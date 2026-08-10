Строят първата в света трансгранична въжена линия между Русия и Китай

Първата в света международна трансгранична въжена линия между Благовещенск и Хейхе е планирана да отвори врати през май 2027 г. Това беше съобщено на руския президент Владимир Путин от Пьотр Стрелец, завършил програмата „Архитекти.рф“ и директор на Центъра за териториално развитие.
„Планирано е тя да отвори врати догодина през май по време на форума AmurExpo“, каза Стрелец в отговор на въпроса на президента относно графика за отваряне на въжената линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ПУШИЯ оиде у рекята.. ФАКТ
Коментиран от #2
17:17 10.08.2026
2 Ами, ние отидохме!
До коментар #1 от "ПУШИЯ оиде у рекята.. ФАКТ":Вместо сега да строят евтини атомни реактори и да ползваме евтина руска газ ще строим скъпи американски, ще задлъжнеем до ушите и ще се превърнем в колониална държава от роби.
Коментиран от #3
17:21 10.08.2026
3 ами руските
До коментар #2 от "Ами, ние отидохме!":реактори отиват в Украйна... Иначе плюят по всичко руско, но... Си знаят интереса, за разлика от нас..
17:37 10.08.2026
4 Kaлпазанин
18:17 10.08.2026
5 Госあ
18:24 10.08.2026
6 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:28 10.08.2026