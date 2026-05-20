Турция предложи на НАТО проект за тръбопровод за снабдяване на източния фланг

20 Май, 2026 13:53 478 1

Търси се финансиране от Съвместния фонд на Алианса

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турското министерство на отбраната предложи на НАТО проект за тръбопровод за снабдяване на източния фланг на Алианса.

„Това е отделен проект в рамките на пакета за развитие на способностите, който в момента очаква одобрение от НАТО, предназначен да укрепи структурата за енергийни доставки на съюзниците на източния фланг на алианса. В светлината на последните събития в Ормузкия проток, този проект е важен за намаляване на зависимостта на НАТО от морския транспорт на гориво и засилване на оперативната съвместимост на НАТО“, цитира вестник „Хюриет“ съобщение на Министерството на отбраната.

За проекта се търси финансиране от Съвместния фонд на НАТО.

„Нашият проект е пет пъти по-рентабилен от алтернативните варианти и, ако бъде одобрен, ще заработи в много по-кратки срокове“, отбеляза министерството.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 българина

    0 0 Отговор
    на България й трябва само един ЮП директно от производителя, вече си имаме тееминали и в Гърция, това ще е истинска диверсифилация. Относно натовки тръби?!? какво общо има военен съюз тръби? а да, сега сделката ще е пускате турски тръби, които не ни трябват през България , правим отстъпки за Боташ....

    14:48 20.05.2026