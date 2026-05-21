Индия и Италия изграждат Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа

Индия и Италия потвърдиха ангажимента си за реализиране на Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа (IMEC). Това беше обявено от индийското Министерство на външните работи след разговори между премиерите Нарендра Моди и Джорджа Мелони в Рим.

„Двете страни изразиха интерес към развитието на логистична инфраструктура чрез конкретни проекти и потвърдиха намерението си да реализират проекта за Икономически коридор Индия-Близкия изток-Европа“, заяви министерството.

Моди и Мелони също се споразумяха да издигнат отношенията между Индия и Италия на ниво специално стратегическо партньорство. „Премиерите се споразумяха да провеждат годишни срещи на лидерите, включително в кулоарите на многостранни събития, както и редовни министерски и институционални консултации“, отбеляза индийското Министерство на външните работи.

По време на разговорите си в Рим, Моди и Мелони „се споразумяха да разширят сътрудничеството в областите на търговията и инвестициите, отбраната и сигурността, науката и технологиите, научните изследвания и иновациите, космоса, енергетиката, изкуствения интелект и критичните технологии, образованието, културата и хуманитарните връзки“. Те обявиха 2027 г. за „Година на културата и туризма между Индия и Италия“.

Индийският и италианският премиер също „обсъдиха международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Индо-Тихоокеанския регион, отношенията между Индия и ЕС и конфликтите в Близкия изток и Европа“. В тази връзка Моди подчерта значението на диалога и дипломацията за мирното разрешаване на продължаващите кризи.