Предложиха решение за запушването на Ормузкия проток

27 Април, 2026 11:56 1 133 8

Патрик Пуяне обмисля инвестиране в нови тръбопроводи в Близкия изток, за да избегне недостиг на енергия

Предложиха решение за запушването на Ормузкия проток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Патрик Пуяне, главен изпълнителен директор на френската компания TotalEnergies, предупреди за заплахата от недостиг на енергия във Франция поради ситуацията около Иран и запушването на Ормузкия проток.

„Вече изчерпахме всичките си излишни резерви. Ако тази ситуация продължи още два или три месеца, ще навлезем в ера на недостиг на енергия, подобен на този, който вече засяга някои азиатски страни“, цитира вестник Le Parisien откъс от речта му на Международната политическа конференция на IFRI.

Според главния изпълнителен директор на TotalEnergies вече е необходимо да се „намерят заобиколни решения“. Той смята, че инвестирането в нови тръбопроводи в Близкия изток е препоръчително.


  • 1 Истинско обещание 🇮🇷

    11 3 Отговор
    А защо Европа не се обедини и да нападне сащ в ОРМУЗКИЯ ПРОТОК? Да изпрати военни кораби самолети и оръжия с които да деблокира от сащ протока и да търгува с Иран директно..Европа има какво да очаква от Иран и обратното..нека да търгуваме с Иран ..ще ни дадат евтин петрол газ и цялостна енергия а ние Европа ще гарантираме тяхната сигурност от терористичните режими на Израел и САЩ

    Коментиран от #3

    11:59 27.04.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 5 Отговор
    Ще трябват десетки години докато построят петролопроводи.

    12:01 27.04.2026

  • 3 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Испания и Италия отказаха летища на Тръмп и получиха евтин петрол от Иран.

    Коментиран от #6

    12:02 27.04.2026

  • 4 име

    2 1 Отговор
    След това изказване, веднага инвеститорите ще отворят портфейлите и ще почнат строежи на нови петролопроводи в арабските страни, чиято инфраструктура беше избомбена от иранците, а краварите не можаха дори своите бази да защитят, какво остава за друго.

    12:17 27.04.2026

  • 5 Купувам електричка

    2 0 Отговор
    Панели на къщата и нямам стигане!

    12:21 27.04.2026

  • 6 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Същият квадратен е и там. Получават петрол от Алжир на борсови цени.

    12:23 27.04.2026

  • 7 Бат Жоро

    1 4 Отговор
    Решението е просто и Тръмп вече го предложи -унищожете Иран и това е решението

    12:28 27.04.2026

  • 8 !!!?

    1 3 Отговор
    Тази идея е първата която отдавна е трябвало да бъде реализирана...арабите можеше да се поучат от "руско-турския поток" на Путлер и Со !

    12:29 27.04.2026