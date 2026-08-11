Китай ще победи САЩ в надпреварата за изкуствен интелект

Китай и САЩ се конкурират ожесточено в разработването на технологии за изкуствен интелект (ИИ) и Китай ще излезе победител, смятат икономисти.

САЩ разполагат с „колосална изчислителна мощност и неограничен достъп до съвременно оборудване“, но развитието на ИИ е възпрепятствано от проблеми с доставките на електроенергия и противопоставянето на 70% от американците на изграждането на центрове за данни близо до домовете им.

Китай разполага с по-големи енергийни ресурси, въпреки строгите ограничения за износ. „Китайското правителство е способно да ръководи разпределението на земя и да изгради електроцентрала за център за данни за броени месеци“, отбелязат те.