Financial Times: Иран обмисля военни цели в Европа, България е сред тях

Иран е претеглил възможността да атакува американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, според хора, близки до режима, докато Техеран разглежда опциите си за повишаване на зaлозите в конфликта. Двама източници от режима съобщиха пред Financial Times, че иранските сили са оценили възможността за нанасяне на удари срещу американски активи в страни от Югоизточна Европа, като например България, която миналия месец одобри използването на авиобаза „Безмер“ за американски самолети за презареждане във въздуха.

Един от източниците добави, че Кипър, където британска авиобаза беше ударена от дрон през март, също е сред потенциалните цели за отмъщение в случай на подновена американска офанзива.

Източниците съобщиха, че иранските сили отделно са проучили възможността за атакуване на подводни оптични кабели в Ормузкия проток при евентуална ескалация.