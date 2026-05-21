Антонио Коща осъди отношението към активисти от флотилия за Газа

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че е „потресен“ от отношението на израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир към активисти, участващи във флотилия с хуманитарна помощ за ивицата Газа, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на Коща в социалната мрежа Екс, цитирана от БТА.

По-рано публикуван видеозапис показва как израелската полиция принуждава задържани активисти, които са били на борда на флотилията и са се опитвали да достигнат Газа, да коленичат с вързани зад гърба ръце, докато Бен-Гвир наблюдава и коментира случващото се.

В позицията си Коща определя действията като „напълно неприемливи“ и призовава за незабавното освобождаване на задържаните.