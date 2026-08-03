Германия не очаква прекъсване на доставките, заради критично ниското ниво на река Рейн

Германското министерство на икономиката заяви, че не очаква прекъсвания на доставките поради ниски нива на водата в Рейн. Представител на германското министерство на икономиката заяви това пред репортери.

Той отбеляза, че министерството следи отблизо ситуацията и е във връзка с всички заинтересовани страни. Министерството на икономиката цитира представител на германското министерство на транспорта, който спомена преустройството на плавателни съдове, способни да работят дори при по-ниски нива на водата. „Това, заедно със създаването на по-големи резерви в електроцентралите на въглища, разположени на Рейн, означава, че в момента не очакваме прекъсвания на доставките поради ниски нива на водата“, заяви той.

В отговор на въпрос дали ниските нива на водата са проблем за Бундесвера, говорител на германското министерство на отбраната заяви, че Министерството на отбраната следи отблизо ситуацията. „В момента не мога да обявя никакви ограничения в нашата област на отговорност. Най-общо казано, правилото важи: ако има нужда от административна помощ, ние сме в постоянен контакт“, подчерта тя, добавяйки, че подобна помощ винаги е с допълнителен характер, така че първо ще се изисква официално искане. „Към днешна дата не е получено такова искане. Въпреки това, ние следим развитието и водим диалог по този въпрос, включително относно нашите възможности“, заключи говорителят.

Нивото на водата в Рейн, считан за един от най-важните речни пътища в Европа и света, спадна значително през последните седмици на фона на сушата. На 3 август вестник „Билд“ съобщи, че нивото на водата в Рейн е спаднало до историческо дъно, като Дуйсбург-Рурорт, Дюселдорф и Кьолн са регистрирали рекордно ниски нива. Както отбеляза Тило Шефер, експерт в Института за германска икономика (IW), ниското ниво на водата в Рейн увеличава транспортните разходи, увеличава натоварването на автомобилния и железопътния транспорт и води до проблеми с веригата за доставки. Експертите смятат, че най-силно са засегнати индустриите, зависими от големи обеми суровини, като химическата промишленост, металургията и производството на петрол.