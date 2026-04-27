Предложиха решение за запушването на Ормузкия проток

Патрик Пуяне, главен изпълнителен директор на френската компания TotalEnergies, предупреди за заплахата от недостиг на енергия във Франция поради ситуацията около Иран и запушването на Ормузкия проток.

„Вече изчерпахме всичките си излишни резерви. Ако тази ситуация продължи още два или три месеца, ще навлезем в ера на недостиг на енергия, подобен на този, който вече засяга някои азиатски страни“, цитира вестник Le Parisien откъс от речта му на Международната политическа конференция на IFRI.

Според главния изпълнителен директор на TotalEnergies вече е необходимо да се „намерят заобиколни решения“. Той смята, че инвестирането в нови тръбопроводи в Близкия изток е препоръчително.