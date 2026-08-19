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Опитаха да пренесат пистолети в камион със смокини през „Капитан Андреево“

Опитаха да пренесат пистолети в камион със смокини през „Капитан Андреево“

19 Август, 2026 09:32 711 5

  • пистолети-
  • камион-
  • смокини-
  • капитан андреево

Интензивен трафик и ремонт затрудняват преминаването през пункта

Опитаха да пренесат пистолети в камион със смокини през „Капитан Андреево“ - 1
Снимка: АМ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От голямата натовареност на ГКПП „Капитан Андреево“ се опитаха да се възползват контрабандисти. 45 бойни пистолета откриха митничарите в камион, превозващ смокини и пътуващ от Турция през България за Германия, съобщиха от Агенция Митници.

„Преди два дни пристигна товарен автомобил с турска регистрация, управляван от турски водач. Превозваната стока беше свежи смокини. Товарният автомобил беше селектиран за рентгенов контрол. Бяха установени необичайни плътности в задната част на полуремаркето и пристъпихме към митническа проверка“, посочи Георги Господинов, началник на митническия пункт „Капитан Андреево“.

На място, на отметката, както и в долапа на товарния автомобил и в кабината, са били открити 45 бойни пистолета с 44 пълнителя към тях.

Към момента е образувано досъдебно производство и се изяснява съпричастността на водача.

„Изключително много са задържанията на оръжия през тази година. От началото на годината Агенция „Митници“ е задържала над 1640 оръжия, като такива се задържат на всички гранични пунктове“, обясни Господинов.

По думите му на „Капитан Андреево“ в последните няколко месеца има няколко значими случая, подобни на този. Всички те пътуват от Турция за Западна Европа.

Той обясни, че контролът на „Капитан Андреево“ не е занижен въпреки трафика и ремонта, които затрудняват преминаването през „Капитан Андреево“. Гастарбайтерите се връщат обратно в Западна Европа, където живеят и работят. Това образува задръстване на границата. На ГКПП „Капъкуле“ също е пълно с автомобили.

„Пътуват основно лица от турски произход, които живеят в Западна Европа. Там работят и са установили своите семейства. Именно преди два дни отново в такова семейство беше установено златно кюлче от един килограм на стойност 122 хиляди евро“, каза Господинов.

Господинов сподели, че се запазва тенденцията за увеличаване на трафика. От началото на годината са преминали почти 600 хиляди товарни автомобила в двете посоки. „По отношение на лекия трафик можем да кажем, че също се запазва тенденцията. Имаме над 1 милион преминали леки автомобила“.

„На ГКПП „Капитан Андреево“ е предвидена цялостна реконструкция. Но предвид това, че в момента сме в най-натоварения сезон на лекия трафик, реконструкцията се извършва на няколко етапа“, посочи той.

„Сега сме фокусирали нашите действия върху товарния трафик, тъй като сега е най-слабият сезон. Строително-ремонтните дейности на пункта за лекия трафик ще започнат късна есен, когато е доста по-спокойно от страна на леки автомобили и автобуси“, каза той.

По думите му ремонтните дейности са организирани така, че да не затворят граничния пункт и по никакъв начин да не ограничат пропускателната способност, както и сигурността.

„Затова е предвидено да бъде на три етапа. Работи се в тясно сътрудничество с „Гранична полиция“ и изпълнителя. Ежедневно съгласуваме нашите действия“, допълни Господинов.

365 дни е предвиден да продължи цялостният ремонт и реконструкция на пункта. През цялото това време има създадена организация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 kоkорчо 💋🍌

    3 1 Отговор
    ей оня ден по хемус превизваха цели три бтр-и дето уж ги нямаме посока север

    познайте де отиват

    09:38 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 браво . опасна стока . някой с

    1 0 Отговор
    пълнител и пистолет може да направи престъпление . но един незаконен цех може да произвежда до 3 000 преправени пистолета на месец . по 100 евро са си добър оборот . наказанията не са големи .

    Коментиран от #4

    09:43 19.08.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "браво . опасна стока . някой с":

    Мутрата на Георги Илиев знае най-добре!

    10:13 19.08.2026

  • 5 Познайте кои се

    0 0 Отговор
    Въоръжават яко на запад и за какво се готвят!

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