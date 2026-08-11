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Германия с огромни съкращения на социалните помощи

Германия с огромни съкращения на социалните помощи

11 Август, 2026 14:17 1 989 29

  • германия-
  • социални помощи-
  • съкращения-
  • реформа-
  • ограничения

Очаква се реформата да засегне близо 8 милиона души

Германия с огромни съкращения на социалните помощи - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Съкращенията на социалните помощи, обявени от германското правителство, ще засегнат приблизително 8 милиона души в Германия, се посочва в документ, изготвен от Улрих Шнайдер, член на борда на Лявата партия.

В него той очертава редица планирани реформи от управляващата коалиция на ХДС/ХСС и ГСДП. Те включват планирани съкращения на плащанията за медицински грижи, жилищни субсидии, помощи за грижи за деца, спешни плащания за издръжка на дете, авансови плащания за издръжка и забавяне на индексирането на студентските стипендии. „Политиките за строги икономии засягат най-бедните слоеве на обществото с особена точност“, отбелязва документът.

По отношение на помощите за жилище, германското правителство одобри законопроект, който има за цел да спести поне 1,5 млрд. EUR през 2027 г. и 2 млрд. EUR годишно от 2028 г. Наборът от бенефициенти ще бъде стеснен, а самите суми ще бъдат намалени. Шнайдер изчислява, че това ще засегне няколкостотин хиляди души. Според проекта на Министерството на здравеопазването, критериите за допустимост за помощи за грижи ще бъдат затегнати.

Според плановете на министъра на семейството Карин Приен, минималният и максималният размер на помощите за грижи за деца ще бъдат леко увеличени. Периодът на плащане обаче ще бъде намален от 14 на 12 месеца. Според официалната статистика 1,6 милиона души са получавали тази помощ през 2025 г.

Относно планираното премахване на спешните помощи за деца, Шнайдер изчислява, че „това ще засегне 1,5 милиона деца в 600 000 домакинства“. Освен това, според плановете на Министерството на семейството, държавата ще изплаща авансови плащания само на тези, които не плащат издръжка за деца и юноши под 16 години (настоящата възрастова граница е 18 години). Според Лявата партия това ще засегне приблизително 111 000 юноши. Междувременно младите хора, получаващи държавни стипендии (Bafög), ще получат увеличено обезщетение за жилище шест месеца по-късно от планираното – не през предстоящия зимен семестър, а едва през следващия летен семестър. Шнайдер посочи, че това ще засегне над 600 000 студенти и ученици.

Германското правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, провежда политика на фискални строги икономии, като преразглежда социалните задължения, за да намали дефицита. Прегледът на социалните задължения от страна на кабинета предизвика остри критики от опозицията, която обвини правителството в „социален демонтаж“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Културолог

    38 2 Отговор
    36 години сме в постянно съкращение в социални, икономически, културния и демографския аспект на живота - простотията е издигната в култ.

    14:20 11.08.2026

  • 3 мюмюн немеца

    38 1 Отговор
    не с лошата де, милиони сигани разчитаме на таз система

    14:20 11.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    С Мерц е свършено.

    14:21 11.08.2026

  • 5 Ирония

    17 3 Отговор
    Мдаа, на германското правителство му е важно да НЕ дава помощите на тези, които са работили, плащали да данъци в размер от 40 % от заплатите си, но са били съкратени и са изпаднали в затруднено положение.
    На германското правителство му е важно да НЕ дава помощите на Украинци, Бежанци от Африка, Афганистан, Мароко, Египед и всякаква п.......ч.

    Коментиран от #9

    14:23 11.08.2026

  • 6 И ДОБРЕ ЩЕ НАПРАВЯТ

    33 0 Отговор
    90 ПРОЦЕНТА ОТ ПОЛЗВАЩИТЕ ТЕЗИ ПОМОЩИ СА МИГРАНТИ КОИТО ОТИВАТ САМО ЗАРАДИ ТОВА И НЕ РАБОТЯТ А РАЖДАТ КАТО ЛУДИ.АЙДЕ СТИГА ТОЛКОВА.

    Коментиран от #16

    14:23 11.08.2026

  • 7 Ирония

    17 3 Отговор
    Мдаа, на германското правителство му е важно да НЕ дава помощите на тези, които са работили, плащали да данъци в размер от 40 % от заплатите си, но са били съкратени и са изпаднали в затруднено положение.
    На германското правителство му е важно да ДАВА помощите на Украинци, Бежанци от Африка, Афганистан, Мароко, Египед и всякаква п.......ч.

    14:24 11.08.2026

  • 8 Критик

    15 3 Отговор
    Мдаа… На германското правителство явно му е по-лесно да реже социалните помощи за хора, които години наред са работили, плащали са данъци и осигуровки и в даден момент са останали без работа или са изпаднали във финансово затруднение.
    Тези хора са удобната мишена за „реформи“ и „икономии“.
    В същото време Германия продължава да отделя огромни средства за подпомагане на бежанци, мигранти и чуждестранни граждани, което закономерно поражда въпроса: къде точно е границата между социалната държава и политиката, при която собствените граждани трябва да затягат коланите, докато държавата поема все повече разходи за други групи?
    Не става въпрос човек да бъде оставен без помощ заради това откъде е. Става въпрос за справедливост и за приоритети.
    Ако германският бюджет е в затруднение и се налагат съкращения, логичният въпрос е: защо първо трябва да плащат хората, които десетилетия са били част от системата и са я финансирали?
    „Социална държава“ не би трябвало да означава собствените ти граждани да бъдат последни на опашката за помощ.

