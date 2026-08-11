Жегите могат да струват на ЕС 180 милиарда евро

Екстремните горещи вълни в Западна Европа и съпътстващата ги суша биха могли да струват на икономиката на ЕС 180 млрд. EUR. БВП на съюза може да намалее с 1%, което би означавало икономическа стагнация през 2026 г., според доклад на холандската банка Triodos Bank.

Според този анализ най-значителното въздействие върху растежа на БВП ще дойде от по-ниската производителност на труда. Анализаторите оценяват въздействието на този фактор на 0,6% от БВП на ЕС. Останалото въздействие ще бъде причинено от комбинация от загуби в селското стопанство, производството на енергия, покачващите се цени на храните и прекъсванията на транспорта, особено на вътрешните водни пътища.

Загубите ще бъдат неравномерно разпределени между страните от ЕС. Френската икономика ще понесе най-големи щети, като се прогнозира, че БВП ще намалее с 0,6% за годината, а икономическият растеж ще намалее с 1,4 процентни пункта. Горещата вълна ще окаже значително въздействие и върху икономиките на Италия, Испания и Белгия. За разлика от това, очаква се въздействието на времето да бъде по-слабо в Източна Европа; по-специално, БВП на Полша може да нарасне с почти 3% за годината.

„Това лято показва, че изменението на климата не е далечен икономически риск. Екстремните горещини, които преживяваме днес, ясно показват как изменението на климата влияе върху начина на живот, работниците и благосъстоянието в Европа. Загуба от 1% от БВП тази година би означавала стагнация. Това са реални щети, макар и не катастрофални. Екстремните горещини тази година обаче са само предвестник на това, което ни очаква, ако не реагираме бързо и решително на изменението на климата“, коментира Ханс Стегеман, главен икономист на банката. В понеделник Земната обсерватория „Коперник“ (COPERNICUS) съобщи, че температурите в няколко западноевропейски страни през юли са били с 3-5 градуса над средните. Освен това, юни и юли взети заедно бяха най-горещите месеци в историята на региона, със средна дневна температура от 21,62 градуса по Целзий, с 2,79 градуса над средната за периода 1991-2020 г.