Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Европейската комисия създава стратегически резерв за торове

Европейската комисия създава стратегически резерв за торове

20 Май, 2026 13:16 918 15

  • европейска комисия-
  • торове-
  • стратегически резерв

Причината е критичната ситуация в Близкия изток

Европейската комисия създава стратегически резерв за торове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия възнамерява да създаде стратегически резерв от торове и да предприеме мерки за осигуряване на непрекъснатата му наличност на фона на прекъсвания на веригата за доставки поради проблеми с корабоплаването в Ормузкия проток. Според вестник Corriere della Sera се оценяват нови форми на стратегическо съхранение на торове и съвместни поръчки на европейско ниво, подобно на това, което беше направено по време на предишната енергийна криза.

Отбелязва се, че торовете, от които зависи селскостопанското производство, са се превърнали в стратегически ресурс. „Цените на азотните торове, чието производство до голяма степен зависи от газ, се повишиха значително над средните за миналата година през последните седмици. Брюксел се опасява предимно от забавения ефект: не толкова от незабавно покачване на цените на храните, колкото от нова вълна на инфлация през следващите месеци, когато производителите изразходват резервите, закупени преди военната ескалация в Близкия изток“, пише вестникът.

ЕК е обезпокоена, че рязкото покачване на цените на енергията и нарушаването на търговските пътища биха могли да повлияят пряко на цените на храните. Заедно с петрола и газа, значителна част от торовете, предназначени за световното земеделие, преминават през Ормузкия проток. „Зад техническите дискусии в Брюксел обаче се крие нещо по-дълбоко: те осъзнаха окончателния крах на идеята, че глобалните вериги за доставки са винаги достъпни, ефективни и политически неутрални. Тази логика преди това е свеждала полупроводниците, батериите и природния газ до статут на въпроси, свързани с националната сигурност, по-специално, че прекомерната зависимост от външни източници представлява геополитически риск“, заключава публикацията.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пожелавам

    12 1 Отговор
    на цялата еврокомисия, евро парламент и всичко що почва с евро бавна и мъчителна смър

    Коментиран от #14

    13:19 20.05.2026

  • 2 хаха

    4 0 Отговор
    Да внасят от Канада!

    13:20 20.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    9 0 Отговор
    Ахъм... виждам го как става
    РЕЗЕРВ СЕ СЪЗДАВА ПРЕДИ ДА ЦЪФНЕ ПРОБЛЕМА!!!

    Сега идЕотите еврооткачени ще хукант да поръчват торове от де им падне на цени безбожни и после години ще се чудим де да ги набутаме! То се купува когато цените са в ниското - не във високото!!!

    Същата простотия направиха с ваксините и после хвърляхме за милиарди, същата простотия направиха с газта и сега се чудим как да я избутаме...

    ТИЯ СА ТОТАЛКА В МЕЖДУУШИЕТО!
    ВЪН И ДАЛЕЧЕ ОТ ФЕКАЛНАТА ЯМА НА УРСУЛИТЕ!

    13:21 20.05.2026

  • 4 Куцото Добиче

    7 0 Отговор
    Значи ще се.ем и ЕК ще ни взима ла.ната. Ама за да се.ем трябва и да ядем, а скоро няма да има какво, щото няма тор.

    13:44 20.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пенчо

    6 0 Отговор
    Чудесно, да започнат от себе си, защото са Г.Ю.Б.Р.Е отвсякъде.

    Коментиран от #8

    13:54 20.05.2026

  • 8 Пенчо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пенчо":

    Значение на Г.Ю.Б.Р.Е- вижте в нета, защото ми го трият.

    Коментиран от #10

    13:58 20.05.2026

  • 9 Смърфиета

    3 0 Отговор
    Човешка тор, или тор за класата на УфДЛ?

    14:03 20.05.2026

  • 10 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Обидно е за един оръжеен търговец, тровен с казачок, затова е на списъка на филтъра.

    14:04 20.05.2026

  • 11 Това не е

    1 0 Отговор
    работа на ЕК.

    14:04 20.05.2026

  • 12 Дресиран евроатлантик

    5 0 Отговор
    Санкциите работят, вундаба Урсула

    14:06 20.05.2026

  • 13 ЦИРК

    3 0 Отговор
    Газохранилищата в страните от ЕС, са запълнени на най-ниското си ниво за този период от годината откакто въобще се прави статистика. Германия е с 10% под прага и нормата а Франция с над 20%. Ако тенденцията се задържи (а то изгледи за промяна няма), зимата ще се правят трудни избори - ток или парно или торове.

    Резерв не се прави при недостиг, а при излишък. То в Брюксел може и да си намират занимавка за да оправдаят огромните си заплати, но реални ефекти няма да има в следващите години. Освен това въпреки че амониевата силитра като съединение е доста стабилно, за комерсиална употреба по стандарт обикновенно срока и на годност е между 6 и 12 месеца и то при съхранение в доста стриктни условия (влажност и температура). Малко цялата работа звучи като да направим стратегически резерв от краставици.

    Следващите 6 месеца се подгответе за хубава инфлация.

    14:22 20.05.2026

  • 14 Синдзин PIN

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пожелавам":

    Амин !
    +1 от мен

    14:30 20.05.2026

  • 15 лама Кифла

    1 0 Отговор
    ми кът няма изкуствен тор да складират естествен тор.....ЕС 450млн жители по ...? кг дневно прави хиляди тонове

    15:19 20.05.2026