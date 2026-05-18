Румен Радев от Берлин: Политиците първи ще дадем пример как затягаме коланите

Днес в Берлин ни предстои среща с канцлера Мерц по негова покана. Убеден съм, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия.
Посещението съвпада и с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна към положителна, което е първо признание за новото правителство.
Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.
Прогнозата отразява възвръщането на политическата стабилност в България след години на безпътица, както и дава положителна оценка на заявката за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира устойчивото развитие на икономиката в условия на световна нестабилност.
Вярвам, че това са добри перспективи за разширяване на двустранното сътрудничество и нови германски инвестиции в България.
Що се отнася до бюджетните намерения, огласени от вицепремиера Донев по-рано днес, ясно е, че старата власт ни завеща много неразплатени сметки, много усвоени в аванс пари. Сега всички българи ще плащаме вересиите на предишните управления. От "Прогресивна България" сме верни на заявените принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова замразяваме ръста на заплатите на изборните длъжности. Ще ревизираме и заплатите в бордовете на държавните дружества. Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример.
