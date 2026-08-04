Зехтинът може да поскъпне в резултат на пожарите, обхванали Европа

Земеделските производители предупреждават, че жегата, сушата и горските пожари ще повлияят на реколтата и ще доведат до по-високи цени на продуктите, включително зехтина, в цяла Европа, съобщава The Guardian.

Маслиновите горички са пострадали поради високите температури на фона на климатичната криза, което ще повиши и без това високите цени на зехтина, отбелязва вестникът. Това лято маслинови горички горяха в Гърция, Италия и Португалия. Дори тези, които са наблизо и са пощадени от пожарите, са пострадали от летяща пепел и влошаващо се качество на въздуха. Екстремните жеги също доведоха до увеличаване на вредителите, болестите и бурите и повлияха на размера на плодовете.

„Ако времето не се подобри скоро, трябва да очакваме по-високи цени през есента, тъй като ще има по-малко ядливи плодове, от които да се произвежда зехтин“, каза Сара Вашон, основател на групата за зехтин Citizens of Soil.

Освен това Франция изпитва проблеми с производството на маруля, праз, чесън, грозде и други продукти. Министерството на земеделието на Испания прогнозира, че реколтата от зърно за 2026-2027 г. ще намалее от миналогодишните 24 милиона тона до приблизително 18,5 милиона тона. Реколтата във Великобритания също е засегната от продължителна суша, като търговците на едро съобщават, че се обръщат към Испания и други страни за основни продукти като айсберг и броколи на фона на недостига. Джейсън Бул, управляващ директор на британския вносител на храни Eurostar Commodities, заяви, че „повтарящите се горещи вълни са ускорили узряването и прибирането на реколтата от зимни култури в голяма част от Европа“, което е оказало отрицателно въздействие върху „размера, качеството на зърното и общите добиви“.