Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Зехтинът може да поскъпне в резултат на пожарите, обхванали Европа

Зехтинът може да поскъпне в резултат на пожарите, обхванали Европа

4 Август, 2026 14:47 528 7

  • зехтин-
  • цена-
  • европа-
  • пожари

Маслиновите горички са пострадали поради високите температури на фона на климатичната криза

Зехтинът може да поскъпне в резултат на пожарите, обхванали Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Земеделските производители предупреждават, че жегата, сушата и горските пожари ще повлияят на реколтата и ще доведат до по-високи цени на продуктите, включително зехтина, в цяла Европа, съобщава The Guardian.

Маслиновите горички са пострадали поради високите температури на фона на климатичната криза, което ще повиши и без това високите цени на зехтина, отбелязва вестникът. Това лято маслинови горички горяха в Гърция, Италия и Португалия. Дори тези, които са наблизо и са пощадени от пожарите, са пострадали от летяща пепел и влошаващо се качество на въздуха. Екстремните жеги също доведоха до увеличаване на вредителите, болестите и бурите и повлияха на размера на плодовете.

„Ако времето не се подобри скоро, трябва да очакваме по-високи цени през есента, тъй като ще има по-малко ядливи плодове, от които да се произвежда зехтин“, каза Сара Вашон, основател на групата за зехтин Citizens of Soil.

Освен това Франция изпитва проблеми с производството на маруля, праз, чесън, грозде и други продукти. Министерството на земеделието на Испания прогнозира, че реколтата от зърно за 2026-2027 г. ще намалее от миналогодишните 24 милиона тона до приблизително 18,5 милиона тона. Реколтата във Великобритания също е засегната от продължителна суша, като търговците на едро съобщават, че се обръщат към Испания и други страни за основни продукти като айсберг и броколи на фона на недостига. Джейсън Бул, управляващ директор на британския вносител на храни Eurostar Commodities, заяви, че „повтарящите се горещи вълни са ускорили узряването и прибирането на реколтата от зимни култури в голяма част от Европа“, което е оказало отрицателно въздействие върху „размера, качеството на зърното и общите добиви“.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Добре

    9 0 Отговор
    и кой ще ги купува като ги повишат

    Коментиран от #2

    14:52 04.08.2026

  • 2 Караме

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Добре":

    На олио

    15:08 04.08.2026

  • 3 Тиквата +Шиши =ОПГ 💩💩💩

    9 0 Отговор
    Ако не са пожарите, войната в Украйна или близкия изток ще са виновни за поскъпването на зехтина. Само причини се търсят за увеличичението. Утре друго ще поскъпне и така нататък 💩💩🎃🐖🚽

    15:11 04.08.2026

  • 4 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Само там ли ?????евреите в Палестина колко маслиноео дръвчета унищожиха в Палестина ,за да изгонят и откраднат земята н а Палестинците

    15:11 04.08.2026

  • 5 логика

    5 0 Отговор
    А когато завали дъжд, какво ще поскъпне заради него. Нищо не се е променило от социализма. Някога се ходеше на ленински съботници заради киша, заради суша, заради международния империализъм, заради какво ли не.

    Коментиран от #7

    15:23 04.08.2026

  • 6 комисар Фистинг

    0 1 Отговор
    имам достатъчно за руслямилчетата

    15:24 04.08.2026

  • 7 Голям смях

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "логика":

    Ходиха НАТЕГАЧИТЕ. АЗ не.

    15:38 04.08.2026