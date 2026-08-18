Нивото на река Дунав при Русе спадна до минус 124 см спрямо условната кота нула

Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове край Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последното денонощие.
Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).
Нивото при Русе е минус 124 см спрямо условната кота нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.
По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.
"Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", съобщиха от ИАППД, информира БТА.
Прогнозата за идните два дни е да няма промяна в нивото на реката при Русе.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
12:38 18.08.2026
2 Скоро !
До Румъния !
Коментиран от #4
12:41 18.08.2026
3 ШВАБИТЕ СА УТРЕПВАТ ДА ПОЛИВАТ
.
Коментиран от #5
12:44 18.08.2026
4 През
До коментар #2 от "Скоро !":зимата преди години хората са ходели до Румъния пеш по дебелия лед по Дунава , а лете е имало плажове с кебапчийници на дървени въглища и наливна бира !
12:47 18.08.2026
5 Ша поливат я
До коментар #3 от "ШВАБИТЕ СА УТРЕПВАТ ДА ПОЛИВАТ":Кога Господ не ще все някой трябва да полива.
12:50 18.08.2026
6 оня с коня
13:57 18.08.2026
7 да бе да ама не
14:01 18.08.2026