От януари до юли САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен нефтен газ (LPG), превръщайки се в най-големия доставчик на този енергиен източник за републиката.

Според The ​​Times of India, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler, само през юли Индия е внесла 896 000 тона втечнен нефтен газ (LPG) от САЩ, което е с 24% повече от юни.

Общите доставки на втечнен нефтен газ (LPG) от ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт са спаднали до 5,3 милиона тона от началото на годината поради блокадата на Ормузкия проток, причинена от ескалиращия конфликт между САЩ и Иран. Преди конфликта приблизително 90% от вноса на LPG в Индия е идвал от страните от Персийския залив; от януари до юли доставките на газ от региона са спаднали до 60%.

Общият внос на втечнен нефтен газ (LPG) в Индия нарасна до 1,23 милиона тона през юли, достигайки четиримесечен връх и с около 7% повече спрямо предходния месец.