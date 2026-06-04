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Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим
  Тема: Украйна

Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим

4 Юни, 2026 12:41 864 32

  • украйна-
  • крим-
  • дронове-
  • русия

Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си

Четирима души бяха убити при украински атаки с дронове в Крим - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-малко четирима души бяха убити при нови украински атаки с дронове в Крим, заяви днес назначеният от Москва лидер на местните власти Сергей Аксьонов, цитиран от ДПА, предаде БТА.

В своя публикация в "Телеграм" Аксьонов добави, че девет души са били ранени при атаките. Първоначално той бе съобщил за трима убити и седем ранени, но по-късно каза, че още един човек е бил убит и двама са били ранени при украински удар с дрон по местен пътнически влак.

Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.

Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    22 7 Отговор
    По международно право сащ и израел АГРЕСОРИ , ли са в Иран,? По кое , международно право сащ убиха над 1 милион цивилни иракчани?!!

    Коментиран от #19

    12:45 04.06.2026

  • 2 Идеално, pinpricks за Путин,🤣❤️🇷🇺

    3 9 Отговор
    Докато 🇺🇸❤️🤣Donald Trump resurrects Dead People, 🇷🇺❤️🤣Владимир Владимирович Путин is resurrecting СССР🤔❤️🇷🇺🤣😂😁😝

    12:46 04.06.2026

  • 3 Четох че,

    6 4 Отговор
    Четох някъде колко зле е така нареченият развит свят, Япония, Южна Корея и една купчина от евро държавите, дори Китай, Япония и Южна Корея няма младите хора нямат семейства и деца, в Китай има близо 100 милиона повече мъже отколкото жени, последица от едно дете в семейството, линия на китайските комунисти през 90те, това което казват, че е признак и начало на упадък на цивилизацията.

    Коментиран от #12, #13

    12:48 04.06.2026

  • 4 Смешник

    19 15 Отговор
    Терористичното ежедневие на един наркоман Нужни са по решителни действия от Русия за ликвидирането на режима

    12:50 04.06.2026

  • 5 Григор

    14 15 Отговор
    Вчера беше ударен автобусът Москва-Симферопол, а днес пътнически влак. Общежитието с деца в Старобелск е отделно.

    12:53 04.06.2026

  • 6 Евроатлантик

    17 10 Отговор
    В Руската Федерация сепаратизма се третира като най-тежка форма на тероризъм и заплаха за националната сигурност. Според сегашното руско законодателство, дори само публичен призив или дискусия за отделяне на територия се наказва с дълги години затвор. Както стана ясно от войните в Чечения, всеки реален опит за независимост се смазва с тотална военна сила, заличаване на градове и огромни цивилни жертви, но Путлер подкрепя сепаратизма в Украйна и отделянето на Крим и Донбас ...?
    Това не е ли двоен стандарт на фашистите в Кремъл ?

    12:53 04.06.2026

  • 7 Я не вервам

    12 4 Отговор
    Пиздюхин сваля сичко що фърчи...
    Или от... Отломките?!?
    Хехехехехехе

    12:54 04.06.2026

  • 8 И Киев е Руски

    7 14 Отговор
    Неонацизмът в Украйна е проникнал във всички сфери на държавната сигурност и отбрана... Не може да бъде! И не бяха ли нацистите тези, които организираха Майдан? Навозовците и други генетични боклуци го управляваха. И естествено, те веднага поеха контрола над всички структури

    12:54 04.06.2026

  • 9 И Киев е Руски

    7 14 Отговор
    Хитлер обърна германците (една до голяма степен добре образована нация) в нацизъм само за шест години управление. До началото на Втората световна война почти всички германци подкрепяха нацизма по един или друг начин. В Украйна нацистките идеи се насърчават на държавно ниво от поне 35 години. И излишно е да се казва, че нацистката идеология се подкрепя от малък брой маргинализирани хора там

    Коментиран от #22

    12:56 04.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Анексирани, но доволни и развиващи се

    11 10 Отговор
    Как пък нито един кримчанин не напусна "анексирания" Крим, а "свободните" украинци бягат от Украйна, част от тях в Крим.

