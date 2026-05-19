Новини
Бизнес »
Китай ще купува американски селскостопански продукти за милиарди долари годишно

Китай ще купува американски селскостопански продукти за милиарди долари годишно

19 Май, 2026 19:35 666 8

  • китай-
  • сащ-
  • продукти-
  • покупка-
  • договорка

Китай е „възстановил достъпа до пазара за говеждо месо от САЩ“ и е „възобновил вноса на птиче месо от САЩ“

Китай ще купува американски селскостопански продукти за милиарди долари годишно - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай ще закупува американски селскостопански продукти на стойност 17 млрд. USD годишно в продължение на три години, според изявление, публикувано на уебсайта на Белия дом.

Според документа, „в допълнение към ангажиментите си за закупуване на соя, Китай ще закупува американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара годишно през 2026, 2027 и 2028 г.“ Белият дом също така отбеляза, че Китай е „възстановил достъпа до пазара за говеждо месо от САЩ“ и е „възобновил вноса на птиче месо от САЩ“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ме боли осветителното тяло

    3 0 Отговор
    И нас кво ни грее тва?

    Коментиран от #3

    19:37 19.05.2026

  • 2 кои не знае

    10 3 Отговор
    краварите дължат много лихви на китайците , голяма част от кредита на сащ е отпуснат от китай така че китай няма да им плаща а ще приспада от лихвите ха ха ха

    19:40 19.05.2026

  • 3 тука са умрели от глад

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ме боли осветителното тяло":

    мисирката заработва дребни пари, глади ги гони в тая смешна медия

    19:40 19.05.2026

  • 4 свински бут

    4 1 Отговор
    Китаеца ще яде американ ГМО.

    19:51 19.05.2026

  • 5 Баба Гошка

    9 2 Отговор
    Ши купува ми, кво ши прай. Иначе доларовитр хартийки без стойност трябва да ги гоеи. А храната няма да я ядат китайците. Ще я реекспортират към нас ний да ядем отровните ГМОта на хамериканците, а китайците отрови не ядат. Пазят си населението

    19:53 19.05.2026

  • 6 Сатана Z

    1 1 Отговор
    17 милиарда долара продукция внос от Обора се пада всеки от 1.5 милиарда китайци да изяде една кокошка и кило кравешко на яхния с нудъли. Голема далавера нема що.

    20:06 19.05.2026

  • 7 Като правят аборти и разводи в САЩ

    1 0 Отговор
    Ще хранят децата и армията на други
    САЩ трябваше да са 1 милиард американЧета

    20:26 19.05.2026

  • 8 Китайски СИНДРОМ

    0 1 Отговор
    Глад мории китайчетата.

    20:50 19.05.2026