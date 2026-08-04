Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Диамантите се обезцениха за първи път от март 2025 година

Диамантите се обезцениха за първи път от март 2025 година

4 Август, 2026 17:11 640 6

  • диаманти-
  • цени-
  • спад-
  • индекс-
  • обезценяване

Ценовият индекс падна с 14.3%

Диамантите се обезцениха за първи път от март 2025 година - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Индексът на цените на 1-каратовите диаманти остана стабилен на месечна база през юли 2026 г., но намаля с 14,3% на годишна, сочат данните на индустриалната агенция Rapaport (която изчислява международния индекс на цените на диамантите).

„И четирите основни категории диаманти отчетоха нулеви или положителни резултати през юли. Това се случва за първи път от март 2025 г. насам“, отбеляза агенцията в прессъобщение.

Индексът на цените на 0,3-каратовите диаманти се увеличи с 1,6% през юли, което е с 19,4% по-малко на годишна база. Индексът на цените на 0,5-каратовите диаманти се увеличи с 1,8% през юли, което е с 21,5% по-малко на годишна база. Индексът на цените на 3-каратовите диаманти също се увеличи с 0,2% през юли, което е с 0,5% по-малко на годишна база.


Всички държави
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    5 0 Отговор
    Диамантите са като биткойните - нищо не струват!!! Но са много скъпи точно така, като биткойните - някой ви убедил, че много струват!!!

    17:14 04.08.2026

  • 2 Неомъжена

    2 0 Отговор
    Как пък никога не съм ги ценила

    Коментиран от #3

    17:19 04.08.2026

  • 3 Хм.....

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неомъжена":

    Умна жена!

    17:32 04.08.2026

  • 4 Име

    2 0 Отговор
    Тази блещукащи камъчета струват, точно нищо!

    17:34 04.08.2026

  • 5 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    0 1 Отговор
    Нормално. Руслямистите наводниха пазарите с необработени диаманти, след като свършиха златото.
    Края им е на хоризонта

    17:35 04.08.2026

  • 6 Граф Сен Жермен

    0 0 Отговор
    Истински скъпите неща не се купуват с пари и диаманти! Може да ги имаш само ако някой ти ги даде, защото той е пожелал така!

    17:39 04.08.2026