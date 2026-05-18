Румен Радев от Берлин: Политиците първи ще дадем пример как затягаме коланите

18 Май, 2026 15:48 1 569 79

  • румен радев-
  • политици-
  • заплати-
  • доходи-
  • бордове

Старата власт ни завеща много неразплатени сметки, много усвоени в аванс пари

Румен Радев от Берлин: Политиците първи ще дадем пример как затягаме коланите - 1
Снимка: Фейсбук/Румен Радев
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес в Берлин ни предстои среща с канцлера Мерц по негова покана. Убеден съм, че тя ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия.

Посещението съвпада и с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България от стабилна към положителна, което е първо признание за новото правителство.

Това написа във "Фейсбук" Румен Радев.

Прогнозата отразява възвръщането на политическата стабилност в България след години на безпътица, както и дава положителна оценка на заявката за консервативен, отговорен бюджет, който да гарантира устойчивото развитие на икономиката в условия на световна нестабилност.

Вярвам, че това са добри перспективи за разширяване на двустранното сътрудничество и нови германски инвестиции в България.

Що се отнася до бюджетните намерения, огласени от вицепремиера Донев по-рано днес, ясно е, че старата власт ни завеща много неразплатени сметки, много усвоени в аванс пари. Сега всички българи ще плащаме вересиите на предишните управления. От "Прогресивна България" сме верни на заявените принципи и считаме, че политическата класа трябва да даде пример. Затова замразяваме ръста на заплатите на изборните длъжности. Ще ревизираме и заплатите в бордовете на държавните дружества. Времената искат рестрикции и политиците трябва първи да дадем пример.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Затегнете си коланите

    25 2 Отговор
    на висналите от ояждане гуши!

    Коментиран от #9

    15:49 18.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    19 28 Отговор
    Това е моят президент!Гордея се с него!

    Коментиран от #23, #37, #77

    15:51 18.05.2026

  • 3 по спокойно

    26 3 Отговор
    как ще дадете пример като вземате по 10,по 20,по,30.....пъти повече от работник ???

    15:51 18.05.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    30 3 Отговор
    Ама на нашият колан вече няма дупки.

    Коментиран от #15, #17

    15:51 18.05.2026

  • 5 честен ционист

    18 18 Отговор
    Ганчо го чака яко боб чорба. Какво си мислеше, като подаряваше държавата на военен?

    Коментиран от #8

    15:52 18.05.2026

  • 6 Въй

    10 1 Отговор
    Още малко и Швепс!

    Коментиран от #59

    15:53 18.05.2026

  • 7 Петрохански хижар

    8 12 Отговор
    По покана на нациста? Явно плешивото наци ще проси пари за укрия от нашия чорапокащник.

    15:54 18.05.2026

  • 8 то до сега

    10 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    само на ресторант се ходеше....

    15:55 18.05.2026

  • 9 Следва ли от това

    16 2 Отговор

    До коментар #1 от "Затегнете си коланите":

    Увеличаване на цената на кюфтенцата в депутатския стол

    15:55 18.05.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    21 4 Отговор
    Въй въй въй... забразиха си заплатите на по 10 000 евро - как ша оцеляват горките низнЪм

    15:56 18.05.2026

  • 11 Дали

    14 3 Отговор
    Ще си орежат депутатските заплати ?!

    Коментиран от #12

    15:56 18.05.2026

  • 12 Последния Софиянец

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дали":

    Ще ги замразят на 10 000 евро.

    15:57 18.05.2026

  • 13 Сила

    9 0 Отговор
    Шиши ...О , неееееееееее !!! Не коланитеееее ....

    15:58 18.05.2026

  • 14 Анонимен

    12 10 Отговор
    Радев това е Берлин не са твоите невежи бедняци ТАМ не можеш да лъжеш Нали искаше да управляваш какво ли не направи през тези 5 години пълна разруха за държавата ни защото искаше да завладееш цялата власт Е сега работи управлявай държавата Лежането 10 годишното в президенството го няма Работи

    Коментиран от #19

    15:58 18.05.2026

  • 15 ДрайвингПлежър

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Спокойно! Ще ти го вземат и ще ти дадат въже!
    ...теоретично се стяга безкрайно, а като ти писне... може да върви с упътване кое как се връзва
    Хората са предвидливи и ще се погрижат за теб ;)

    15:58 18.05.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    13 1 Отговор
    Оня с Поршето щял да оди пеш❗🤔
    Да бе 😀

    15:58 18.05.2026

  • 17 Сила

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Делю Хайдутин":

    Баце ...С тиранти съм !!!

