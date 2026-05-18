Оправдаха Шакира за данъчните измами, връщат й 70 милиона долара

Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинения в данъчни измами, съобщи Ройтерс, позовавайки се на съдебен документ.

Съдът оправда звездата и разпореди на Министерството на финансите да ѝ възстанови над 69,8 милиона долара глоби, които е платила, плюс лихви.

Певицата беше обвинена в укриване на 14,5 милиона евро данъци в испанската хазна между 2012 и 2014 г.

През лятото на 2022 г. испанската прокуратура поиска присъда от осем години и два месеца затвор за Шакира и глоба от 23 милиона евро за укриване на данъци. Певицата от своя страна настоя, че няма непогасени задължения към испанските власти.

През 2023 г. беше обявено, че Шакира ще избегне съдебен процес за данъчни измами в Испания. Като част от споразумение за признаване на вината и за да избегне затвор, тя плати 15 милиона долара.