревянска Шлю ХА.
АааааааХахахаха
И Учи историята, Пен ДЕЛ НЕ грамотен
АааааааХахахаха
13:15 04.06.2026
28 С две думи, сумарно,🤔
Исторически и Филосовски погледнато Светът установява но Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, сега в нашият случай Световна Война или много Регионални Военни Конфликти.
Коментиран от #32
13:20 04.06.2026
29 Вишис
13:31 04.06.2026
30 Запада загина мож би почти сигурно скоро
До коментар #23 от "АБВ":клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното
13:35 04.06.2026
31 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
14:05 04.06.2026
32 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #28 от "С две думи, сумарно,🤔":Ако света е готов за война,това ще е очистително за човешката раса и особено за България,всички блатни подлоги ще дадат фира на 1000% !
14:10 04.06.2026