    Коментиран от #73

    15:59 18.05.2026

  • 18 безпартиен

    12 3 Отговор
    Че ще стягаме е ясно,но е ясно,че ще са НАШИТЕ колани,не ВАШИТЕ!!!Ако е до вашите,то необходимо е в бюджета за тази година да се СЪКРАТИ ЩАТА на всички получаващи заплати от държавния и общинския бюджети! Съкращаване не по малко от 30/100! Първите поне 10-12/100 веднага може да се съкратят!Това са т.нар."работещи пенсионери" в бюджетната сфера!Ние сме единствената държава в ЕС като дори Русия и бившите ОНД републики НЕ разрешават двойно заплащане от бюджета!На получилите право на пенсия се предлага договор за една година или излизане в пенсия!!!У нас за работещи пенсионери само в МВР годишно отиват поне 300 милиона евро!!!А в другите министерства агенции ведомства учреждения и всички останали държавни и общински "хранилки???

    16:04 18.05.2026

  • 19 ИМПЕРИАЛИСТ

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "Анонимен":

    "Ледът се пропуква..." скоро ще разберете за кого сте гласували за пРЕЗИДЕНТ.

    Коментиран от #28

    16:04 18.05.2026

  • 20 Горски

    6 5 Отговор
    В България винаги е било така - старата власт подготвя яко капани на новата, а ако пак спечели старата си дръпнат тихомълком някой заем да покрият версиите. А олигархията защо не е в затвора и с конфискувано имущество, за да не трябва пак бедния човек да им плаща вересиите?

    Коментиран от #32

    16:06 18.05.2026

  • 21 Фатмака

    14 4 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    16:08 18.05.2026

  • 22 Нищо

    8 4 Отговор
    конкретно , както винаги ! Пример ще давали другарите ? И как , бе ?! С хвърчащи думи и без срокове и числа ! И естествено махленски се оплю всичко преди да се изтипосат червените ненаяли се в правителството !

    16:09 18.05.2026

  • 23 Този

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    те е плющял като жена с вдигнати крака.

    16:09 18.05.2026

  • 24 БравУ, БравУ

    6 3 Отговор
    Не ни трябват примери а светкавични действия, арести, ревизии, отнемане на кеш, имоти яхти, хотели и др.В полза на държавата.И най важното брутални закони без вратички.И вместо та се мотаеш в цялата крадлива европа пали самолеДа и бърже в Китай при Си Дзинпин да те научи как се прави.Не ни хвърляй прах очите.От 40г. кой дойде на власт все първо това казва колко заеми и краднати пари са им завещали и те продължават по направление същите схеми.Ся и ти в скоро ще цъфнеш с някъв хотел на 100 етажа и ще се изпъчиш, че си теглил кредит и че бра баба ти ти е оставила кеш ама не си знаел.Аре тихо действай ние ще видим няма смисъл да плямпаш глуписти искат се действия.На 90% от българите заплата им плащат като действат а не като плямпат.Ако трябва по 24 часа няма да спиш и ще действаш защото наистина този път ще играе голямата сопа на хората нервите са на ръба на експлозия.

    16:09 18.05.2026

  • 25 Цъфнала

    8 1 Отговор
    петолъчка , олигарсите и мафията , в чиито ръце е държавата , триумфират !

    16:10 18.05.2026

  • 26 Този

    9 2 Отговор
    с гумената глава е лъжец и крадец.

