Премиерът Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ

21 Май, 2026 09:33 1 608 23

Отстраняването му от поста е в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен Абровски.

Премиерът Радев освобождава от длъжност шефа на БАБХ - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните д-р Ангел Мавровски, научи БНР.

Според Мавровски заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат.

Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

Все още не е ясно кой ще оглави агенцията, която има ключова роля за безопасността на храните и за защита на българските потребители и производители.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    25 9 Отговор
    Всеки кадърен в България който върши някаква работа бива гонен и заменян с негодници и корумпета,в България само чалги мутри бангиранги останаха всичко кадърно изчезна в чужбина

    Коментиран от #11, #14

    09:40 21.05.2026

  • 2 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    25 11 Отговор
    България ще внесе 1 млрд. евро в Механизма за стабилност на еврозоната, който ще финансира държави пред фалит!
    Народното събрание гласува на първо и второ четене ратификация на Договора за създаване Европейският механизъм за стабилност (ЕСМ) , който цели да осигури финансиране на държавите с огромни задължения членки на еврозоната, които са изправени пред фалит, като Белгия, Франция, Италия, Фунландия.

    Честито! Всички парламентарни групи, освен „Възраждане“, подкрепиха предложението.
    Поредната конспирация която се оказа истина, а Възраждане пак се оказаха прави.
    Ликвидирана е изцяло българската финансова независимост.
    Вече няма българска държава, валутата не е наша и сме в „клуба на богатите“ като сервитьори, да плащаме чужди дългове..

    Коментиран от #8, #19

    09:40 21.05.2026

  • 3 БОЦ - ко

    14 7 Отговор
    Комунягите не ги свърта, -
    Да повторят четиридесет и четвърта

    09:40 21.05.2026

  • 4 БРАВО

    11 14 Отговор
    режи до здраво Румене

    09:41 21.05.2026

  • 5 Нехис

    11 6 Отговор
    И тук ще сложим наш човек, все пак сме комунисти!
    То и служебните мунчовци са наши хора, но ние ще сложим още по-наш - да ни се отчита!

    09:42 21.05.2026

  • 6 в кратце

    6 5 Отговор
    Единият е Мавровски,а другият е Абровски. Само едно "М" ги разделя. И вместо буквата в,е б.

    09:43 21.05.2026

  • 7 Това

    22 2 Отговор
    мекере Абровски ще натвори много бели. Изуми ме Радев с избора си за земеделски министър.

    Коментиран от #16

    09:46 21.05.2026

  • 8 Муми,

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Жив ли си бе ?
    Ако си - кажи каква бяла и черна техника ползваш вкъщи. Каква марка е колата ти ? Колко пъти се къпеш в седмицата? Още ли като си събуеш чорапите, те стоят прави? Можеш ли само с лична карта да пътуваш на запад, или ти трябва открит лист за да отидеш до Петрич?
    Кога най-после ще си ви прибере Господ Ленин, та да мирясаме от вас - комунягите ???

    Коментиран от #22

    09:49 21.05.2026

  • 9 ШЕФА

    10 2 Отговор
    Това е новото от същото старо ! Радев освобождава доказан престъпник,но не го разследват и вкарват в затвора ,а го преназначават на следващата хранилка,в същото време с разрешението и корупцията на" Ангела" са изтровени с боклуци хиляди хора ! Р.Радев,Мутри вън хахаахахахаааа

    09:49 21.05.2026

  • 10 регресивна б@лх@рия

    6 5 Отговор
    здравей здравей жан виденов

    09:55 21.05.2026

  • 11 мдаа

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Сигурно ДуПиСие си отмъщава за затворените незаконни кланици.
    Трябваше да осбободят барбарона, а не шефа на агенцията.

    10:03 21.05.2026

  • 12 тиририрам

    12 3 Отговор
    Радев продължава да трупа черни точки.

    10:04 21.05.2026

  • 13 Ватманяк

    14 4 Отговор
    Д-р Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му се свързва със сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност.

    ТОЧНО ЗА ТОВА Е УВОЛНЕН

    10:05 21.05.2026

  • 14 нононо

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Не е точно така, служебните защо смениха областните управители и шефове на агенции - нима им беше работа?! Трябва да се забрани на служебно правителство да може да прави такива промени. Те какво очакваха, да векуват ли?

    Коментиран от #15

    10:10 21.05.2026

  • 15 съчетание с обръчи

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "нононо":

    Схемите ли ви засегнаха с тези уволнения?

    Коментиран от #18

    10:13 21.05.2026

  • 16 1111

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Това":

    А мен ме изуми с несамостоятелност. Не може да променяш държавата с ДПС зад гърба си!

    10:15 21.05.2026

  • 17 Тия

    6 0 Отговор
    хал хабер нямат от бизнес и управление на една държава ! И как да имат ?! От десетилетия са на гърба ѝ , респективно на българските граждани и сега намърдват навсякъде свои червени другари !

    10:22 21.05.2026

  • 18 амии

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "съчетание с обръчи":

    Не знам, аз не съм в схемите, в които си ти. Просто коментирам нещо съвсем логично - че не може едно служебно правителство, което има задача да подготви изборите, да прави структурни промени и политики, не му е работа. Апропо, в 99 % от страните няма такова животно като служебно правителство, а има само правителство в оставка. Което идва да покаже, че трябва да вземем пример от това, което работи.

    10:23 21.05.2026

  • 19 Такива пари има за всички ЕС членове

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Да не ги взимаме ли предлагаш?

    10:34 21.05.2026

  • 20 Радев се уплаши

    3 1 Отговор
    Неговите олигарси се оказаха засегнати. Дали ще връща пари?

    10:36 21.05.2026

  • 21 КРАДЕВ уволни ЕДИНСТВЕНИИЯ

    1 0 Отговор
    НЕПОДКУПЕН ОТ 55 ГОДИНИ.....ДОООЛУ КРАДЕВ

    10:45 21.05.2026

  • 22 НИ БАЩА МИ Е ХОДИЛ В ПЕТРИЧ

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Муми,":

    Ни аз ни сина ми. НЯМАМЕ НИИИКВА НУЖДА ДА ХОДИМ ПО ВРАЧКИ ИЛИ ДА СИ КУПУВАМЕ ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ ОТ ТАМ. ОТ БАЛКАНА ВИЖДАМЕ И БЯЛО МОРЕ ЗА КЪВ ПЕТРИЧ МИ ДРЪНКАШ....

    10:49 21.05.2026

  • 23 На Шишко назначенията

    0 0 Отговор
    през палячото Христанов

    10:54 21.05.2026

