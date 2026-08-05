Таджикистан, Иран и Афганистан строят съвместен транспортен коридор. Според Министерството на транспорта на Република Таджикистан споразумението е подписано в средата на юли след среща на представители на трите страни в иранския град Машхад.

Новият коридор ще позволи транспортирането на търговски товари от Таджикистан и Иран през Афганистан. Първата тестова пратка е планирана за следващия месец. Това ще позволи да се тества ефективността на граничните, митническите и транспортните процедури, както и да се осигури сътрудничество между съответните служби.

Създадена е постоянна тристранна работна група за изпълнение на проекта. Тя ще се занимава с потенциални пречки, ще наблюдава изпълнението на споразуменията и ще подготвя предложения за по-нататъшното развитие на маршрута.

В бъдеще коридорът на магистралата може да бъде разширен до други страни от Централна Азия и Китай.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform