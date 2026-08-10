Първата в света международна трансгранична въжена линия между Благовещенск и Хейхе е планирана да отвори врати през май 2027 г. Това беше съобщено на руския президент Владимир Путин от Пьотр Стрелец, завършил програмата „Архитекти.рф“ и директор на Центъра за териториално развитие.

„Планирано е тя да отвори врати догодина през май по време на форума AmurExpo“, каза Стрелец в отговор на въпроса на президента относно графика за отваряне на въжената линия.