Google се обяви против решение на Пентагона

Стотици служители на Google поискаха ръководството да забрани на Пентагона да използва технологията за изкуствен интелект (ИИ) на компанията за класифицирана работа. Това съобщи The Washington Post, който прегледа писмо, адресирано до главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

Писмото, подписано от над 600 служители, предимно от подразделението на компанията DeepMind AI, отбелязва, че ИИ трябва „да бъде в полза на човечеството, а не да се използва по нехуманни или изключително вредни начини“. По-конкретно, това се отнася до използването на смъртоносни автономни оръжия и масово наблюдение. „Единственият начин да се гарантира, че Google не е свързан с подобно зло“ е да не сключва никакви споразумения с военните, които биха позволили използването на ИИ на компанията за класифицирани цели, се казва в писмото.

Този призив идва на фона на твърдения, че ИИ „все повече се превръща в централен елемент на съвременната война“. Това подхранва дебата в технологичната индустрия относно това дали компаниите с изкуствен интелект или техните служители „трябва да имат думата как военните използват техните технологии“, отбелязва изданието.

Ръководството на Пентагона наскоро обяви, че трябва да бъде свободно да използва търговски технологии с изкуствен интелект „за всички законни цели“, съобщава WP. Този подход, според служители, позволява гъвкавост в различни ситуации, като същевременно остава в рамките на американското законодателство и военните процедури.