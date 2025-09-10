Xiaomi регистрира марка в Русия за продажба на бира

Китайската технологична компания Xiaomi регистрира търговска марка в Русия, която ѝ позволява да произвежда и продава бира, кафе, шоколад и други стоки, сочат данните на Роспатент.

Заявлението е подадено на 28 декември 2024 г. и е регистрирано на 4 септември 2025 г.

Според ведомството, регистрираната търговска марка обхваща четири класа от Международната класификация на стоките и услугите (МКСТ). Те позволяват производството и продажбата на шивашки изделия, декоративни елементи, гирлянди, продукти за коса, хранителни продукти, включително чай, кафе, мед, сладолед и шоколад, зеленчуци, горски плодове и плодове, както и бира и сокове.