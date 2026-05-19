Отстраниха от длъжност кмета на село Караманци

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Минерални бани прекрати пълномощията на кмета на село Караманци в общината Мюрен Ибрям. Решението на ОИК е публикувано на сайта на изборната администрация.

Установена е несъвместимост на заемания пост с участието в търговско дружество, което Ибрям не е прекратил в законоустановения срок.

Преустановяване на търговската дейност от страна на Ибрям е извършено едва на 27 май 2025 г., като за периода от 6 декември 2023 г. до тази дата той е бил в състояние на несъвместимост, се пояснява в решението на ОИК.

Процедурата по прекратяване на пълномощията на кмета на село Караманци бе започната след сигнал от председателя на Общинския съвет в Минерални бани Сунай Хасан на 1 май. Впоследствие засегнатият е внесъл в ОИК становище, приложени към него документи, които обаче ОИК счита за недостатъчни да обосноват възраженията му.

Сега Общинският съвет трябва да посочи временно изпълняващ длъжността до произвеждането на нови предсрочни избори.