Новини
Бизнес »
Индия и Италия изграждат Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа

Индия и Италия изграждат Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа

21 Май, 2026 12:43 367 1

  • италия-
  • индия-
  • нарендра моди-
  • джорджа мелони

Двете държави издигнат двустранните си отношения на ниво специално стратегическо партньорство

Индия и Италия изграждат Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индия и Италия потвърдиха ангажимента си за реализиране на Икономическия коридор Индия-Близкия изток-Европа (IMEC). Това беше обявено от индийското Министерство на външните работи след разговори между премиерите Нарендра Моди и Джорджа Мелони в Рим.

„Двете страни изразиха интерес към развитието на логистична инфраструктура чрез конкретни проекти и потвърдиха намерението си да реализират проекта за Икономически коридор Индия-Близкия изток-Европа“, заяви министерството.

Моди и Мелони също се споразумяха да издигнат отношенията между Индия и Италия на ниво специално стратегическо партньорство. „Премиерите се споразумяха да провеждат годишни срещи на лидерите, включително в кулоарите на многостранни събития, както и редовни министерски и институционални консултации“, отбеляза индийското Министерство на външните работи.

По време на разговорите си в Рим, Моди и Мелони „се споразумяха да разширят сътрудничеството в областите на търговията и инвестициите, отбраната и сигурността, науката и технологиите, научните изследвания и иновациите, космоса, енергетиката, изкуствения интелект и критичните технологии, образованието, културата и хуманитарните връзки“. Те обявиха 2027 г. за „Година на културата и туризма между Индия и Италия“.

Индийският и италианският премиер също „обсъдиха международния и регионален дневен ред, включително ситуацията в Индо-Тихоокеанския регион, отношенията между Индия и ЕС и конфликтите в Близкия изток и Европа“. В тази връзка Моди подчерта значението на диалога и дипломацията за мирното разрешаване на продължаващите кризи.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 000

    0 0 Отговор
    Разцеплението на ес се ускорява.

    13:11 21.05.2026