Европейската комисия създава стратегически резерв от торове

Европейската комисия възнамерява да създаде стратегически резерв от торове и да предприеме мерки за осигуряване на непрекъснатата му наличност на фона на прекъсвания на веригата за доставки поради проблеми с корабоплаването в Ормузкия проток. Според вестник Corriere della Sera се оценяват нови форми на стратегическо съхранение на торове и съвместни поръчки на европейско ниво, подобно на това, което беше направено по време на предишната енергийна криза.
Отбелязва се, че торовете, от които зависи селскостопанското производство, са се превърнали в стратегически ресурс. „Цените на азотните торове, чието производство до голяма степен зависи от газ, се повишиха значително над средните за миналата година през последните седмици. Брюксел се опасява предимно от забавения ефект: не толкова от незабавно покачване на цените на храните, колкото от нова вълна на инфлация през следващите месеци, когато производителите изразходват резервите, закупени преди военната ескалация в Близкия изток“, пише вестникът.
ЕК е обезпокоена, че рязкото покачване на цените на енергията и нарушаването на търговските пътища биха могли да повлияят пряко на цените на храните. Заедно с петрола и газа, значителна част от торовете, предназначени за световното земеделие, преминават през Ормузкия проток. „Зад техническите дискусии в Брюксел обаче се крие нещо по-дълбоко: те осъзнаха окончателния крах на идеята, че глобалните вериги за доставки са винаги достъпни, ефективни и политически неутрални. Тази логика преди това е свеждала полупроводниците, батериите и природния газ до статут на въпроси, свързани с националната сигурност, по-специално, че прекомерната зависимост от външни източници представлява геополитически риск“, заключава публикацията.
3 ДрайвингПлежър
РЕЗЕРВ СЕ СЪЗДАВА ПРЕДИ ДА ЦЪФНЕ ПРОБЛЕМА!!!
Сега идЕотите еврооткачени ще хукант да поръчват торове от де им падне на цени безбожни и после години ще се чудим де да ги набутаме! То се купува когато цените са в ниското - не във високото!!!
Същата простотия направиха с ваксините и после хвърляхме за милиарди, същата простотия направиха с газта и сега се чудим как да я избутаме...
ТИЯ СА ТОТАЛКА В МЕЖДУУШИЕТО!
ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ФЕКАЛНАТА ЯМА НА УРСУЛИТЕ!
4 Куцото Добиче
7 Пенчо
8 Пенчо
9 Смърфиета
10 Смърфиета
13 ЦИРК
Резерв не се прави при недостиг, а при излишък. То в Брюксел може и да си намират занимавка за да оправдаят огромните си заплати, но реални ефекти няма да има в следващите години. Освен това въпреки че амониевата силитра като съединение е доста стабилно, за комерсиална употреба по стандарт обикновенно срока и на годност е между 6 и 12 месеца и то при съхранение в доста стриктни условия (влажност и температура). Малко цялата работа звучи като да направим стратегически резерв от краставици.
Следващите 6 месеца се подгответе за хубава инфлация.
14 Синдзин PIN
