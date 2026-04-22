За първи път в България: лектори от Anthropic идват на BASSCOM AI Conference
22 Април, 2026 14:31 568 4

Билетите за събитието са напълно изчерпани

Снимка: БАСКОМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България прави важна крачка към позиционирането си на глобалната AI карта.

На BASSCOM AI Conference 2026 за първи път у нас ще гостуват лектори от Anthropic – една от най-влиятелните AI компании в света и създател на Claude, една от водещите AI платформи днес.

Присъствието на представители на Anthropic е силен знак не само за значението на конференцията, но и за мястото на България в глобалния разговор за изкуствения интелект. Това превръща BASSCOM AI Conference в едно от най-значимите AI събития в региона.

Специално за събитието в България пристигат международните лектори Патрик Драйш и Джим Блекхърст – професионалисти с дълбока експертиза в приложението на AI в глобален мащаб.

Патрик Драйш е част от GTM екипа на Anthropic за DACH региона и работи по стратегическото внедряване на AI в бизнеса. С предишен опит в Google и AWS, той помага на компании да интегрират генеративен AI в реални процеси и продукти.

Джим Блекхърст е експерт по distributed data systems и enterprise AI, базиран в Лондон. Работата му е фокусирана върху изграждането на надеждни AI архитектури и реалното приложение на AI в мащабни организации.

BASSCOM AI Conference е естествено продължение на последователната линия на БАСКОМ да поставя AI в центъра на публичния и професионалния разговор в България. През последните години асоциацията активно работи за това темата да премине от hype към реална трансформация – чрез срещи с бизнеса, институциите и образователната система, както и чрез постоянен фокус върху бъдещето на труда, AI-native инженерството и необходимостта от нов тип квалификация.

BASSCOM AI Conference ще се проведе на 29 април 2026 г. в Inter Expo Center, София и събира водещи практици от компании като AMPECO, Ship.Cars USA, EnduroSat, DiscreteStack, Cordona.Tech, Mentorano и др. Фокусът е върху реалното приложение на AI – AI-native инженеринг, внедряване в организации, развитие на нови умения и изграждане на AI-driven бизнеси.

Двигатели на инициативата са Мони Дочев и Синиша Джукич – членове на УС на БАСКОМ, ключови фигури от AI общността и активни лидери в технологичната трансформация.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Първа копка на централата на Skynet. Джон Конър (Бай Иван) пак ще чакате на Дунава да ви спасява.

    14:33 22.04.2026

  • 2 Довиждане!

    2 0 Отговор
    Всяко чудо за три дни и после нищо!

    14:36 22.04.2026

  • 3 Телепатка

    0 1 Отговор
    Нема нужда, ние ще им изнасяме лекции😂😂

    14:52 22.04.2026

  • 4 Изостанал във времето на село

    1 1 Отговор
    Добре си ми е във фермичката на село Еко -био храна и качествен алкохол,Скъпи зеленчуци продавам на шопето и ич ми не требе ей ай .

    14:53 22.04.2026