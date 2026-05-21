Галена празнува рожден ден: Над 20 години на сцена, десетки хитове и нова музика

Днес една от най-успешните звезди на българската попфолк сцена – Галена, празнува своя рожден ден. Изпълнителката, чието истинско име е Галина Вичева Генчева, е родена на 21 май 1985 г. в Смядово и вече повече от две десетилетия е сред най-обичаните имена в родната музика.

Кариерата ѝ започва през 2003 г., когато дебютира под артистичния псевдоним Галя. Малко по-късно приема името Галена и бързо се превръща в сензация с песни като „Можеш ли“, „Душата ми крещи“, „Намерих те“ и десетки други хитове. През годините тя успява да изгради образ на артист, който комбинира модерно звучене, провокативна визия и комерсиален усет.

Любопитен факт е, че преди да стане звезда на попфолка, Галена учи народно пеене в музикалното училище в Шумен. Именно музикалната подготовка и силният ѝ сценичен темперамент я отличават още в началото на кариерата ѝ.

Освен музикалната си кариера, певицата е известна и с телевизионните си изяви. Между 2021 и 2022 г. тя бе треньор в The Voice of Bulgaria, а нейният участник Петя Панева спечели формата.

Нови песни и проекти

През последната година Галена продължи да бъде изключително активна. Сред най-коментираните ѝ нови проекти е песента „My Birthday“, която певицата представи по случай своя 40-и рожден ден през 2025 г. Парчето бе определено от феновете като своеобразен личен манифест – с чувство за хумор, самоирония и послание за приемането на времето.

Още преди това хитът „22:22“ се превърна в един от най-слушаните попфолк сингли и оглави музикални класации.

Сред по-емоционалните ѝ песни остава и баладата „Честит рожден ден“, която Галена пусна в края на 2022 г. Песента бързо събра милиони гледания онлайн и се превърна в любима за лични празници и специални поводи.

Дуетът с Преслава разтърси феновете

Един от най-обсъжданите музикални проекти на Галена през последните месеци е дългоочакваното ѝ събиране с Преслава.

След години на слухове за обтегнати отношения, двете звезди изненадаха публиката с емоционалния дует „За награда“. Песента излезе в края на 2025 г. и буквално взриви социалните мрежи още в първите часове след премиерата.

Феновете определиха проекта като „историческо помирение“, тъй като Галена и Преслава дълги години бяха сочени за конкурентки на сцената. Самата Галена публикува емоционално послание към колежката си, в което призна, че песента е „чакана с години“ и е символ на прошка и приятелство.

Текстът на песента също бе разчетен като препратка към отношенията между двете изпълнителки – с теми за грешките, мълчанието и втория шанс. Именно това превърна „За награда“ не просто в музикален хит, а в едно от най-коментираните събития в попфолка през последната година.

Интересът към съвместната им работа се оказа толкова голям, че малко след това двете представиха и втори общ проект – „Хващаме бас“, който показа по-динамична и модерна страна на тандема им.

Актуални новини около певицата

През последните месеци Галена отново привлече вниманието с мащабния си концерт-спектакъл „Еуфория“ в София. Шоуто бе определено като едно от най-впечатляващите събития в попфолка през последните години. На сцената певицата дори се появи заедно със сина си, което развълнува публиката.