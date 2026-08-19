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Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

19 Август, 2026 09:41 1 169 41

  • иран-
  • военни цели-
  • българия

Двама източници от режима съобщиха пред Financial Times, че иранските сили са оценили възможността за нанасяне на удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа

Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е претеглил възможността да атакува американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, според хора, близки до режима, докато Техеран разглежда опциите си за повишаване на зaлозите в конфликта. Двама източници от режима съобщиха пред Financial Times, че иранските сили са оценили възможността за нанасяне на удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа, като например България, която миналия месец одобри използването на авиобаза „Безмер“ за американски самолети за презареждане във въздуха.

Един от източниците добави, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновена американска офанзива.

Източниците съобщиха, че иранските сили отделно са проучили възможността за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток при евентуална ескалация.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Псулер многоходовия

    15 20 Отговор
    Руснаците теглят десетки милиарди долари от банките в последните седмици от страх, че самозабравилият се диктатор ще ги изземе за 3-дневната си операция.

    Коментиран от #21

    09:42 19.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Особено

    25 7 Отговор
    След като МЕДИИТЕ им насочват вниманието като нищо ще ни изтряскат. Ми каквото повикало такова се обадило. ...

    Коментиран от #26, #39

    09:45 19.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Зеленски

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "ФАКТ":

    ли имаш предвид ?

    09:46 19.08.2026

  • 8 Тик-Ток

    19 9 Отговор
    Ами отдавна е нужно да се бомбят окупационните бази на краварите в България,имаме вече 10 окупационни бази на световните терористи в България

    Коментиран от #9

    09:46 19.08.2026

  • 9 ФАКТ

    6 14 Отговор

    До коментар #8 от "Тик-Ток":

    Американските бази те пазят от Псулер и коня

    Коментиран от #11

    09:49 19.08.2026

  • 10 kоkорчо 💋🍌

    7 3 Отговор
    "удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа, като НАПРИМЕР България"

    а не може ли само за удари НАПРИМЕР офиса (едностайната гарсониера от соць) на фикции беге ?

    09:50 19.08.2026

  • 11 Тик-Ток

    16 4 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Както ваксините те пазят от ковид

    09:50 19.08.2026

  • 12 Тик-Ток

    16 5 Отговор
    На Ново Село е американска територия и там от 20 години не е стъпвал никой от българите, трябва виза от посолството да се иде там

    09:52 19.08.2026

  • 13 Анонимен

    16 4 Отговор
    Позволихме на чужди военни самолети да "паркират" на гражданско летище и оттам да излетят към Иран, за да участват във военните действия, и очаквахме да ни се размине ли?

    Иран изпрати три ноти с предупреждение!

    Какво оправдание ще измислят политиците този път?

    Коментиран от #18, #19, #22, #32

    09:54 19.08.2026

  • 14 ГАРАНЦИЯ

    4 5 Отговор
    ПРЕПЕЧАТАНО ОТ....... Financial Times, ....ТОВА ЗНАЧИ ТОЧНО ОБРАТНОТА..........!!!

    09:55 19.08.2026

  • 15 Превантивно

    6 13 Отговор
    Персите, истинските иранци, нямат нищо общо с тази ислямистка и педофилска хунта в Иран. Нека не си въобразяват, че дори и да си помислят за нещо, ще им се размине.

    09:55 19.08.2026

  • 16 смях в залата

    13 2 Отговор
    България беше военна цел на 6-ти Американски флот по времето на соца и Варшавския договор. Другаря Радев като млад летец спеше до самолета защото се очакваше нападение от НАТО . Това беше ежедневие .

    Коментиран от #30

    10:00 19.08.2026

  • 17 Голия

    2 6 Отговор
    не са толкова прости колкото путин чл 5

    10:01 19.08.2026

  • 18 Азз

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Че Иран са агресор

    10:02 19.08.2026

  • 19 смях в залата

    4 10 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Тия предупреждения са координирани между Иран и Русия с цел манипулиране на населението в Европа. Целят разединение

    10:02 19.08.2026

  • 20 Рилски

    5 8 Отговор
    Единствената партия която направи 2 митинга против самолети в София и официално се противопостави България да бъде логистична база, бе ПП България Може" !

    Коментиран от #23

    10:04 19.08.2026

  • 21 Доротея

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Псулер многоходовия":

    За руския диктатор не зная, но вчера изчерпателно слушах по БНР как представител на ,,втория стълб" пенсионно осигуряване зовеше хората да си изберат Инвестиционен фонд и ако до края на годината не го направят, да бъдат спокойни - те щели да ви определят служебно! Печалбите са гарантирани, когато дойде време за пенсия! Иначе, сега дори и да лъкатушат надолу - нагоре, накрая все щяло да е плюс! Подзирам, че с вашите вноски някой ще строи мега обекти на концесия! След това ще плащате такси, ако пътувате по обекта, построен с ваши пари!

