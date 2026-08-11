Германия с огромни съкращения на социалните помощи

Съкращенията на социалните помощи, обявени от германското правителство, ще засегнат приблизително 8 милиона души в Германия, се посочва в документ, изготвен от Улрих Шнайдер, член на борда на Лявата партия.
В него той очертава редица планирани реформи от управляващата коалиция на ХДС/ХСС и ГСДП. Те включват планирани съкращения на плащанията за медицински грижи, жилищни субсидии, помощи за грижи за деца, спешни плащания за издръжка на дете, авансови плащания за издръжка и забавяне на индексирането на студентските стипендии. „Политиките за строги икономии засягат най-бедните слоеве на обществото с особена точност“, отбелязва документът.
По отношение на помощите за жилище, германското правителство одобри законопроект, който има за цел да спести поне 1,5 млрд. EUR през 2027 г. и 2 млрд. EUR годишно от 2028 г. Наборът от бенефициенти ще бъде стеснен, а самите суми ще бъдат намалени. Шнайдер изчислява, че това ще засегне няколкостотин хиляди души. Според проекта на Министерството на здравеопазването, критериите за допустимост за помощи за грижи ще бъдат затегнати.
Според плановете на министъра на семейството Карин Приен, минималният и максималният размер на помощите за грижи за деца ще бъдат леко увеличени. Периодът на плащане обаче ще бъде намален от 14 на 12 месеца. Според официалната статистика 1,6 милиона души са получавали тази помощ през 2025 г.
Относно планираното премахване на спешните помощи за деца, Шнайдер изчислява, че „това ще засегне 1,5 милиона деца в 600 000 домакинства“. Освен това, според плановете на Министерството на семейството, държавата ще изплаща авансови плащания само на тези, които не плащат издръжка за деца и юноши под 16 години (настоящата възрастова граница е 18 години). Според Лявата партия това ще засегне приблизително 111 000 юноши. Междувременно младите хора, получаващи държавни стипендии (Bafög), ще получат увеличено обезщетение за жилище шест месеца по-късно от планираното – не през предстоящия зимен семестър, а едва през следващия летен семестър. Шнайдер посочи, че това ще засегне над 600 000 студенти и ученици.
Германското правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, провежда политика на фискални строги икономии, като преразглежда социалните задължения, за да намали дефицита. Прегледът на социалните задължения от страна на кабинета предизвика остри критики от опозицията, която обвини правителството в „социален демонтаж“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Културолог
14:20 11.08.2026
3 мюмюн немеца
14:20 11.08.2026
4 Последния Софиянец
14:21 11.08.2026
5 Ирония
На германското правителство му е важно да НЕ дава помощите на Украинци, Бежанци от Африка, Афганистан, Мароко, Египед и всякаква п.......ч.
Коментиран от #9
14:23 11.08.2026
6 И ДОБРЕ ЩЕ НАПРАВЯТ
Коментиран от #16
14:23 11.08.2026
7 Ирония
На германското правителство му е важно да ДАВА помощите на Украинци, Бежанци от Африка, Афганистан, Мароко, Египед и всякаква п.......ч.
14:24 11.08.2026
8 Критик
Тези хора са удобната мишена за „реформи“ и „икономии“.
В същото време Германия продължава да отделя огромни средства за подпомагане на бежанци, мигранти и чуждестранни граждани, което закономерно поражда въпроса: къде точно е границата между социалната държава и политиката, при която собствените граждани трябва да затягат коланите, докато държавата поема все повече разходи за други групи?
Не става въпрос човек да бъде оставен без помощ заради това откъде е. Става въпрос за справедливост и за приоритети.
Ако германският бюджет е в затруднение и се налагат съкращения, логичният въпрос е: защо първо трябва да плащат хората, които десетилетия са били част от системата и са я финансирали?
„Социална държава“ не би трябвало да означава собствените ти граждани да бъдат последни на опашката за помощ.
14:26 11.08.2026
9 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА
До коментар #5 от "Ирония":ГЛУПОСТИ ПИШЕШ.ЩО ТОГАВА КУЦО И САКАТО ХОДИ ТАМ ДА ИМ ПОЛЗВА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА.ЕТО ИМА СИ ДЪРЖАВИ ОТ НОВИЯ СЪЮЗ БРИКС ТАМ ДА ХОДЯТ И ДА ПОЛЗВАТ ТАМОШНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ.
Коментиран от #12, #27
14:26 11.08.2026
10 Парадокс
Но за новопристигнали и хора, които никога не са работили и не са внесли и един цент в германската система, пари все се намират.
Нали уж трябваше първо да се помага на хората, които са си плащали данъците?
Работиш, плащаш 40% данъци и осигуровки, спазваш правилата — добре. Но в момента, в който изпаднеш в затруднение, държавата започва да ти обяснява как трябва да се правят икономии.
А после някой се чуди защо хората се питат: „А за какво всъщност плащаме толкова данъци?“
14:28 11.08.2026
11 демек мързеливите пришълци на хранилка
14:29 11.08.2026
12 Ти пишеш глупости!
До коментар #9 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":Дори не си прочел какво съм писал, а коментираш!
Коментиран от #15
14:29 11.08.2026
13 По-точно
14:32 11.08.2026
14 ??????
14:33 11.08.2026
15 МНОГО ДОБРЕ
До коментар #12 от "Ти пишеш глупости!":РАЗБИРАМ КАКВИ ГЛУПОСТИ ПИШЕШ.ПРОЧЕТИ ПАК СТАТИЯТА ОБАЧЕ МАХНИ НАРАТИВА УКРАЙНА ОТ ГЛАВАТА СИ!
14:36 11.08.2026
16 456
До коментар #6 от "И ДОБРЕ ЩЕ НАПРАВЯТ":Не си прочел внимателно статията. Тези мерки много малко ще засегнат тези за които говориш.
14:37 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Атлантизма е това
14:41 11.08.2026
19 Да но с 3% обществено одобрение
14:44 11.08.2026
20 Германистан на три минарета
14:45 11.08.2026
21 защо
По отношение на дългосрочното планиране германското правителство предвижда да поддържа високо ниво на подкрепа, като заложените индикативни параметри в рамките на средносрочната финансова прогноза включват 11,6 милиарда евро за следващата година и по 8,5 милиарда евро годишно за периода от следващите години.
Всеки си има приоритети.
14:46 11.08.2026
22 DW смърди
14:48 11.08.2026
23 Споко...
Коментиран от #25
14:52 11.08.2026
24 ХАСАН/HANS/
14:53 11.08.2026
25 споко
До коментар #23 от "Споко...":за тебе винаги има белтъчини
15:25 11.08.2026
26 Васил
15:29 11.08.2026
27 Защото
До коментар #9 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":Ходи защото немците са неадекватни и решиха, че ще преборят демографската криса с хора, който да дойдат - да ги накрат да работят на големи данъци и да издържат 2ма неработещи немци и пътьом плануват война, на която да правят предимно "новите немци, по-тъмните". Сега се надявам, че вече всичко ти се е изяснило, немския мозък е прагматичен - другия път сам ще може да си отговориш защо се ходи там - за да се навиеш след 5 години да кандидатстваш за паспорт и после казват: по-тъмните с паспорт отвиват на фронта.
16:01 11.08.2026
28 Мечо
16:19 11.08.2026
29 Абе,
16:21 11.08.2026