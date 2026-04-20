Световните енергийни компании инвестират в производство на петрол извън Близкия изток

20 Април, 2026 18:37 1 029 3

Предприемат подобни стъпки заради проблеми с корабоплаването в Ормузкия пролив

Милена Богданова

Ключови енергийни компании, включително американските Chevron и Exxon Mobil, разширяват производството на петрол и инвестират в находища извън Близкия изток поради войната в Иран, съобщава The Wall Street Journal (WSJ).

Компаниите предприемат подобни стъпки заради проблеми с корабоплаването в Ормузкия проток и щети на енергийната инфраструктура на Близкия изток по време на военните операции на САЩ и Израел срещу Иран. Така американската Exxon Mobil възнамерява да инвестира до 24 млрд. USD в разработването на дълбоководни петролни находища край бреговете на Нигерия, Chevron разшири присъствието си във Венецуела, британската BP придоби дялове в петролни находища край бреговете на Намибия, а френската TotalEnergies подписа споразумение за проучване на запасите с Турция.

Отбелязва се, че и петте компании проучват възможността за разработване на находища не само в Африка и Южна Америка, но и в Средиземно море. Миналата седмица Exxon Mobil започна производство край бреговете на Гърция. Chevron вече е отделила 7 млрд. USD тази година за разработване на офшорни находища по света.

Консултантската фирма Wood Mackenzie изчислява, че големите петролни компании могат да направят общо 120 млрд. USD печалби от своите енергийни проекти през следващите години. Рязкото покачване на цените на петрола им позволява да получат средства за проучване на резерви в преди това недостъпни или безинтересни региони, въпреки финансовите загуби поради енергийната криза. Събеседниците на изданието са уверени, че компаниите се стремят да увеличат добива на петрол до краен предел, за да получат максимална печалба от високите цени на петрола.

По-рано Международният валутен фонд публикува доклад, според който цените на петрола и газа ще се повишат през 2026-2027 г. със 100% и 200%, ако американо-израелската операция срещу Иран се проточи и доведе до най-сериозни икономически последици.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  резедавите

    1 0 Отговор
    Ама тоя петрол не прави ли въглероден диоксид, дето прави парников ефект?

    18:40 20.04.2026

  Карайте колела

    1 0 Отговор
    като китайците,коли само при големи товари ,извънградско пътуване и самолети/керосин/ и цената ще падне.Има и ВЕЦ,,ПАВЕЦ ама няма хидроинженери да ги проектират и построят и цената на тока ще падне ,липсват електроинженери ,енергетици високо напрежение.

    20:50 20.04.2026

  СУУУПЕР ЗАПАДНЯШКА СХЕма

    0 0 Отговор
    И ВОЕННИ И БОРСАДЖИИ И НЕФТЕНИ КОНГЛОМЕРАТИ ПИЧЕЛЯТ А ГАНЬОВЦИТЕ ПЛАЩАТ С ЦЕНТОВЕ И ПУУУШАТ ОТ ЯД СИГАРА СЛЕД СИГАРА...

    00:01 21.04.2026