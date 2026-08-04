Диамантите се обезцениха за първи път от март 2025 година

Индексът на цените на 1-каратовите диаманти остана стабилен на месечна база през юли 2026 г., но намаля с 14,3% на годишна, сочат данните на индустриалната агенция Rapaport (която изчислява международния индекс на цените на диамантите).

„И четирите основни категории диаманти отчетоха нулеви или положителни резултати през юли. Това се случва за първи път от март 2025 г. насам“, отбеляза агенцията в прессъобщение.

Индексът на цените на 0,3-каратовите диаманти се увеличи с 1,6% през юли, което е с 19,4% по-малко на годишна база. Индексът на цените на 0,5-каратовите диаманти се увеличи с 1,8% през юли, което е с 21,5% по-малко на годишна база. Индексът на цените на 3-каратовите диаманти също се увеличи с 0,2% през юли, което е с 0,5% по-малко на годишна база.