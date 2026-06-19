Индийските държавни компании разполагат с двумесечни запаси от петрол

Индийските държавни петролни рафинерии разполагат с двумесечни запаси от въглеводороди и не бързат да подписват нови договори за доставки на петрол от Персийския залив, съобщава The Economic Times, позовавайки се на свои източници.

Компаниите все още не са решили плановете си за бъдещи покупки на петрол в Близкия изток, в случай че Ормузкият проток се отвори отново за корабоплаване, и все още не са отговорили на исканията на близкоизточни износители, включително Националната петролна компания на Обединените арабски емирства, да възобновят закупуването на договорени количества петрол по дългосрочни споразумения за доставка.

На този фон индийското правителство се въздържа от обявяване на срокове за изпращане на танкери под индийски флаг в Ормузкия проток след получаване на гаранции за безопасност.

Според аналитичната компания Kpler, след избухването на войната между САЩ и Иран през февруари, вносът на петрол в Индия от държавите от Персийския залив е спаднал до най-ниското си ниво от поне 2013 г. Поради несигурността относно продължаващото спазване на споразумението за прекратяване на огъня в двустранния конфликт от страна на САЩ и Иран, за Индия остава по-изгодно да доставя петрол на намалени цени от Русия и южноамериканските страни.