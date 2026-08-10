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След 38 години прекъсване пускат отново влак Финландия-Швеция

След 38 години прекъсване пускат отново влак Финландия-Швеция

10 Август, 2026 11:07 851 5

  • швеция-
  • финландия-
  • влак

Той ще е два пъти дневно между шведския град Хапаранда и финландския Оулу

След 38 години прекъсване пускат отново влак Финландия-Швеция - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Влаковете ще възобновят обслужването между Оулу, Финландия, и Хапаранда, Швеция, за първи път от 1988 г., съобщи Yle.

Според телевизионния оператор влакът ще се движи между градовете два пъти дневно. Еднопосочното пътуване ще отнема приблизително 1 час и 40 минути. Вагон-ресторантът няма да работи поради различия в разпоредбите относно продажбата и сервирането на храна и алкохол във Финландия и Швеция.

По-рано норвежкото онлайн издание Barents Observer съобщи, че финландското правителство е одобрило инвестиционен пакет за модернизиране на ключови пътни връзки и мостове. Първият етап включваше участъка между Торнио и Кеми, където се очаква плановете за преход към стандартите на НАТО да бъдат готови до 2029 г. Според експерти, след като Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, въпросът за междурелсието е престанал да бъде чисто технически и икономически и се е превърнал в елемент от военното планиране.


Швеция
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  • 1 Абе да бе

    0 0 Отговор
    И двата града са световно известни културни и икономически средища.

    11:14 10.08.2026

  • 2 Абе

    2 0 Отговор
    Щом нема да има вагон ресторант да не ме трусат.

    11:15 10.08.2026

  • 3 Интересното

    2 0 Отговор
    е: кое е наложило пускането на влака и каква е връзката с НАТО? Не става ясно от писанието, но ние се досещаме.

    11:23 10.08.2026

  • 4 бай Асан

    0 2 Отговор
    Влака е огромна глупост.Първо отиваш до гара после те тътрузи и ти отнема по 3-4 часа да минеш 150км. Трагедия пълна

    11:31 10.08.2026

  • 5 Гориил

    0 0 Отговор
    Ширината между релсите варира в Швеция и Финландия. Това е просто туристическа атракция.

    12:51 10.08.2026