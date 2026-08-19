Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

Иран е претеглил възможността да атакува американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, според хора, близки до режима, докато Техеран разглежда опциите си за повишаване на зaлозите в конфликта. Двама източници от режима съобщиха пред Financial Times, че иранските сили са оценили възможността за нанасяне на удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа, като например България, която миналия месец одобри използването на авиобаза „Безмер“ за американски самолети за презареждане във въздуха.
Един от източниците добави, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновена американска офанзива.
Източниците съобщиха, че иранските сили отделно са проучили възможността за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток при евентуална ескалация.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Псулер многоходовия
Коментиран от #21
09:42 19.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Особено
Коментиран от #26, #39
09:45 19.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Зеленски
До коментар #3 от "ФАКТ":ли имаш предвид ?
09:46 19.08.2026
8 Тик-Ток
Коментиран от #9
09:46 19.08.2026
9 ФАКТ
До коментар #8 от "Тик-Ток":Американските бази те пазят от Псулер и коня
Коментиран от #11
09:49 19.08.2026
10 kоkорчо 💋🍌
а не може ли само за удари НАПРИМЕР офиса (едностайната гарсониера от соць) на фикции беге ?
09:50 19.08.2026
11 Тик-Ток
До коментар #9 от "ФАКТ":Както ваксините те пазят от ковид
09:50 19.08.2026
12 Тик-Ток
09:52 19.08.2026
13 Анонимен
Иран изпрати три ноти с предупреждение!
Какво оправдание ще измислят политиците този път?
Коментиран от #18, #19, #22, #32
09:54 19.08.2026
14 ГАРАНЦИЯ
09:55 19.08.2026
15 Превантивно
09:55 19.08.2026
16 смях в залата
Коментиран от #30
10:00 19.08.2026
17 Голия
10:01 19.08.2026
18 Азз
До коментар #13 от "Анонимен":Че Иран са агресор
10:02 19.08.2026
19 смях в залата
До коментар #13 от "Анонимен":Тия предупреждения са координирани между Иран и Русия с цел манипулиране на населението в Европа. Целят разединение
10:02 19.08.2026
20 Рилски
Коментиран от #23
10:04 19.08.2026
21 Доротея
До коментар #1 от "Псулер многоходовия":За руския диктатор не зная, но вчера изчерпателно слушах по БНР как представител на ,,втория стълб" пенсионно осигуряване зовеше хората да си изберат Инвестиционен фонд и ако до края на годината не го направят, да бъдат спокойни - те щели да ви определят служебно! Печалбите са гарантирани, когато дойде време за пенсия! Иначе, сега дори и да лъкатушат надолу - нагоре, накрая все щяло да е плюс! Подзирам, че с вашите вноски някой ще строи мега обекти на концесия! След това ще плащате такси, ако пътувате по обекта, построен с ваши пари!
Коментиран от #27
10:09 19.08.2026
22 Мурзик
До коментар #13 от "Анонимен":"Преклонена глава, сабя не я сече."
"Да би мирно седяло не би чудо видяло."
"Стоянова майка плаче, Бежанова не плаче."
"Страх лозе пази."
Мисля, че имаме още пораженчески пословици и мъдрости. Иначе най-добре е да консумираш без да се налага да плащаш.
10:10 19.08.2026
23 смях в залата
До коментар #20 от "Рилски":Приемайте исляма от аятоласите и слагайте бурки на жените си ,на майките си и сестрите си. Последовател съм на Балканджи Йово.
Коментиран от #29
10:11 19.08.2026
24 Иран обмисля военни цели в Европа, Бълга
10:12 19.08.2026
25 Маре
10:14 19.08.2026
26 Така е
До коментар #5 от "Особено":Радев веднага да разкара американските хвърчила от Безмер! България не трябва да воюва с Иран. Нямаме никакъв шанс.
10:14 19.08.2026
27 смях в залата
До коментар #21 от "Доротея":Парите от втория стълб са лични и се наследяват. Прехвърляш ги в общественото осигуряване и ги губиш. Отиват за инвалидни пенсии с фалшиви експертизи. И за тези които не са работили
10:15 19.08.2026
28 Чума
10:15 19.08.2026
29 Караибрахим
До коментар #23 от "смях в залата":Гледай да не свършиш като Балканджи Йово.
Коментиран от #37
10:17 19.08.2026
30 Гост
До коментар #16 от "смях в залата":Именно плацдарм бяхме докато дойдат руснаците …
10:18 19.08.2026
31 народни празнества
Коментиран от #41
10:18 19.08.2026
32 Така де
До коментар #13 от "Анонимен":Четвъртата нота май няма да е на хартия. Радев вкара България във война с Персия.
10:19 19.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Лоло
10:19 19.08.2026
35 Трол
10:20 19.08.2026
36 Иранците
10:21 19.08.2026
37 Чума
До коментар #29 от "Караибрахим":Йово е единичен случай за цялото съжителство! Затова се е запомнило, както и Гергана от извора, че не отишла с везира, а останала с чобан Никола! Иначе, всички завиждали на тези, които били избрани да живеят в харема на сянка, вместо да жънат на нивите, почернели от слънцето и надраскани от ръкойките!
10:22 19.08.2026
38 ми то факта
10:22 19.08.2026
39 Ми да
До коментар #5 от "Особено":Радев да престане да се кланя на Тръмп, който затъна неспасяемо във войната с Иран. България не е за продан.
10:24 19.08.2026
40 Наско GPSa
10:24 19.08.2026
41 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #31 от "народни празнества":Мечти на к00пейките обаче базите са си тук
10:26 19.08.2026