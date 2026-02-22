Над 26 милиона рубли са съдбните задължения на Google в Русия

Съдебният дълг на американската компания Google LLC в Русия за глоби и други имуществени санкции, наложени на физически и юридически лица, надхвърля 26,3 милиарда рубли, съобщиха правоохранителните органи.

„В момента съдебните задължения на американската компания Google LLC надхвърлят 26,3 милиарда рубли. Това включва предимно глоби за нарушаване на руските закони, които бяха установени от Роскомнадзор и московските съдилища, имуществени санкции, наложени на физически и юридически лица, и просрочени такси за изпълнение“, каза източникът на агенцията.

Според съдебни и други документи, срещу компанията са образувани 58 производства по изпълнение.

Първата голяма глоба срещу Google в Русия е наложена на 11 декември 2018 г. Роскомнадзор глоби компанията за отказ да се свърже с държавната система, в която са изброени забранените в Русия уебсайтове. Компанията получи минималното наказание - глоба от 500 000 рубли. Компанията плати глобата.