Новини
Бизнес »
Китай ще победи САЩ в надпреварата за изкуствен интелект

Китай ще победи САЩ в надпреварата за изкуствен интелект

11 Август, 2026 14:37 895 6

  • ai-
  • изкуствен интелект-
  • сащ-
  • китай-
  • надпревара

Азиатската държава разполага с по-големи енергийни ресурси, въпреки строгите ограничения за износ

Китай ще победи САЩ в надпреварата за изкуствен интелект - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Китай и САЩ се конкурират ожесточено в разработването на технологии за изкуствен интелект (ИИ) и Китай ще излезе победител, смятат икономисти.

САЩ разполагат с „колосална изчислителна мощност и неограничен достъп до съвременно оборудване“, но развитието на ИИ е възпрепятствано от проблеми с доставките на електроенергия и противопоставянето на 70% от американците на изграждането на центрове за данни близо до домовете им.

Китай разполага с по-големи енергийни ресурси, въпреки строгите ограничения за износ. „Китайското правителство е способно да ръководи разпределението на земя и да изгради електроцентрала за център за данни за броени месеци“, отбелязат те.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейцарец

    11 1 Отговор
    На нас пък САЩ ни казваха преди 36 години, че ще станем Швейцария на балканите ... е станахме вече по цена на живот.

    14:38 11.08.2026

  • 2 АКО МОЖЕШЕ И ДА КОПАЕ ИИ

    3 1 Отговор
    ЦЕНА НЯМАШЕ ДА ИМА.ЕДНО ВРЕМЕ НИ РАЗПРАВЯХА ЧЕ МОЖЕМ ДА СГЛОБИМ АТОМНА БОМБА В ГАРАЖА , ПОСЛЕ ИМАШЕ СТУДЕН ТЕРМОЯДРЕН СИНТЕЗ , ЩЯХМЕ ДА ЖИВЕЕМ НА МАРС И ДА ОТГЛЕЖДАМЕ ЯБЪЛКИ , СЕГА ИИ Е РАЗКОВНИЧЕТО НА ВСИЧКИ ПРОБЛЕМИ.

    14:49 11.08.2026

  • 3 За центровете

    2 0 Отговор
    за данни, даже САЩ имат проблем с енергията. Но ЕС реши, че не е проблем и гласуваха милиарди за ИИ развитие е Европа. Чудя се електромотори, задвижвани с манивела ли ще захранват ИИ индустрията!?!🙄

    15:44 11.08.2026

  • 4 Алфа Зеро или дядо дръмпир

    0 2 Отговор
    Само в мечтите и сънищата ви китай ще има превес в ИИ от щатите.Покойният ми СИН ми каза още преди 2 години .Щатите са на 100години пред просия ,и китай ,а в ИИ ЕС е на 2място!

    16:23 11.08.2026

  • 5 Статисик

    2 0 Отговор
    Че Китай "удря в земята" всички не е новина. Нито дали ще осигурят енергия за ИИ, страшното е че никой не знае какво ще прави този юнак като добие неограничена сила. Те сега един автомобил не могат да го накарат да управлява по поставените параметри , ами бомби ?!

    16:24 11.08.2026

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор
    Първо, китайците са по умни от англосаксоните, а клоуна и уайттрашърите около него правят всичко възможно да прогонят чужденците, второ, относно ресурсите за електроника Китай е лидер и трето, по добре Китай да спечелят защото тази технология ще бъде по достъпна за всички и ще има държавен контрол. Една от разликите в момента е, че Китай пишат на свободен код, а краварник на корпоративен и искат кинти. Другата е, че още от сега Китай имат стратегия за ИИ включваща изключително държавен, а не частен контрол

    18:15 11.08.2026