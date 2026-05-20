Турция предложи на НАТО проект за тръбопровод за снабдяване на източния фланг

Турското министерство на отбраната предложи на НАТО проект за тръбопровод за снабдяване на източния фланг на Алианса.

„Това е отделен проект в рамките на пакета за развитие на способностите, който в момента очаква одобрение от НАТО, предназначен да укрепи структурата за енергийни доставки на съюзниците на източния фланг на алианса. В светлината на последните събития в Ормузкия проток, този проект е важен за намаляване на зависимостта на НАТО от морския транспорт на гориво и засилване на оперативната съвместимост на НАТО“, цитира вестник „Хюриет“ съобщение на Министерството на отбраната.

За проекта се търси финансиране от Съвместния фонд на НАТО.

„Нашият проект е пет пъти по-рентабилен от алтернативните варианти и, ако бъде одобрен, ще заработи в много по-кратки срокове“, отбеляза министерството.