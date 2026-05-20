Бум в продажбата на електромобили заради кризата в Близкия изток

Продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб се увеличават на фона на конфликта в Иран и покачващите се цени на горивата, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на прогноза на Международната агенция по енергетика (IEA).

Електрическите превозни средства и хибридите ще представляват приблизително 30% от световния автомобилен пазар до 2026 г. Продажбите на такива превозни средства биха могли да достигнат 23 милиона бройки, в сравнение с над 20 милиона през 2025 г. IEA отбелязва, че растежът на търсенето се дължи на по-евтините батерии и желанието на потребителите да намалят разходите за гориво на фона на енергийната криза, причинена от конфликта в Иран. Най-високите темпове на растеж на продажбите се очакват в Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка.

В Европа продажбите на електрически и хибридни превозни средства биха могли да се увеличат с приблизително 20% до 2026 г., достигайки една трета от всички продадени автомобили. В Китай, който представлява почти 75% от световното производство на електрически превозни средства, цените продължават да падат, а износът от местните производители нараства.