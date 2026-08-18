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Нивото на река Дунав при Русе спадна до минус 124 см спрямо условната кота нула

Нивото на река Дунав при Русе спадна до минус 124 см спрямо условната кота нула

18 Август, 2026 12:36 621 7

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  • река-
  • дунав

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път

Нивото на река Дунав при Русе спадна до минус 124 см спрямо условната кота нула - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Минимално понижение на нивото на река Дунав при водомерните постове край Русе, Силистра, Ново село, Лом и Оряхово е регистрирано през последното денонощие.

Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД).

Нивото при Русе е минус 124 см спрямо условната кота нула. Застой е отчетен при водомерните постове Никопол и Свищов.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" през последните 24 часа няма нови заседнали плавателни съдове в или извън корабоплавателния път.

"Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката", съобщиха от ИАППД, информира БТА.

Прогнозата за идните два дни е да няма промяна в нивото на реката при Русе.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    4 0 Отговор
    Е как така минус то значи трябва една дупка да са изкопали.

    12:38 18.08.2026

  • 2 Скоро !

    1 0 Отговор
    Ще ходим Пеш !

    До Румъния !

    Коментиран от #4

    12:41 18.08.2026

  • 3 ШВАБИТЕ СА УТРЕПВАТ ДА ПОЛИВАТ

    1 0 Отговор
    КАРТОФИТЕ СИ ОТ ДУНАВ ....ДАНО ГИ ПУСНАТ ЕФТИНО ПОНЕ НАЕСЕН В КООФЛЕНД.......
    .

    Коментиран от #5

    12:44 18.08.2026

  • 4 През

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро !":

    зимата преди години хората са ходели до Румъния пеш по дебелия лед по Дунава , а лете е имало плажове с кебапчийници на дървени въглища и наливна бира !

    12:47 18.08.2026

  • 5 Ша поливат я

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ШВАБИТЕ СА УТРЕПВАТ ДА ПОЛИВАТ":

    Кога Господ не ще все някой трябва да полива.

    12:50 18.08.2026

  • 6 оня с коня

    0 0 Отговор
    Дунав е красива Река но няма нищо общо с Водоподаването на Русе,където Питейната вода НИКОГА НЕ СПИРА.

    13:57 18.08.2026

  • 7 да бе да ама не

    0 0 Отговор
    Навлезнели солена вода в делтата на дунав ,онези от горе да се приготвят да ловят риба на сухо.

    14:01 18.08.2026

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