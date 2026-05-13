Строителството на завода на Rheinmetall в Литва изостава от график

Строителството на завод за артилерийски боеприпаси, съвместно изпълняван от Литва и германската отбранителна компания Rheinmetall, изостава от графика. Миндаугас Кейзерис, ръководител на държавната компания Epso-G, генерален изпълнител на проекта, обяви това на заседание на парламентарната Комисия по национална сигурност и отбрана.

„Работата изостава донякъде от графика поради продължителната и тежка зима, през която част от работата трябваше да бъде отложена до настъпването на по-топло време поради технологични причини“, каза той.

Според Кейзерис приблизително 20% от строителните работи, които започнаха през ноември 2025 г., са завършени. „Производството е планирано да започне в средата на 2027 г.“, отбеляза представител на генералния изпълнител.

На площ от 340 хектара в района на Радвилишкис се строят приблизително 40 различни сгради. Приоритет се дава на производствените мощности.

Партньорите са създали съвместно предприятие, Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс държи 49% дял. Проектът е оценен на приблизително 300 млн. EUR. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.