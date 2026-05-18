Оправдаха Шакира за данъчните измами, връщат й 70 милиона долара

18 Май, 2026 15:45 896 8

Певицата беше обвинена в укриване на 14,5 милиона евро данъци в испанската хазна между 2012 и 2014 г.

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинения в данъчни измами, съобщи Ройтерс, позовавайки се на съдебен документ.

Съдът оправда звездата и разпореди на Министерството на финансите да ѝ възстанови над 69,8 милиона долара глоби, които е платила, плюс лихви.

През лятото на 2022 г. испанската прокуратура поиска присъда от осем години и два месеца затвор за Шакира и глоба от 23 милиона евро за укриване на данъци. Певицата от своя страна настоя, че няма непогасени задължения към испанските власти.

През 2023 г. беше обявено, че Шакира ще избегне съдебен процес за данъчни измами в Испания. Като част от споразумение за признаване на вината и за да избегне затвор, тя плати 15 милиона долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жиголо

    4 1 Отговор
    Да не се стиска и да звънне! Стотина хилядарки ще ги заработя почтено!

    15:48 18.05.2026

  • 2 Ме боли осветителното тяло

    5 1 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    15:48 18.05.2026

  • 3 ВарнаГларуса

    3 4 Отговор
    шакира е по слаба певица от Дара, но има милиони за укриване .........

    15:51 18.05.2026

  • 4 бушприт

    1 2 Отговор
    Испанският съд разпореди на данъчните власти в страната да възстановят на Шакира над 55 милиона евро.

    15:52 18.05.2026

  • 5 защо

    1 0 Отговор
    А Пепе да лапа ... курабия.

    15:57 18.05.2026

  • 6 Анита от почивка

    1 0 Отговор
    Нигериеца най добре мандръса , моя Тони витае в облаците. 🤭🐐🥳

    15:57 18.05.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    0 1 Отговор
    Ша га потърся... че е и убавица!

    16:01 18.05.2026

  • 8 Разследващ журналист

    0 0 Отговор
    Журналистката моля да като хване една валута да кара само със нея. И има ли представа колко са 69,8 милиона долара глоби , да не е станала някоя грешка ?

    16:08 18.05.2026