    Коментиран от #27

    10:09 19.08.2026

  • 22 Мурзик

    4 1 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    "Преклонена глава, сабя не я сече."
    "Да би мирно седяло не би чудо видяло."
    "Стоянова майка плаче, Бежанова не плаче."
    "Страх лозе пази."
    Мисля, че имаме още пораженчески пословици и мъдрости. Иначе най-добре е да консумираш без да се налага да плащаш.

    10:10 19.08.2026

  • 23 смях в залата

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Рилски":

    Приемайте исляма от аятоласите и слагайте бурки на жените си ,на майките си и сестрите си. Последовател съм на Балканджи Йово.

    Коментиран от #29

    10:11 19.08.2026

  • 24 Иран обмисля военни цели в Европа, Бълга

    1 2 Отговор
    ние пък ще посетим центъра на София плюс няколко бежански лагера и полсолство на въпросната държава лекичко да ги приобщим ще носим и тава свински уши България на българите

    10:12 19.08.2026

  • 25 Маре

    4 2 Отговор
    Няма с какво друго да се хванеш! Иран никога не е имал амбиции да води война, ако САЩ си приберат гащниците от Персийския залив всичко ще свърши! Това е нова проба на Тръмп да настрои европейски държави срещу Иран! Не се връзвайте на всичко да го преписвате!

    10:14 19.08.2026

  • 26 Така е

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Особено":

    Радев веднага да разкара американските хвърчила от Безмер! България не трябва да воюва с Иран. Нямаме никакъв шанс.

    10:14 19.08.2026

  • 27 смях в залата

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Доротея":

    Парите от втория стълб са лични и се наследяват. Прехвърляш ги в общественото осигуряване и ги губиш. Отиват за инвалидни пенсии с фалшиви експертизи. И за тези които не са работили

    10:15 19.08.2026

  • 28 Чума

    1 1 Отговор
    Путин ако го е страх от англичаните и се крие бункера, да подаде няколко батареи Топол на режима в Иран! Той показа, че не се страхува да използва това, с което разполага!

    10:15 19.08.2026

  • 29 Караибрахим

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "смях в залата":

    Гледай да не свършиш като Балканджи Йово.

    Коментиран от #37

    10:17 19.08.2026

  • 30 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "смях в залата":

    Именно плацдарм бяхме докато дойдат руснаците …

    10:18 19.08.2026

  • 31 народни празнества

    1 0 Отговор
    Да думкат краварските бази на територията, хората ще се радват и празнуват. Както ги изгониха от арабския полуостров, така могат да ги изгонят и от израел, Кипър и Балканите

    Коментиран от #41

    10:18 19.08.2026

  • 32 Така де

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Анонимен":

    Четвъртата нота май няма да е на хартия. Радев вкара България във война с Персия.

    10:19 19.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Лоло

    3 0 Отговор
    Само да внимават с България, че Боко при посещението на Путин заплаши дори Русия, че имаме ф16 и да внимава. Какво остава за Иран. Ф-ките са заплаха за режима.

    10:19 19.08.2026

  • 35 Трол

    2 0 Отговор
    Естествено и аз ако съм Техеран ще атакувам Радев предателя

    10:20 19.08.2026

  • 36 Иранците

    0 1 Отговор
    Да мажат с лой “входа” и да чакат Тръмпа! Друго не могат да направят

    10:21 19.08.2026

  • 37 Чума

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Караибрахим":

    Йово е единичен случай за цялото съжителство! Затова се е запомнило, както и Гергана от извора, че не отишла с везира, а останала с чобан Никола! Иначе, всички завиждали на тези, които били избрани да живеят в харема на сянка, вместо да жънат на нивите, почернели от слънцето и надраскани от ръкойките!

    10:22 19.08.2026

  • 38 ми то факта

    1 0 Отговор
    е изключително еххх..елементарно пЪрче.

    10:22 19.08.2026

  • 39 Ми да

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Особено":

    Радев да престане да се кланя на Тръмп, който затъна неспасяемо във войната с Иран. България не е за продан.

    10:24 19.08.2026

  • 40 Наско GPSa

    0 0 Отговор
    ФТ подава сигнали. Предишния път беше за самолета на Урси, ППДБ трябва да реагират незабавно с позиция по случая.

    10:24 19.08.2026

  • 41 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "народни празнества":

    Мечти на к00пейките обаче базите са си тук

    10:26 19.08.2026

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