    Коментиран от #15

    12:58 04.06.2026

  • 12 Факти

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Четох че,":

    Идеята за политиката на едно дете в Китай е на дъртия евреин Хенри Кисинджър, който тогава е бил съветник на китайската компартия!

    Коментиран от #17

    12:58 04.06.2026

  • 13 Факти

    7 6 Отговор

    До коментар #3 от "Четох че,":

    Разликата между Запада и Китай е, че на Запад всички проблеми не само са ясни, но дори са преувеличени, докато в Китай всички проблеми са скрити от държавната цензура. На Запад от сутрин до вечер се тръби за всякакви проблеми. Всеки е свободен да си говори каквото си иска. Хора, които до вчера са били никои, днес имат безброй последователи и заливат народа с песимизъм и апокалиптични сценарии. В Китай такова нещо няма. Там в медиите всичко е цветя и рози. Няма сайтове, ютюбъри, блогъри, млогъри и тем подобни, които говорят за проблемите и критикуват правителството. Там всичко е цветя и рози. Така беше и по комунизма и накрая балонът гръмна. Не казвам, че Китай ще гръмне. Само казвам, че никой от нас не знае какви са им проблемите там, а те със сигурност имат много такива. Всъщност има няколко ютюбъра, които чрез свои връзки в Китай разкриват вътрешния им гнилоч и качват видеа, но това буквално са няколко човека. На Запад буквално всеки човек може да качи видео с някакъв проблем, затова и такива видеа има милиони.

    Коментиран от #23

    13:00 04.06.2026

  • 14 В действителност,

    6 4 Отговор
    Сега, в действителност Горбачов, Елцин спаси "СССР" от обществен колапс, руснаците бяха толкова назад във всичко, особено във високите технологии, оръжията също, говоря за ядрени удари нанасяне на изненадващ първи удар ядрени ракети с малък обсег, които бяха разположени в Европа по това време, а Съветският съюз беше яростно против, в областта на селското стопанство те все още не бяха в състояние да произвеждат достатъчно, за да се хранят, с думите, че спирането на Съветския съюз беше тяхното спасение, сега всичко, което е забравено и СССР е издигнат в почит като някакво славно минало.

    13:01 04.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 АБВ

    5 3 Отговор
    Половината статия:
    "Русия анексира Крим през 2014 г. в нарушение на международното право и го използва като плацдарм за войските си в Украйна, посочва ДПА. Украйна твърди, че основната цел на ударите ѝ да бъдат прекъснати военните маршрути за снабдяване.
    Украйна се отбранява от пълномащабна руска инвазия вече повече от четири години, отбелязва ДПА."
    е пълна с неверни неща. Първо, Крим бе присъединен към Русия на база резултатите от проведен референдум, сигуността на провеждането на който бе гарантиран от руската армия без да бъде даден и един изстрел. Второ, Украйна може да твърди каквото си иска и да лъже най-безогледно, но логистиката на руската армия не се осъществява от пътнически автобуси, обслужващи редовни линии от Крим до Москва. Трето, клишето "пълномащабна война" е продукт на евроатлантическата пропаганда. Русия влезе в Украйна със 150 000 души срещу 280 000 украинска армия. Това поне може да се провери в публикациите от февруари 2022 г., цитиращи ЦРУ, МИ 6 и др.

    Коментиран от #20

    13:02 04.06.2026

  • 17 Факти

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Идеята за комунизма е на немския евреин Маркс, ама само mъnume руснаци тръгнаха да я изпълняват.

    13:03 04.06.2026

  • 18 Ако по това време СССР

    5 4 Отговор
    Ако по това време СССР през 80-те години беше оцелял, щяхме да станем свидетели на насилственото разпадане на Съветския съюз. ,
    Гражданска война, която щеше да превърне войната в днешна Украйна в шега, най-вероятно щяхме да видим още по-лошо, ако някой като Путин по това време беше на власт.