    16:11 18.05.2026

  • 27 Анонимен

    6 1 Отговор
    И какви са тия с тебе държавен самолет на хранилката какво ще отразяват месията избран от проруските

    16:17 18.05.2026

  • 28 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Аз даже не можах да гласувам

    16:18 18.05.2026

  • 29 Само факти

    5 0 Отговор
    След еуфорията от лятото на 1994-а дойде емоцията от Виденовата зима на 1996-а.
    румба, имаш 2 години след еуфорията от бангаранга ... Ти можеш.

    16:18 18.05.2026

  • 30 Ама верно ли

    7 1 Отговор
    дедо Радко??? Оставка мошеници!

    16:19 18.05.2026

  • 31 Питане

    11 2 Отговор
    "Другарят" Копринков политик ли се води, или осигуряващ спокойствието и комфорта на мистър Кеш ? Той, сестра му и майка му ОЛИГАРСИ ли са ?

    Коментиран от #33

    16:20 18.05.2026

  • 32 Анонимен

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Коя олигархия тази която подкрепи месията ли Тя е една и съща тук от много години ЧЕРЕПА ли хахахахахаха или Цветан Василев и още иоще те са едни и същи тук

    16:20 18.05.2026

  • 33 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #31 от "Питане":

    Коприната имал огромна охрана и от кого ли се пази кой я плаща откъде са парите Нали са нашите може

    Коментиран от #47

    16:22 18.05.2026

  • 34 Заплашвате

    5 2 Отговор
    и се готвите да притискате хората??? Скачай муньо на крилата дондеви и отлитай, че ще хвърчи гълъбина.

    16:25 18.05.2026

  • 35 Досега

    10 2 Отговор
    Никой премиер на никоя държава не е говорил против държавата си когато отиде в чужбина. Само Рублен.

    Коментиран от #40

    16:25 18.05.2026

  • 36 прогресивни българи

    8 0 Отговор
    Само замразяват , а се надявахме да ги намалят .

    16:26 18.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Радко,

    7 1 Отговор
    пишман патриоте, ходиш насам-натам и излагаш държавата. Нали щеше Евровизия да провеждаш в България, а сега дуднеш на германците, че ще затягаш колани. Пердах!!!

    16:29 18.05.2026

  • 39 Анонимен

    11 2 Отговор
    А Слави Василев Мраза с поршето си за около 200 хиляди евро какъв е Нали е твой депутат хахахахах

    16:30 18.05.2026

  • 40 Е да де

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Досега":

    ама никой до сега престъпниците и крадците не ги закачаха за нищо защото крадяха заедно , сега ще видят КОН БОБ ЯДЕ ЛИ стига вече ДУНДУРКАНЕ 37 години но взимаха от залъка на децата ни и от внуците отиде си Борис Елцин а дойде на негово място Владимир Путин и трябва да направи ред в държавата защото в тая пасмина всичко е нагоре с краката се беше обърнало .

    16:31 18.05.2026

  • 41 Анонимен

    5 2 Отговор
    Радев и шарлатапите с доносите срещу държавата ни Защо Радев български премиер ли си стига с тази твоя лична омраза Ако можеш работи за държаватакато не оставка и това е Какво само ще сееш разделение Работи с приказки нищо не става

    16:32 18.05.2026

  • 42 сънсей

    2 5 Отговор
    Треперите ли сикаджииски гербави магнитски с-и-чуги - много сте притеснени б-к-уци

    16:34 18.05.2026

  • 43 Талантливите

    8 0 Отговор
    българи - учени, спортисти артисти, художници, музиканти, прославят България! Дедо Радко я излага, срам! Обикаля и плюе, айде оставката и изчезвай предател

    16:36 18.05.2026

  • 44 Невнятник

    6 0 Отговор
    плешив, оставка!

    16:38 18.05.2026

  • 45 доник

    6 1 Отговор
    Искам ДС отрочето да влезне от поршето.

    16:40 18.05.2026

  • 46 Трябва

    6 1 Отговор
    да го вържем да не търчи по света да излага държавата, ама то е толкова проклето че ще прегризе въжетата и пак ще търчи.

    Коментиран от #50

    16:41 18.05.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Анонимен":

    Нали взеха охраната на Svin Ята и Повелителя на зайците ?
    Случайно да намалиха щатите бройки на еничарите ?

