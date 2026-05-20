Бум в продажбата на електромобили заради кризата в Близкия изток

20 Май, 2026 14:11 441 7

  • електрически автомобили-
  • продажби-
  • ръст-
  • иран-
  • дефецит-
  • гориво

Електрическите превозни средства и хибридите ще представляват приблизително 30% от световния автомобилен пазар през текущата година

Бум в продажбата на електромобили заради кризата в Близкия изток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Продажбите на електрически превозни средства в световен мащаб се увеличават на фона на конфликта в Иран и покачващите се цени на горивата, съобщава Financial Times (FT), позовавайки се на прогноза на Международната агенция по енергетика (IEA).

Електрическите превозни средства и хибридите ще представляват приблизително 30% от световния автомобилен пазар до 2026 г. Продажбите на такива превозни средства биха могли да достигнат 23 милиона бройки, в сравнение с над 20 милиона през 2025 г. IEA отбелязва, че растежът на търсенето се дължи на по-евтините батерии и желанието на потребителите да намалят разходите за гориво на фона на енергийната криза, причинена от конфликта в Иран. Най-високите темпове на растеж на продажбите се очакват в Азиатско-тихоокеанския регион и Латинска Америка.

В Европа продажбите на електрически и хибридни превозни средства биха могли да се увеличат с приблизително 20% до 2026 г., достигайки една трета от всички продадени автомобили. В Китай, който представлява почти 75% от световното производство на електрически превозни средства, цените продължават да падат, а износът от местните производители нараства.


  • 1 Нехис

    2 2 Отговор
    Доста нескопосан опит за реклама на електрото.
    Скъпа поддръжка, скъпа батерия.
    Не е екологична - добивът на литий замърсява природата, а токът за зареждане ако се добива от въглищна централа?

    Най на сметка в момента са корейските с фабрична газ.
    Умереноскъпа поддръжка и изключителна здравина и надеждност.

    Коментиран от #4, #5

    14:16 20.05.2026

  • 2 Шоковите

    0 2 Отговор
    покупки - или аническите са най-лошото, което някой може да направи... но ум царува, ум робува.. ум патки пасе.

    Коментиран от #7

    14:17 20.05.2026

  • 3 Хахахаха

    1 2 Отговор
    Абе да дойдат специалистите дизелджии да обяснят тези факти? Понеже, според тях, това никога нямало да стане?

    В Китай, който представлява почти 75% от световното производство на електрически превозни средства, цените продължават да падат.

    14:20 20.05.2026

  • 4 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Добре пич, плащай си по 120 евро на резервоар и си прави кефа. Какво се опитваш да обясняваш неща, от които не разбираш.

    14:22 20.05.2026

  • 5 Хахахаха

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Нехис":

    Вече няма по-скъпа поддръжка от поддръжка на нов ДВГ и дизел и бензин, но бензина пак е малко по-евтин по поддръжка от дизела.

    14:23 20.05.2026

  • 6 Гост

    1 2 Отговор
    Умишлено дават ръст за хибриди + електрокари.Ръста е при хибридите,не при електрокарите.

    14:29 20.05.2026

  • 7 Безпаричните

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шоковите":

    хейтъри са тези дето най-много раздават финансов акъл. А именно на тях самите най-много им трябва.

    14:58 20.05.2026