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Строят първата в света трансгранична въжена линия между Русия и Китай

Строят първата в света трансгранична въжена линия между Русия и Китай

10 Август, 2026 16:53 1 228 6

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  • въжена линия-
  • amurexpo

Тя ще е готова през месеца май 2027 година

Строят първата в света трансгранична въжена линия между Русия и Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Първата в света международна трансгранична въжена линия между Благовещенск и Хейхе е планирана да отвори врати през май 2027 г. Това беше съобщено на руския президент Владимир Путин от Пьотр Стрелец, завършил програмата „Архитекти.рф“ и директор на Центъра за териториално развитие.

„Планирано е тя да отвори врати догодина през май по време на форума AmurExpo“, каза Стрелец в отговор на въпроса на президента относно графика за отваряне на въжената линия.


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПУШИЯ оиде у рекята.. ФАКТ

    5 8 Отговор
    х уил овците с зоп лаин ша се спускат... ху и ловци сър

    Коментиран от #2

    17:17 10.08.2026

  • 2 Ами, ние отидохме!

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "ПУШИЯ оиде у рекята.. ФАКТ":

    Вместо сега да строят евтини атомни реактори и да ползваме евтина руска газ ще строим скъпи американски, ще задлъжнеем до ушите и ще се превърнем в колониална държава от роби.

    Коментиран от #3

    17:21 10.08.2026

  • 3 ами руските

    10 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ами, ние отидохме!":

    реактори отиват в Украйна... Иначе плюят по всичко руско, но... Си знаят интереса, за разлика от нас..

    17:37 10.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    А в Германия все още умират дали да не направят прайдовете месечни

    18:17 10.08.2026

  • 5 Госあ

    2 0 Отговор
    Евала! Никой не може да ги пипне с пръст. колонизаторите колкото по-скоро проумеят новия ред, толкова по малко ще страдат!

    18:24 10.08.2026

  • 6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    3 2 Отговор
    Жалко за т.н. Запад - изпусна Русия, сега ще духа супата...

    18:28 10.08.2026