    16:42 18.05.2026

  • 48 Малииии

    4 0 Отговор
    Божееее, какви журналисти само имаме. Венциславчо, абе Мерц не е тя, а той. Може би се бъркаш със себе си! Ужас!

    Коментиран от #55, #69

    16:46 18.05.2026

  • 49 Това го

    3 7 Отговор
    може само Радев! Въздушен ас, Генерал, родолюбец и далновиден политик!

    16:48 18.05.2026

  • 50 Трябва

    3 2 Отговор

    До коментар #46 от "Трябва":

    да вържеме утрепките като тебе.

    16:50 18.05.2026

  • 51 Анонимен

    5 3 Отговор
    Оставка Оставка Оставка Оставка Оставка нищо не работите регреси само прибирате и лъжете това не ви е президенството Оставка

    16:52 18.05.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Анонимен

    6 3 Отговор
    Радев за какво са тия журналисти покрай теб Возите се безплатно в държавният самолет Как така кой плаща екскурзията на всичките тезиРазхищения са това излишни Защо

    16:54 18.05.2026

  • 54 Колкото

    4 6 Отговор
    и да плюете премиер е Генерал Радев, който е избран от народа с рекордно мнозинство. Той дълго време ще кара влака.

    16:56 18.05.2026

  • 55 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #48 от "Малииии":

    Ама и какви коментиращи имаме, а 🤔😀😀😀
    ТЯ (срещата), ще потвърди и разшири ползотворното сътрудничество между България и Германия.😀😀😀
    Нищо лично, човек се учи докато е жив❗

    16:57 18.05.2026

  • 56 Офф

    3 3 Отговор
    Този ще е първият, който ще е публично линчуван от народа в спектакъл на открито, да знаете.

    16:59 18.05.2026

  • 57 ОПГ от тиква🎃, npace🐷 и мунчо🚀

    5 2 Отговор
    Целокупния български народ тръпне в очакване гълъбарника да пусне "печатницата за пари" Боташ, по Буда Тиквоний, за да почне българския народ да се къпе в злато. Вече никой не им пречи.
    Така, че никакво затягане на коланите, избирайте си нова кола и къща !

    17:00 18.05.2026

  • 58 Народът

    3 2 Отговор
    не е само от милион и половина радкови зяпачи. Предстои да видим има ли народ извън тия зомби

    17:02 18.05.2026

  • 59 Кока кола

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Въй":

    Защи швепс? Ние пием кола
    Кока кола или пепси кола
    Ти си оий швепса

    17:03 18.05.2026

  • 60 Мерц не знам дали заслужава но

    4 1 Отговор
    Ние нямаме друг избор за първа среща и за сътрудничество освен Германия.

    17:07 18.05.2026

  • 61 Цървул

    4 3 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,8 .
    Не само си замразявайте заплатите , а ги намалете двойно . Защото много имате да връщате .

    Коментиран от #64

    17:08 18.05.2026

  • 62 Гротеска

    4 3 Отговор
    Искам да видя Шиши как затяга колана. То искам да видя и що за колан ще е, да обхване това туловище, пък и да е достатъчно здрав да го затегне

    17:10 18.05.2026

  • 63 Цвете

    3 3 Отговор
    РАДЕВ, ЩЕ НАМАЛИТЕ ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯТА ВИ, КОЯТО Е В ПЪТИ ПОВЕЧЕ? АДМИНИСТРАЦИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЛИ ДА СИ ВНАСЯ САМА ОСИГУРОВКИТЕ ? И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, БЪЛГАРИТЕ ВИ ИЗДЪРЖАМЕ И НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ.КАЗАНА ДУМА, ХВЪРЛЕН КАМЪК, НАЛИ? 🤷‍♀️🌝🇧🇬

    17:11 18.05.2026

  • 64 Пенсионната система означава

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Цървул":

    Солидарност а ти поставяш въпроса едностранчиво меко казано. Осигурителната система не е банка. Трябва да сме благодарни и на това.

    Коментиран от #75

    17:12 18.05.2026

  • 65 Хаха

    4 1 Отговор
    Бил е в Германия на инструктаж от немските соросоиди.

