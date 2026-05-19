Легендарният глас на Йода – Том Кейн, си отиде на 64 години

Отиде си един от най-емблематичните актьори в света на анимацията – Том Кейн, прочут с незабравимия си глас зад образа на Йода в анимационните серии на „Междузвездни войни“.

На 64-годишна възраст, актьорът напусна този свят, оставяйки след себе си богато наследство и милиони почитатели, които ще помнят неговия принос към изкуството.

Том Кейн издъхна в болница в Канзас Сити, обграден от най-близките си хора, съобщи неговият представител Зак Макгинис, цитиран от TMZ. През последните години актьорът се бореше с тежки здравословни проблеми, след като през 2020 година претърпя инсулт, който доведе до сериозни усложнения.

Гласът, който вдъхна живот на любими герои

Кариерата на Кейн е истинска съкровищница за феновете на анимацията и киното. Освен като Йода, той озвучаваше и редица други култови персонажи във вселената на „Междузвездни войни“, както и в популярните поредици „Силата на момичетата“ и „Девет“. Неговият уникален тембър и артистичен подход превърнаха всеки герой, на когото даде глас, в запомняща се и обичана фигура.