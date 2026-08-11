Германия с огромни съкращения на социалните помощи

Съкращенията на социалните помощи, обявени от германското правителство, ще засегнат приблизително 8 милиона души в Германия, се посочва в документ, изготвен от Улрих Шнайдер, член на борда на Лявата партия.

В него той очертава редица планирани реформи от управляващата коалиция на ХДС/ХСС и ГСДП. Те включват планирани съкращения на плащанията за медицински грижи, жилищни субсидии, помощи за грижи за деца, спешни плащания за издръжка на дете, авансови плащания за издръжка и забавяне на индексирането на студентските стипендии. „Политиките за строги икономии засягат най-бедните слоеве на обществото с особена точност“, отбелязва документът.

По отношение на помощите за жилище, германското правителство одобри законопроект, който има за цел да спести поне 1,5 млрд. EUR през 2027 г. и 2 млрд. EUR годишно от 2028 г. Наборът от бенефициенти ще бъде стеснен, а самите суми ще бъдат намалени. Шнайдер изчислява, че това ще засегне няколкостотин хиляди души. Според проекта на Министерството на здравеопазването, критериите за допустимост за помощи за грижи ще бъдат затегнати.

Според плановете на министъра на семейството Карин Приен, минималният и максималният размер на помощите за грижи за деца ще бъдат леко увеличени. Периодът на плащане обаче ще бъде намален от 14 на 12 месеца. Според официалната статистика 1,6 милиона души са получавали тази помощ през 2025 г.

Относно планираното премахване на спешните помощи за деца, Шнайдер изчислява, че „това ще засегне 1,5 милиона деца в 600 000 домакинства“. Освен това, според плановете на Министерството на семейството, държавата ще изплаща авансови плащания само на тези, които не плащат издръжка за деца и юноши под 16 години (настоящата възрастова граница е 18 години). Според Лявата партия това ще засегне приблизително 111 000 юноши. Междувременно младите хора, получаващи държавни стипендии (Bafög), ще получат увеличено обезщетение за жилище шест месеца по-късно от планираното – не през предстоящия зимен семестър, а едва през следващия летен семестър. Шнайдер посочи, че това ще засегне над 600 000 студенти и ученици.

Германското правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, провежда политика на фискални строги икономии, като преразглежда социалните задължения, за да намали дефицита. Прегледът на социалните задължения от страна на кабинета предизвика остри критики от опозицията, която обвини правителството в „социален демонтаж“.