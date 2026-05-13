Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Строителството на завода на Rheinmetall в Литва изостава от график

Строителството на завода на Rheinmetall в Литва изостава от график

13 Май, 2026 15:52 797 2

  • rheinmetall-
  • литва-
  • завод-
  • строителство

Причината е изминалата тежка зима

Строителството на завода на Rheinmetall в Литва изостава от график - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Строителството на завод за артилерийски боеприпаси, съвместно изпълняван от Литва и германската отбранителна компания Rheinmetall, изостава от графика. Миндаугас Кейзерис, ръководител на държавната компания Epso-G, генерален изпълнител на проекта, обяви това на заседание на парламентарната Комисия по национална сигурност и отбрана.

Работата изостава донякъде от графика поради продължителната и тежка зима, през която част от работата трябваше да бъде отложена до настъпването на по-топло време поради технологични причини“, каза той.

Според Кейзерис приблизително 20% от строителните работи, които започнаха през ноември 2025 г., са завършени. „Производството е планирано да започне в средата на 2027 г.“, отбеляза представител на генералния изпълнител.

На площ от 340 хектара в района на Радвилишкис се строят приблизително 40 различни сгради. Приоритет се дава на производствените мощности.

Партньорите са създали съвместно предприятие, Rheinmetall Defence Lithuania. Вилнюс държи 49% дял. Проектът е оценен на приблизително 300 млн. EUR. Заводът ще произвежда 10 000 155-милиметрови артилерийски снаряда годишно.


Литва
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Без САЩ ЕС не може и лъкове със стрели да произведе.

    15:54 13.05.2026

  • 2 УСА боклук

    1 0 Отговор
    Ще правим ли нашия барутен погреб по Неговото предложение, или нещо друго за изнемощял Ганчо

    16:26 13.05.2026