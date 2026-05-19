Китай ще купува американски селскостопански продукти за милиарди долари годишно

Китай ще закупува американски селскостопански продукти на стойност 17 млрд. USD годишно в продължение на три години, според изявление, публикувано на уебсайта на Белия дом.

Според документа, „в допълнение към ангажиментите си за закупуване на соя, Китай ще закупува американски селскостопански продукти на стойност най-малко 17 милиарда долара годишно през 2026, 2027 и 2028 г.“ Белият дом също така отбеляза, че Китай е „възстановил достъпа до пазара за говеждо месо от САЩ“ и е „възобновил вноса на птиче месо от САЩ“.