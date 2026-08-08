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САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен природен газ
  Тема: Бъдещето на Газа

САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен природен газ

8 Август, 2026 11:11 898 9

  • сащ-
  • индия-
  • lng

Данните са за периода януари - юли 2026 година

САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен природен газ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

От януари до юли САЩ доставиха на Индия 3,6 милиона тона втечнен нефтен газ (LPG), превръщайки се в най-големия доставчик на този енергиен източник за републиката.

Според The ​​Times of India, позовавайки се на данни от аналитичната компания Kpler, само през юли Индия е внесла 896 000 тона втечнен нефтен газ (LPG) от САЩ, което е с 24% повече от юни.

Общите доставки на втечнен нефтен газ (LPG) от ОАЕ, Саудитска Арабия, Катар и Кувейт са спаднали до 5,3 милиона тона от началото на годината поради блокадата на Ормузкия проток, причинена от ескалиращия конфликт между САЩ и Иран. Преди конфликта приблизително 90% от вноса на LPG в Индия е идвал от страните от Персийския залив; от януари до юли доставките на газ от региона са спаднали до 60%.

Общият внос на втечнен нефтен газ (LPG) в Индия нарасна до 1,23 милиона тона през юли, достигайки четиримесечен връх и с около 7% повече спрямо предходния месец.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емигрант

    19 2 Отговор
    Лека корекция:
    -Купен от Русия и с надбавка. Индийците го знаят, но за да няма пак рекет, плащат със стиснати зъби.

    11:16 08.08.2026

  • 2 Щип

    9 1 Отговор
    И това новина ли е?
    Смешна работа бе Факти!

    11:26 08.08.2026

  • 3 бано

    2 14 Отговор
    В блатото ще гладуват

    11:29 08.08.2026

  • 4 САЩисан русофил

    1 15 Отговор
    Ама как така,от сащ ,нали бяха братушки ,колективния Брикс се разпадна ,

    Коментиран от #5

    11:30 08.08.2026

  • 5 Мдаа!🤔

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "САЩисан русофил":

    Газът пак си е руски и парички за ракети Владимир Владимирович си има, а и САЩ помагат!

    11:38 08.08.2026

  • 6 Още малко усилия

    8 3 Отговор
    За ликвидиране на конкурентите и ще станат/останат единствен доставчик.

    11:53 08.08.2026

  • 7 Кеде ще ходи

    10 1 Отговор
    Или Индия ще купува от Вашингтон , или ще и спретнат някое пакистанско нападение . Вчера Пакистан подписа военен съюз с щатските ортаци Турция и Саудитска Арабия

    12:05 08.08.2026

  • 8 Укротрола има скоротечен рак.

    8 0 Отговор
    Укротрола има скоротечен рак.

    12:16 08.08.2026

  • 9 1111

    3 0 Отговор
    Е да бе, как пък не казахте, че Индия е взела едно кило газ от Русия? А пък то се оказва, че САЩ го купуват от Русия, продават го на Индия, а Индия го продава на тъпаците от ЕС на петорна цена.

    13:53 08.08.2026