    17:14 18.05.2026

  • 66 Пенсионер

    2 1 Отговор
    Демек да се готвим за постна пица.

    17:14 18.05.2026

  • 67 Да бе да

    1 1 Отговор
    За 5 години от както този управлява през служебни правителства и шарлатаните от ППДБ всичко поскъпна тройно. Сега казва, че трябвало да затягаме коланите.

    17:16 18.05.2026

  • 68 И тоя като Боко

    2 0 Отговор
    взе да се оправдава!
    Боко също се жалеше какво наследство получил от предишните!

    17:17 18.05.2026

  • 69 Факултета им е

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Малииии":

    Извън университета.

    17:17 18.05.2026

  • 70 Цвете

    1 1 Отговор
    РАДЕВ, ЩЕ НАМАЛИТЕ ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯТА ВИ, КОЯТО Е В ПЪТИ ПОВЕЧЕ? АДМИНИСТРАЦИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ЛИ ДА СИ ВНАСЯ САМА ОСИГУРОВКИТЕ ? И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО, БЪЛГАРИТЕ ВИ ИЗДЪРЖАМЕ И НЕ ГО ЗАБРАВЯЙТЕ.КАЗАНА ДУМА, ХВЪРЛЕН КАМЪК, НАЛИ? 🤷‍♀️🌝🇧🇬

    17:17 18.05.2026

    17:17 18.05.2026

  • 71 Хмм

    1 1 Отговор
    Тоя няма да изкара пълен мандат.

    17:17 18.05.2026

  • 72 Голям майтап

    1 0 Отговор
    Радев:
    - Сега ще ви покажа кон боб яде ли... като съм си назначил заместника на заместника на заместник министъра... Е, как точно го затегна този колан, че не ми стана ясно... то така на думи и договора "Боташ" е печеливш???
    Как бе Руменчо, как ги затягате тези колани, като все си правите нови дупки по тях, а ние сме слепи и не виждаме, това да не ти е Русия без интернет и капка достоверна информация сред крепостните?

    17:22 18.05.2026

  • 73 Влах

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    Тъкмо си сгоден да ти оптегнем като жартиери .

    17:23 18.05.2026

  • 74 1488

    2 1 Отговор
    Румен Радев: "Затягаме коланите"

    17:23 18.05.2026

  • 75 Цървул

    2 1 Отговор

    До коментар #64 от "Пенсионната система означава":

    Едностранчиво е разбира се . Но ако погледнеш от тази страна - изработил си всяка стотинка , а не ти дават това което се полага , а го дават на друг , който не е работил и един ден , така добре ли е ?
    Солидарно ли ще е , ако всички взимат една и съща минимална пенсия ? Независимо от стажа и годините . Солидарността свърши вече .

    17:24 18.05.2026

  • 76 Тити

    2 0 Отговор
    Малко как са ги затегнали возят се без парии охрана държавният сектор няма съкращения поредната пунта Мара.

    17:27 18.05.2026

  • 77 Тъпото руско говедо

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Аз пък съм горд с това, че никога не се подлъгах и продадох да гласувам, за русофили като Румен Радев... имам памет и от едно време помня, колко отвратителни са тези хора... всичките русофили са такива, така свикнали от едно време да са продажни. Този60клук никога не е бил моят президент и никога няма да бъде.

    17:27 18.05.2026

  • 78 Може

    1 0 Отговор
    Спиране финансиране на НПО от държавния бюджет. Пъмно е с такива. Измислени агенции. Махане на 3 зам областен управител зам. кметове ограничение на политически кабинети и съветници.

    17:28 18.05.2026

  • 79 Майора

    1 0 Отговор
    Ало Радев , колкото и да затягаш коланите не може да забравиш кск твоят служебен кабинет с премиер Гълъб Донев , подписа неизгодният договор с “Боташ” , ощетяващ всеки ден държавата с над 500 000€!А също и много добре знаеш как твоите любимци от ПП теглиха големи заеми и докараха страната до това дередже!

    17:39 18.05.2026

