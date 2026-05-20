Бум в продажбата на електромобили заради кризата в Близкия изток

Продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб се увеличават на фона на конфликта в Иран и покачващите се цени на горивата, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на прогноза на Международната агенция по енергетика (IEA).
Електрическите превозни средства и хибридите ще представляват приблизително 30% от световния автомобилен пазар до 2026 г. Продажбите на такива превозни средства биха могли да достигнат 23 милиона бройки, в сравнение с над 20 милиона през 2025 г. IEA отбелязва, че растежът на търсенето се дължи на по-евтините батерии и желанието на потребителите да намалят разходите за гориво на фона на енергийната криза, причинена от конфликта в Иран. Най-високите темпове на растеж на продажбите се очакват в Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка.
В Европа продажбите на електрически и хибридни превозни средства биха могли да се увеличат с приблизително 20% до 2026 г., достигайки една трета от всички продадени автомобили. В Китай, който представлява почти 75% от световното производство на електрически превозни средства, цените продължават да падат, а износът от местните производители нараства.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нехис
Скъпа поддръжка, скъпа батерия.
Не е екологична - добивът на литий замърсява природата, а токът за зареждане ако се добива от въглищна централа?
Най на сметка в момента са корейските с фабрична газ.
Умереноскъпа поддръжка и изключителна здравина и надеждност.
Коментиран от #4, #5
14:16 20.05.2026
2 Шоковите
Коментиран от #7
14:17 20.05.2026
3 Хахахаха
14:20 20.05.2026
4 Хахахаха
До коментар #1 от "Нехис":Добре пич, плащай си по 120 евро на резервоар и си прави кефа. Какво се опитваш да обясняваш неща, от които не разбираш.
14:22 20.05.2026
5 Хахахаха
До коментар #1 от "Нехис":Вече няма по-скъпа поддръжка от поддръжка на нов ДВГ и дизел и бензин, но бензина пак е малко по-евтин по поддръжка от дизела.
14:23 20.05.2026
6 Гост
14:29 20.05.2026
7 Безпаричните
До коментар #2 от "Шоковите":хейтъри са тези дето най-много раздават финансов акъл. А именно на тях самите най-много им трябва.
14:58 20.05.2026