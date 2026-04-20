Световните енергийни компании инвестират в производство на петрол извън Близкия изток

Ключови енергийни компании, включително американските Chevron и Exxon Mobil, разширяват производството на петрол и инвестират в находища извън Близкия изток поради войната в Иран, съобщава The Wall Street Journal (WSJ).

Компаниите предприемат подобни стъпки заради проблеми с корабоплаването в Ормузкия проток и щети на енергийната инфраструктура на Близкия изток по време на военните операции на САЩ и Израел срещу Иран. Така американската Exxon Mobil възнамерява да инвестира до 24 млрд. USD в разработването на дълбоководни петролни находища край бреговете на Нигерия, Chevron разшири присъствието си във Венецуела, британската BP придоби дялове в петролни находища край бреговете на Намибия, а френската TotalEnergies подписа споразумение за проучване на запасите с Турция.

Отбелязва се, че и петте компании проучват възможността за разработване на находища не само в Африка и Южна Америка, но и в Средиземно море. Миналата седмица Exxon Mobil започна производство край бреговете на Гърция. Chevron вече е отделила 7 млрд. USD тази година за разработване на офшорни находища по света.

Консултантската фирма Wood Mackenzie изчислява, че големите петролни компании могат да направят общо 120 млрд. USD печалби от своите енергийни проекти през следващите години. Рязкото покачване на цените на петрола им позволява да получат средства за проучване на резерви в преди това недостъпни или безинтересни региони, въпреки финансовите загуби поради енергийната криза. Събеседниците на изданието са уверени, че компаниите се стремят да увеличат добива на петрол до краен предел, за да получат максимална печалба от високите цени на петрола.

По-рано Международният валутен фонд публикува доклад, според който цените на петрола и газа ще се повишат през 2026-2027 г. със 100% и 200%, ако американо-израелската операция срещу Иран се проточи и доведе до най-сериозни икономически последици.