    14:26 11.08.2026

  • 9 НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА

    4 9 Отговор

    До коментар #5 от "Ирония":

    ГЛУПОСТИ ПИШЕШ.ЩО ТОГАВА КУЦО И САКАТО ХОДИ ТАМ ДА ИМ ПОЛЗВА СОЦИАЛНИТЕ ПРАВА.ЕТО ИМА СИ ДЪРЖАВИ ОТ НОВИЯ СЪЮЗ БРИКС ТАМ ДА ХОДЯТ И ДА ПОЛЗВАТ ТАМОШНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ.

    Коментиран от #12, #27

    14:26 11.08.2026

  • 10 Парадокс

    13 1 Отговор
    Германия започва да реже помощите на хората, които са работили с години, плащали са си данъците и осигуровките и когато останат без работа, изведнъж се оказва, че за тях пари няма.

    Но за новопристигнали и хора, които никога не са работили и не са внесли и един цент в германската система, пари все се намират.

    Нали уж трябваше първо да се помага на хората, които са си плащали данъците?

    Работиш, плащаш 40% данъци и осигуровки, спазваш правилата — добре. Но в момента, в който изпаднеш в затруднение, държавата започва да ти обяснява как трябва да се правят икономии.

    А после някой се чуди защо хората се питат: „А за какво всъщност плащаме толкова данъци?“

    14:28 11.08.2026

  • 11 демек мързеливите пришълци на хранилка

    20 0 Отговор
    Политиките за строги икономии засягат най-бедните слоеве

    14:29 11.08.2026

  • 12 Ти пишеш глупости!

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    Дори не си прочел какво съм писал, а коментираш!

    Коментиран от #15

    14:29 11.08.2026

  • 13 По-точно

    7 2 Отговор
    Германия планира съкращения и ограничения в редица социални плащания, които засягат предимно семейства с ниски доходи, родители, нуждаещи се от грижи, получатели на жилищни помощи и студенти...

    14:32 11.08.2026

  • 14 ??????

    6 2 Отговор
    Расисти защо махате помощите всеки кафяв има право на тях,пропаднала държава

    14:33 11.08.2026

  • 15 МНОГО ДОБРЕ

    1 6 Отговор

    До коментар #12 от "Ти пишеш глупости!":

    РАЗБИРАМ КАКВИ ГЛУПОСТИ ПИШЕШ.ПРОЧЕТИ ПАК СТАТИЯТА ОБАЧЕ МАХНИ НАРАТИВА УКРАЙНА ОТ ГЛАВАТА СИ!

    14:36 11.08.2026

  • 16 456

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "И ДОБРЕ ЩЕ НАПРАВЯТ":

    Не си прочел внимателно статията. Тези мерки много малко ще засегнат тези за които говориш.

    14:37 11.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Атлантизма е това

    10 2 Отговор
    Някой изненадан има ли? Нацисти и социални помощи няма как в едно изречение да попаднат

    14:41 11.08.2026

  • 19 Да но с 3% обществено одобрение

    9 2 Отговор
    Нациста Мерц пак оставка не дава

    14:44 11.08.2026

  • 20 Германистан на три минарета

    17 0 Отговор
    Нормално, всеки инженер и хирург води по 2-3 жени и 10-20 деца и помощите трябва да се преразпределят основно за тях!

    14:45 11.08.2026

  • 21 защо

    7 1 Отговор
    Германия е заделила 11,5 милиарда евро за военна и финансова помощ за Украйна в своя държавен бюджет.Първоначално планираната сума от 8,5 милиарда евро беше официално увеличена с още 3 милиарда евро.
    По отношение на дългосрочното планиране германското правителство предвижда да поддържа високо ниво на подкрепа, като заложените индикативни параметри в рамките на средносрочната финансова прогноза включват 11,6 милиарда евро за следващата година и по 8,5 милиарда евро годишно за периода от следващите години.

    Всеки си има приоритети.

    14:46 11.08.2026

  • 22 DW смърди

    12 1 Отговор
    Станаха много мамуни на клона и няма вече мамбо за всички, а?

    14:48 11.08.2026

  • 23 Споко...

    10 1 Отговор
    ...за укра тва не важи! Паричките на Немците само за укра!

    Коментиран от #25

    14:52 11.08.2026

  • 24 ХАСАН/HANS/

    3 0 Отговор
    Вери гюль

    14:53 11.08.2026

  • 25 споко

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Споко...":

    за тебе винаги има белтъчини

    15:25 11.08.2026

  • 26 Васил

    10 0 Отговор
    Пари нямат дойчовците, съкращават от всякъде, но А Украйна имат €6.5 милиарда безвъзмездно да дарят. И ако това не е храчка в лицето на гражданите си от страна на правителството здраве му кажи. Ще им се върне тъпкано на Мерц и компания.

    15:29 11.08.2026

  • 27 Защото

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "НА ГОЛ ТУМБАК ЧИФТЕ ЧАЛГА":

    Ходи защото немците са неадекватни и решиха, че ще преборят демографската криса с хора, който да дойдат - да ги накрат да работят на големи данъци и да издържат 2ма неработещи немци и пътьом плануват война, на която да правят предимно "новите немци, по-тъмните". Сега се надявам, че вече всичко ти се е изяснило, немския мозък е прагматичен - другия път сам ще може да си отговориш защо се ходи там - за да се навиеш след 5 години да кандидатстваш за паспорт и после казват: по-тъмните с паспорт отвиват на фронта.

    16:01 11.08.2026

  • 28 Мечо

    4 0 Отговор
    Въх ша бегами от Германията.

    16:19 11.08.2026

  • 29 Абе,

    5 0 Отговор
    Важно е да има за укристан...

    16:21 11.08.2026