    13:04 04.06.2026

  • 19 Чак пък

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Факти":

    Милион…. Айде свАли малко

    13:04 04.06.2026

  • 20 Факти

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "АБВ":

    Русия първо окупира Крим и чак след това имаше референдум. Видяхме как руски войници с автомати охраняват изборния процес. То така и аз мога да проведа референдум и да анексирам каквото си искам.

    Коментиран от #26

    13:06 04.06.2026

  • 21 Това, което казвам тук е,

    1 2 Отговор
    Това, което казвам тук е, че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността., че светът и цивилизацията са готови за война и нищо не може да ги спре, съжалявам да го кажа, но това е реалността.

    13:07 04.06.2026

  • 22 Верно си К ух като..тарамбука

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    АааааааХахахаха
    Че то Киев е създаден ...500 г преди Монголо- Татарското село московия, бре! АааааааХахахаха
    А за Фашаги,.. пущай кремля ТВ! АааааааХахахаха
    Тамука.. фашагата Соло ВЬЕВ, Симо Нян, ска Беева ДУМАТ кой требе а живее и кой...НЕ! Там фъргат АТОМА ежедневно по целиот свет!

    И те така, ху... Есось
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #25

    13:07 04.06.2026

  • 23 АБВ

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Факти":

    Само едно единствено име - Емануел Тод /ако знаеш кой е/ прави написаното от теб пълен боклук.
    Чети повече и не се занимавай с лозунги, дори и това не ти се отдава.

    Коментиран от #30

    13:09 04.06.2026

  • 24 Светът е готов за война,

    1 1 Отговор
    Така че, основното бойно поле ще бъде Европа, едно от основните бойни полета е Европа, ще има още, Европа е подготвена за война, големите войни обикновено са необходими за рестартиране на икономическия и социален ред, това са фактите.

    13:11 04.06.2026

  • 25 И Киев е Руски

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "Верно си К ух като..тарамбука":

    Лекувай си синузита

    Коментиран от #27

    13:12 04.06.2026

  • 26 АБВ

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Факти":

    "Русия първо окупира Крим и чак след това имаше референдум. Видяхме как руски войници с автомати охраняват изборния процес. То така и аз мога да проведа референдум и да анексирам каквото си искам."

    Окупация ли ? А нещо за съпротивата на окупираните ? Посрещането с карамфили може би е било форма на съпротива ? Ще кажеш, че било постановка, или ония са били въоръжени. Но в Крим е имало части на украинската армия и полиция. Защо не се съпротивляваха ?

    13:14 04.06.2026

  • 27 Думай ...пен ДЕЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "И Киев е Руски":

    Нема се...отмазваш кат... деревянска Шлю ХА.
    АааааааХахахаха
    И Учи историята, Пен ДЕЛ НЕ грамотен
    АааааааХахахаха

    13:15 04.06.2026

  • 28 С две думи, сумарно,🤔

    2 1 Отговор
    Упадък на Цивилизацията, Светът е готов за Война.

    Исторически и Филосовски погледнато Светът установява но Нови Икономически и Социални отношения обикновено след голяма война, сега в нашият случай Световна Война или много Регионални Военни Конфликти.

    Коментиран от #32

    13:20 04.06.2026

  • 29 Вишис

    2 0 Отговор
    На плаж в Крим, само с касками!

    13:31 04.06.2026

  • 30 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "АБВ":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада докато всъщност се случва точно обратното

    13:35 04.06.2026

  • 31 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    0 1 Отговор
    6,7 блатара били дали фира,много важно, браво на ВСУ .....😂😂😂😂😂😂

    14:05 04.06.2026

  • 32 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "С две думи, сумарно,🤔":

    Ако света е готов за война,това ще е очистително за човешката раса и особено за България,всички блатни подлоги ще дадат фира на 1000% !

    14:10 04.06.2026

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