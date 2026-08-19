Новини
Бизнес »
Казахстан засилва сигурността на каспийските нефтени и газови съоръжения

Казахстан засилва сигурността на каспийските нефтени и газови съоръжения

19 Август, 2026 09:37 418 0

  • казахстан-
  • нефтени съоръжения-
  • газови съоръжения-
  • сигурност-
  • засилване

Нефтените и газови компании ще поемат разходите за разполагане и експлоатация на щаба за борба с тероризма

Казахстан засилва сигурността на каспийските нефтени и газови съоръжения - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Нефтените и газови компании в Каспийско море на Казахстан ще бъдат задължени да осигурят място за разполагане на морски оперативни щабове за борба с тероризма в близост до своите производствени съоръжения, според заповед на казахстанското Министерство на енергетиката.

Според документа, собствениците на съоръжения, при поискване, трябва да предоставят на оперативния щаб място на не повече от 23 км от нефтените и газови съоръжения. Мястото трябва да побере 10 души персонал и хеликоптерна площадка.

Разходите за разполагане и експлоатация на щаба за борба с тероризма ще се поемат от самите нефтени и газови компании, но списъкът, обхватът и процедурата за извършване и възстановяване на разходите ще се определят по взаимно съгласие. Заповедта ще влезе в сила два месеца след публикуването на документа, на 17 октомври.


Казахстан
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