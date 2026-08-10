След 38 години прекъсване пускат отново влак Финландия-Швеция

Влаковете ще възобновят обслужването между Оулу, Финландия, и Хапаранда, Швеция, за първи път от 1988 г., съобщи Yle.
Според телевизионния оператор влакът ще се движи между градовете два пъти дневно. Еднопосочното пътуване ще отнема приблизително 1 час и 40 минути. Вагон-ресторантът няма да работи поради различия в разпоредбите относно продажбата и сервирането на храна и алкохол във Финландия и Швеция.
По-рано норвежкото онлайн издание Barents Observer съобщи, че финландското правителство е одобрило инвестиционен пакет за модернизиране на ключови пътни връзки и мостове. Първият етап включваше участъка между Торнио и Кеми, където се очаква плановете за преход към стандартите на НАТО да бъдат готови до 2029 г. Според експерти, след като Финландия и Швеция се присъединиха към НАТО, въпросът за междурелсието е престанал да бъде чисто технически и икономически и се е превърнал в елемент от военното планиране.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе да бе
11:14 10.08.2026
2 Абе
11:15 10.08.2026
3 Интересното
11:23 10.08.2026
4 бай Асан
11:31 10.08.2026
5 Гориил
12:51 10.08.2026