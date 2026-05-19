Легендарният глас на Йода – Том Кейн, си отиде на 64 години

19 Май, 2026 10:44 1 148 2

Кариерата на Кейн е истинска съкровищница за феновете на анимацията и киното

Снимка: Интернет
Венелина Маринова

Отиде си един от най-емблематичните актьори в света на анимацията – Том Кейн, прочут с незабравимия си глас зад образа на Йода в анимационните серии на „Междузвездни войни“.

На 64-годишна възраст, актьорът напусна този свят, оставяйки след себе си богато наследство и милиони почитатели, които ще помнят неговия принос към изкуството.

Том Кейн издъхна в болница в Канзас Сити, обграден от най-близките си хора, съобщи неговият представител Зак Макгинис, цитиран от TMZ. През последните години актьорът се бореше с тежки здравословни проблеми, след като през 2020 година претърпя инсулт, който доведе до сериозни усложнения.

Гласът, който вдъхна живот на любими герои

Кариерата на Кейн е истинска съкровищница за феновете на анимацията и киното. Освен като Йода, той озвучаваше и редица други култови персонажи във вселената на „Междузвездни войни“, както и в популярните поредици „Силата на момичетата“ и „Девет“. Неговият уникален тембър и артистичен подход превърнаха всеки герой, на когото даде глас, в запомняща се и обичана фигура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 коло ли епизода е озвучил

    0 2 Отговор
    4 основни и 3 още , после анимация и 1 друг . поне 10 . редеше замечтано римите на енглиш . обикновено учител говори с някаква цел . при йода обаче целта беше много мъглива . предаде вейдър на люк . а те са семейство . после лия беше с люк . а те са семейство . сценария беше неприятен . но рекламата беше много ярка . винаги . то освен филма покрай него се замесиха още освен холивуд и търговци , букмейкъри . филми за възрастни , а населението на планетата което е 3,5 милиарда се облъчи за години .

    11:14 19.05.2026

  • 2 джедай

    0 1 Отговор
    Нека да е някъде в светлата вселена!

    12:56 19.05.2026