Галена празнува рожден ден: Над 20 години на сцена, десетки хитове и нова музика

Днес една от най-успешните звезди на българската попфолк сцена – Галена, празнува своя рожден ден. Изпълнителката, чието истинско име е Галина Вичева Генчева, е родена на 21 май 1985 г. в Смядово и вече повече от две десетилетия е сред най-обичаните имена в родната музика.
Кариерата ѝ започва през 2003 г., когато дебютира под артистичния псевдоним Галя. Малко по-късно приема името Галена и бързо се превръща в сензация с песни като „Можеш ли“, „Душата ми крещи“, „Намерих те“ и десетки други хитове. През годините тя успява да изгради образ на артист, който комбинира модерно звучене, провокативна визия и комерсиален усет.
Любопитен факт е, че преди да стане звезда на попфолка, Галена учи народно пеене в музикалното училище в Шумен. Именно музикалната подготовка и силният ѝ сценичен темперамент я отличават още в началото на кариерата ѝ.
Освен музикалната си кариера, певицата е известна и с телевизионните си изяви. Между 2021 и 2022 г. тя бе треньор в The Voice of Bulgaria, а нейният участник Петя Панева спечели формата.
Нови песни и проекти
През последната година Галена продължи да бъде изключително активна. Сред най-коментираните ѝ нови проекти е песента „My Birthday“, която певицата представи по случай своя 40-и рожден ден през 2025 г. Парчето бе определено от феновете като своеобразен личен манифест – с чувство за хумор, самоирония и послание за приемането на времето.
Още преди това хитът „22:22“ се превърна в един от най-слушаните попфолк сингли и оглави музикални класации.
Сред по-емоционалните ѝ песни остава и баладата „Честит рожден ден“, която Галена пусна в края на 2022 г. Песента бързо събра милиони гледания онлайн и се превърна в любима за лични празници и специални поводи.
Дуетът с Преслава разтърси феновете
Един от най-обсъжданите музикални проекти на Галена през последните месеци е дългоочакваното ѝ събиране с Преслава.
След години на слухове за обтегнати отношения, двете звезди изненадаха публиката с емоционалния дует „За награда“. Песента излезе в края на 2025 г. и буквално взриви социалните мрежи още в първите часове след премиерата.
Феновете определиха проекта като „историческо помирение“, тъй като Галена и Преслава дълги години бяха сочени за конкурентки на сцената. Самата Галена публикува емоционално послание към колежката си, в което призна, че песента е „чакана с години“ и е символ на прошка и приятелство.
Текстът на песента също бе разчетен като препратка към отношенията между двете изпълнителки – с теми за грешките, мълчанието и втория шанс. Именно това превърна „За награда“ не просто в музикален хит, а в едно от най-коментираните събития в попфолка през последната година.
Интересът към съвместната им работа се оказа толкова голям, че малко след това двете представиха и втори общ проект – „Хващаме бас“, който показа по-динамична и модерна страна на тандема им.
Актуални новини около певицата
През последните месеци Галена отново привлече вниманието с мащабния си концерт-спектакъл „Еуфория“ в София. Шоуто бе определено като едно от най-впечатляващите събития в попфолка през последните години. На сцената певицата дори се появи заедно със сина си, което развълнува публиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 офффф
09:21 21.05.2026
2 бушприт
09:23 21.05.2026
3 няма ли да се оттегля вече
09:23 21.05.2026
4 Голямо
09:23 21.05.2026
5 щурецъ
09:24 21.05.2026
6 Гняс
Коментиран от #12
09:25 21.05.2026
7 честен ционист
Помня го това запъртъче как подгряваше Емилия в Ориента.
Коментиран от #9
09:26 21.05.2026
8 Сталин
09:35 21.05.2026
9 Ъхъъъъъъъ
До коментар #7 от "честен ционист":А аз я помня от един клип във ваната
09:39 21.05.2026
10 не слушам чалга,просташка е
09:39 21.05.2026
11 Това е нивото!
09:44 21.05.2026
12 ......па
До коментар #6 от "Гняс":Простите ора.
09:49 21.05.2026
13 Историк
Коментиран от #14
10:02 21.05.2026
14 Джак Спароу
До коментар #13 от "Историк":пазиш ли си клипа или го зяпаш в мрежата чат пат
10:07 21.05.2026
15 баста на чалгата
10:12 21.05.2026
16 стига бан
- Да, да си намерите любовник.
- Айде сега обяснете мъжа ми, че се лекувам, а не кръшкам.
10:58 21.05.2026