Отстраниха от длъжност кмета на село Караманци

19 Май, 2026 10:55 1 760 6

Установена е несъвместимост на заемания пост с участието в търговско дружество, което Ибрям не е прекратил в законоустановения срок

Мария Атанасова

Общинската избирателна комисия (ОИК) в Минерални бани прекрати пълномощията на кмета на село Караманци в общината Мюрен Ибрям. Решението на ОИК е публикувано на сайта на изборната администрация.

Установена е несъвместимост на заемания пост с участието в търговско дружество, което Ибрям не е прекратил в законоустановения срок.

Преустановяване на търговската дейност от страна на Ибрям е извършено едва на 27 май 2025 г., като за периода от 6 декември 2023 г. до тази дата той е бил в състояние на несъвместимост, се пояснява в решението на ОИК.

Процедурата по прекратяване на пълномощията на кмета на село Караманци бе започната след сигнал от председателя на Общинския съвет в Минерални бани Сунай Хасан на 1 май. Впоследствие засегнатият е внесъл в ОИК становище, приложени към него документи, които обаче ОИК счита за недостатъчни да обосноват възраженията му.

Сега Общинският съвет трябва да посочи временно изпълняващ длъжността до произвеждането на нови предсрочни избори.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Резбите в Анадола

    4 4 Отговор
    29.05.1989 беше най-добрия ден за България след 03.03.1878

    10:58 19.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 коментатор

    19 0 Отговор
    Кмет на ДПС . Може би следва арест , както и на други кметове на ДПС .Просто се разпищолиха и източиха много държавни пари

    11:02 19.05.2026

  • 4 Стара чанта

    9 1 Отговор
    Моме, къде е това село, МА? Трябва ли, като чете нещо, човек да стои с карти и справочници под ръка, за да допълва пропуски на списващите?!

    11:42 19.05.2026

  • 5 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    А ЛОМСКИЯТ КМЕТ КОГА ЩЕ ВЛЕЗЕ В ЗАТВОРА?

    11:48 19.05.2026

  • 6 А бе

    2 0 Отговор
    В Белене такива г-до-е да си платят

    12:40 19.05.2026

