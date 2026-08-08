САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен природен газ

От януари до юли САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен нефтен газ (LPG), превръщайки се в най-големия доставчик на този енергиен източник за републиката.
Според The Times of India, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler, само през юли Индия е внесла 896 000 тона втечнен нефтен газ (LPG) от САЩ, което е с 24% повече от юни.
Общите доставки на втечнен нефтен газ (LPG) от ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт са спаднали до 5,3 милиона тона от началото на годината поради блокадата на Ормузкия проток, причинена от ескалиращия конфликт между САЩ и Иран. Преди конфликта приблизително 90% от вноса на LPG в Индия е идвал от страните от Персийския залив; от януари до юли доставките на газ от региона са спаднали до 60%.
Общият внос на втечнен нефтен газ (LPG) в Индия нарасна до 1,23 милиона тона през юли, достигайки четиримесечен връх и с около 7% повече спрямо предходния месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емигрант
-Купен от Русия и с надбавка. Индийците го знаят, но за да няма пак рекет, плащат със стиснати зъби.
11:16 08.08.2026
2 Щип
Смешна работа бе Факти!
11:26 08.08.2026
3 бано
11:29 08.08.2026
4 САЩисан русофил
Коментиран от #5
11:30 08.08.2026
5 Мдаа!🤔
До коментар #4 от "САЩисан русофил":Газът пак си е руски и парички за ракети Владимир Владимирович си има, а и САЩ помагат!
11:38 08.08.2026
6 Още малко усилия
11:53 08.08.2026
7 Кеде ще ходи
12:05 08.08.2026
8 Укротрола има скоротечен рак.
12:16 08.08.2026
9 1111
13:53 08.08.2026