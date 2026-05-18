Ергенката Венета се оплака от годеника си - станал наркоман и затънал в дългове

Бившата участничка в „Ергенът“ Венета Костова публикува емоционално видео, в което разказва за труден период в личния си живот, провалена сватба и финансови проблеми.

„В България е много трудно човек да се издържа със заплата от 1000 лева. Преминах през много изпитания и промени“, започва разказа си тя.

Венета откровено признава, че в миналото е имала проблеми с алкохола. „Злоупотребявах с алкохол. Не е приятно да ти се случи подобно нещо, още по-малко да си го признаеш, но аз не го крия“, споделя тя.

По думите ѝ преди около десет месеца в живота ѝ се появил мъж на име Юджел, който ѝ дал надежда за по-спокойно бъдеще.

„Той ми вдъхна надежда, че повече няма да се чувствам сама и изоставена“, разказва Венета. Тя твърди, че двамата са планирали общо бъдеще и дори насрочили дата за граждански брак. Според думите ѝ обаче малко преди сватбата възникнали финансови проблеми.

„Много харесах булчинска рокля, но той ми каза, че сметките му са запорирани и не може да я плати“, обяснява тя.

По думите ѝ се наложило да вземе пари назаем от свои близки, а впоследствие отношенията между двамата започнали да се влошават.

Венета твърди още, че партньорът ѝ започнал да отсъства от дома за дни, употребявал наркотични вещества и проявявал агресия.

„Не знам какво да направя. Той не иска помощ и не иска лечение“, споделя тя.

В разказа си Венета описва и тежки ситуации от отношенията им, като твърди, че се е чувствала уплашена и безпомощна.

Всички твърдения са представени от гледната точка на Венета Костова и към момента няма публична позиция от другата страна по случая.