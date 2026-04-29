Новини
Бизнес »
Google се обяви против решение на Пентагона

29 Април, 2026 16:45 495 1

  • google-
  • ai-
  • пентагона-
  • сащ-
  • забрана-
  • класифицирана информация

Компанията е срещу използването на изкуствен интелект за квалифицирана работа

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Стотици служители на Google поискаха ръководството да забрани на Пентагона да използва технологията за изкуствен интелект (ИИ) на компанията за класифицирана работа. Това съобщи The Washington Post, който прегледа писмо, адресирано до главния изпълнителен директор на Google Сундар Пичай.

Писмото, подписано от над 600 служители, предимно от подразделението на компанията DeepMind AI, отбелязва, че ИИ трябва „да бъде в полза на човечеството, а не да се използва по нехуманни или изключително вредни начини“. По-конкретно, това се отнася до използването на смъртоносни автономни оръжия и масово наблюдение. „Единственият начин да се гарантира, че Google не е свързан с подобно зло“ е да не сключва никакви споразумения с военните, които биха позволили използването на ИИ на компанията за класифицирани цели, се казва в писмото.

Този призив идва на фона на твърдения, че ИИ „все повече се превръща в централен елемент на съвременната война“. Това подхранва дебата в технологичната индустрия относно това дали компаниите с изкуствен интелект или техните служители „трябва да имат думата как военните използват техните технологии“, отбелязва изданието.

Ръководството на Пентагона наскоро обяви, че трябва да бъде свободно да използва търговски технологии с изкуствен интелект „за всички законни цели“, съобщава WP. Този подход, според служители, позволява гъвкавост в различни ситуации, като същевременно остава в рамките на американското законодателство и военните процедури.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Ах този "добър" гугъл, и този "добър" пентагон!

    17:02 29.04.2026