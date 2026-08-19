Казахстан засилва сигурността на каспийските нефтени и газови съоръжения

Нефтените и газови компании в Каспийско море на Казахстан ще бъдат задължени да осигурят място за разполагане на морски оперативни щабове за борба с тероризма в близост до своите производствени съоръжения, според заповед на казахстанското Министерство на енергетиката.

Според документа, собствениците на съоръжения, при поискване, трябва да предоставят на оперативния щаб място на не повече от 23 км от нефтените и газови съоръжения. Мястото трябва да побере 10 души персонал и хеликоптерна площадка.

Разходите за разполагане и експлоатация на щаба за борба с тероризма ще се поемат от самите нефтени и газови компании, но списъкът, обхватът и процедурата за извършване и възстановяване на разходите ще се определят по взаимно съгласие. Заповедта ще влезе в сила два месеца след публикуването на документа, на 17 октомври.