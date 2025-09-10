Новини
Бизнес »
Xiaomi регистрира марка в Русия за продажба на бира

Xiaomi регистрира марка в Русия за продажба на бира

10 Септември, 2025 21:51 393 1

  • xiaomi-
  • русия-
  • марка-
  • регистрация-
  • бира-
  • кафе-
  • шоколад

Компанията има право да произвежда още кафе, шоколади и други стоки

Xiaomi регистрира марка в Русия за продажба на бира - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китайската технологична компания Xiaomi регистрира търговска марка в Русия, която ѝ позволява да произвежда и продава бира, кафе, шоколад и други стоки, сочат данните на Роспатент.

Заявлението е подадено на 28 декември 2024 г. и е регистрирано на 4 септември 2025 г.

Според ведомството, регистрираната търговска марка обхваща четири класа от Международната класификация на стоките и услугите (МКСТ). Те позволяват производството и продажбата на шивашки изделия, декоративни елементи, гирлянди, продукти за коса, хранителни продукти, включително чай, кафе, мед, сладолед и шоколад, зеленчуци, горски плодове и плодове, както и бира и сокове.


Русия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тарас

    1 0 Отговор
    Браво ! Слава КНР и ККП !

    22:01 10.09.2025