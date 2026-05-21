Галена празнува рожден ден: Над 20 години на сцена, десетки хитове и нова музика

21 Май, 2026 09:18 721 16

  • галена-
  • рожден ден-
  • попфолк

Вижте любопитни факти за попфолк дивата

Галена празнува рожден ден: Над 20 години на сцена, десетки хитове и нова музика - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес една от най-успешните звезди на българската попфолк сцена – Галена, празнува своя рожден ден. Изпълнителката, чието истинско име е Галина Вичева Генчева, е родена на 21 май 1985 г. в Смядово и вече повече от две десетилетия е сред най-обичаните имена в родната музика.

Кариерата ѝ започва през 2003 г., когато дебютира под артистичния псевдоним Галя. Малко по-късно приема името Галена и бързо се превръща в сензация с песни като „Можеш ли“, „Душата ми крещи“, „Намерих те“ и десетки други хитове. През годините тя успява да изгради образ на артист, който комбинира модерно звучене, провокативна визия и комерсиален усет.

Любопитен факт е, че преди да стане звезда на попфолка, Галена учи народно пеене в музикалното училище в Шумен. Именно музикалната подготовка и силният ѝ сценичен темперамент я отличават още в началото на кариерата ѝ.

Освен музикалната си кариера, певицата е известна и с телевизионните си изяви. Между 2021 и 2022 г. тя бе треньор в The Voice of Bulgaria, а нейният участник Петя Панева спечели формата.

Нови песни и проекти

През последната година Галена продължи да бъде изключително активна. Сред най-коментираните ѝ нови проекти е песента „My Birthday“, която певицата представи по случай своя 40-и рожден ден през 2025 г. Парчето бе определено от феновете като своеобразен личен манифест – с чувство за хумор, самоирония и послание за приемането на времето.

Още преди това хитът „22:22“ се превърна в един от най-слушаните попфолк сингли и оглави музикални класации.

Сред по-емоционалните ѝ песни остава и баладата „Честит рожден ден“, която Галена пусна в края на 2022 г. Песента бързо събра милиони гледания онлайн и се превърна в любима за лични празници и специални поводи.

Дуетът с Преслава разтърси феновете

Един от най-обсъжданите музикални проекти на Галена през последните месеци е дългоочакваното ѝ събиране с Преслава.

След години на слухове за обтегнати отношения, двете звезди изненадаха публиката с емоционалния дует „За награда“. Песента излезе в края на 2025 г. и буквално взриви социалните мрежи още в първите часове след премиерата.

Феновете определиха проекта като „историческо помирение“, тъй като Галена и Преслава дълги години бяха сочени за конкурентки на сцената. Самата Галена публикува емоционално послание към колежката си, в което призна, че песента е „чакана с години“ и е символ на прошка и приятелство.

Текстът на песента също бе разчетен като препратка към отношенията между двете изпълнителки – с теми за грешките, мълчанието и втория шанс. Именно това превърна „За награда“ не просто в музикален хит, а в едно от най-коментираните събития в попфолка през последната година.

Интересът към съвместната им работа се оказа толкова голям, че малко след това двете представиха и втори общ проект – „Хващаме бас“, който показа по-динамична и модерна страна на тандема им.

Актуални новини около певицата

През последните месеци Галена отново привлече вниманието с мащабния си концерт-спектакъл „Еуфория“ в София. Шоуто бе определено като едно от най-впечатляващите събития в попфолка през последните години. На сцената певицата дори се появи заедно със сина си, което развълнува публиката.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 офффф

    8 0 Отговор
    стига глупости

    09:21 21.05.2026

  • 2 бушприт

    1 0 Отговор
    артистка, която комбинира модерно звучене

    09:23 21.05.2026

  • 3 няма ли да се оттегля вече

    2 2 Отговор
    да даде път на младите . то репертоара един и същ . пуска нови песни , което е добре . парите за култура не я достигат . деца няма . да вземе куче . интересно .

    09:23 21.05.2026

  • 4 Голямо

    7 1 Отговор
    чалга събитие !

    09:23 21.05.2026

  • 5 щурецъ

    8 1 Отговор
    Кючек до кючека!

    09:24 21.05.2026

  • 6 Гняс

    9 1 Отговор
    Кой ги слуша тези чалгарки

    Коментиран от #12

    09:25 21.05.2026

  • 7 честен ционист

    3 0 Отговор
    "Кариерата ѝ започва през 2003 г., когато дебютира под артистичния псевдоним Галя."

    Помня го това запъртъче как подгряваше Емилия в Ориента.

    Коментиран от #9

    09:26 21.05.2026

  • 8 Сталин

    6 1 Отговор
    Малоценни примати

    09:35 21.05.2026

  • 9 Ъхъъъъъъъ

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    А аз я помня от един клип във ваната

    09:39 21.05.2026

  • 10 не слушам чалга,просташка е

    3 0 Отговор
    И колко е дива въпросната госпожа ?

    09:39 21.05.2026

  • 11 Това е нивото!

    1 1 Отговор
    Факт!

    09:44 21.05.2026

  • 12 ......па

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гняс":

    Простите ора.

    09:49 21.05.2026

  • 13 Историк

    3 0 Отговор
    Плюс една вана, която я направи известна.

    Коментиран от #14

    10:02 21.05.2026

  • 14 Джак Спароу

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Историк":

    пазиш ли си клипа или го зяпаш в мрежата чат пат

    10:07 21.05.2026

  • 15 баста на чалгата

    4 0 Отговор
    20 години чекнене по чалготеки и блеене на цигански песньовки.Хайде няма нужда да величаете тази пошлост.МъжО я пуснал да се разголва пред пияндурници за да му носи пари у дома.

    10:12 21.05.2026

  • 16 стига бан

    1 0 Отговор
    - Докторе, спомняте ли си какво ме посъвахте, за да си излекувам нервите?
    - Да, да си намерите любовник.
    - Айде сега обяснете мъжа ми, че се лекувам, а не кръшкам.

    10:58 21.05.2026