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Таджикистан, Иран и Афганистан строят съвместен транспортен коридор

Таджикистан, Иран и Афганистан строят съвместен транспортен коридор

5 Август, 2026 10:17 663 2

  • таджикистан-
  • иран-
  • афганистан-
  • път-
  • строителство-
  • инфраструктура

Той ще е за автомобилен транспорт

Таджикистан, Иран и Афганистан строят съвместен транспортен коридор - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Таджикистан, Иран и Афганистан строят съвместен транспортен коридор. Според Министерството на транспорта на Република Таджикистан споразумението е подписано в средата на юли след среща на представители на трите страни в иранския град Машхад.

Новият коридор ще позволи транспортирането на търговски товари от Таджикистан и Иран през Афганистан. Първата тестова пратка е планирана за следващия месец. Това ще позволи да се тества ефективността на граничните, митническите и транспортните процедури, както и да се осигури сътрудничество между съответните служби.

Създадена е постоянна тристранна работна група за изпълнение на проекта. Тя ще се занимава с потенциални пречки, ще наблюдава изпълнението на споразуменията и ще подготвя предложения за по-нататъшното развитие на маршрута.

В бъдеще коридорът на магистралата може да бъде разширен до други страни от Централна Азия и Китай.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Таджикистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    За ужас на евреи и англосаксии ,апропо Китайцитр и те са се вързали там ,мъка ми е хип за говедата

    10:35 05.08.2026

  • 2 джо деменцията

    2 1 Отговор
    Това което мислят и искат без разрешение на Америка е трудно ..? Иран не е проблем както и Афганистан но в Таджикистан Американското Посолство за това е в момента в Армения има повече Американски персонал отколкото в Американското в Москва и около 600 "Международни организации" ? . Веднага Американците ще прехвърлят част от персонала от там или от Америка ще назначат които с това ще се занимават ... Да направят всичко възможно да ограничат още сега а не при свършен факт Китай да доминира в тоя регион като в Таджикистан " оранжеви революции " сваляне на Закону избрани и назначаване на свои и подобни революции . Путин ще наблюдава за да разбере какво ще стане ..? Той обича да гледа да чака , и да не прави нищо като си мисли ,че нещата сами ще се оправят . Не вярвам това да се осъществи защото още сега Американците са започнали да се занимават с тоя въпрос и ще го решат и то под "носа " на Путин а той ще се оплаква на Руският народ при свършен факт както стана с Грузия в 2008 година и в Украйна в 2014 година и в Беларус и Казахстан . На дневен ред е за " оранжева революция " Армения и отново Грузия както и усилено работят с Узбекистан заедно с Англичаните .

    10:45 05.08.2026